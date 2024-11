LIVE: Sparta doma přejela České Budějovice, pardubické Dynamo si může upevnit první místo

Nedělní osmé extraligové kolo odstartovalo na ledě Třince, kam přijela Mladá Boleslav. Středočeši otočili nepříznivý stav, zvítězili 3:2 a pojistili si čtvrté místo v lize. O příčku výše se nachází Sparta, která v O2 areně rozdrtila hokejisty Českých Budějovic 8:1. Litvínov padl v Karlových Varech 0:2, a dal tak příležitost vedoucím Pardubicím, aby mu odskočily na rozdíl pěti bodů. Jejich duel s Vítkovicemi uzavírá nedělní extraligový program. Všechny zápasy sledujte živě na Livesport.cz.

Třinečtí vstoupili do posledního utkání před reprezentační přestávkou aktivně, díky čemuž si už ve třetí minutě vybojovali přesilovou hru. A hned ji využili, byť to nebyla úplně ryze přesilovková kombinace. Daňo nabral rychlost ve středním pásmu, projel boleslavskou obranou a bekhendovou kličkou otevřel skóre.

Mladá Boleslav se dostávala do tempa pomaleji, v 11. minutě se ale dočkala vyrovnání. Po kratším obléhání útočného pásma předal Pyrochta na modré čáře kotouč na Gewieseho, který střelou z první pod horní tyčku vyrovnal. V početní výhodě mohli jít Bruslaři do vedení. Puk už by za Kacetlem, ale rozhodčí na videu shledali, že nepřešel brankovou čáru.

Statistiky utkání. Livesport

Vyrovnaný stav vydržel až do 44. minuty, kdy hráli Oceláři svou druhou přesilovou hru. Po ose Kundrátek–Daňo se dostal kotouč na hůl Kurovského, jenž zametl puk do sítě. Chvíli nato zvedl ve Werk Aréně vášně zákrok Sikory na Dvořáčka. Třinecký útočník si dělal prostor a možná trochu nešťastně trefil protihráče loktem do obličeje. Rozhodčí ho po kontrole u videa poslali předčasně do kabin.

A Bruslaři v pětiminutové přesilovce rozhodli. Již po 15 sekundách vyrovnal Fořt, který tečoval Lintuniemiho střelu. Poté se Oceláři tři minuty úspěšně bránili, ale v 49. minutě se pohotovou dorážkou prosadil Čajka a posunul hosty do konečného vedení 3:2.

Pražané přehráli Motor po výhře na jihu Čech (4:0) i ve druhém vzájemném duelu sezony. Doma uspěli popáté za sebou a zůstávají třetí. Před 10 137 diváky rozhodli sparťané již v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Hosté vyšli naprázdno po čtyřzápasové bodové sérii, dnes v metropoli se gólově prosadili až za stavu 0:6. Čtyřmi body za branku a tři asistence se pod úspěch týmu kouče Pavla Grosse podepsal útočník Michal Řepík.

Ve druhé minutě pálil nebezpečně Harris, Kořenář byl však pozorný. Na druhé straně odpověděl Kryštof Hrabík, jehož sice vychytal Klouček, ale celá akce Sparty pokračovala a stejný útočník vybídl ke skórování Salomäkiho, který se nemýlil.

Chvíli nato slavili domácí znovu. Kousal dokonale načasoval přihrávku do útočného pásma na rozjetého Horáka, jenž tváří v tvář Kloučkovi poslal puk do horního rohu branky. Ve 14. minutě musel na trestnou lavici Pýcha a trest mu zkrátil ranou na bližší tyčku Chlapík. V 19. minutě zaváhal za svou brankou Klouček a Najman snadno zvýšil na 4:0.

Od druhé části nahradil Kloučka, jenž inkasoval čtyřikrát z 12 střel, v českobudějovickém brankovišti Strmeň. Sparťané však neubírali plyn. V pokračující přesilovce za faul Valského před přestávkou orazítkoval brankovou konstrukci Lajunen. Po chvilce následovala další početní výhoda Pražanů.

Kousal během ní sice dostal kotouč do branky, ale stalo se tak pod její posunutou částí, což odhalili sudí při následné kontrole videa. Jen co se však začalo znovu hrát, zapsal se mezi střelce Lajunen.

Statistiky utkání. Livesport

V končící 32. minutě přišel další úder domácích: Sobotkovu ránu z prostoru mezi kruhy sice ještě Strmeň vykryl, ale kotouč vyrazil pouze do cesty Ondřeji Hrabíkovi, který při dorážce nezaváhal. Ve 36. minutě se dočkali v přesilovce hosté, když Kořenáře překvapila sražená nahrávka Tomáše Zohorny. Jihočeši vůbec nezvládli ani nástup do třetí třetiny a hned po 11 sekundách inkasovali posedmé. Forman našel Řepíka, jenž měl dostatek času, aby dobře zacílil a propálil Strmeně.

Právě Řepík v další přesilovce netrefil ideálně kotouč při zakončení bez přípravy do odkryté branky a připravil se tak o jasný gól. Co se však nepovedlo jemu, dokonal úspěšnou dorážkou Kryštof Hrabík a upravil na konečných 8:1.

Statistiky utkání. Livesport

Připravujeme podrobnosti...

Domácí gólmana Lukeše prověřili v úvodu Perret a Šťastný, na druhé straně vyslali na Škorvánka střely Mendel s Vandasem. V čase 3:46 se radoval z vedení Mountfield. Jergl našel před kladenskou brankou nepokrytého Tamášiho, který nadvakrát překonal Lukeše. Odpovědět mohl vzápětí Tralmaks, na druhé straně minul Perret a Dmowski v úniku ztroskotal s bekhendovým zakončením na gólmanovi Rytířů.

Ve 14. minutě Kladno vyrovnalo. Po Strnadově přihrávce se dostal sám před Škorvánka Bláha a šikovným forhendovým zakončením nedal hradeckému gólmanovi šanci. V čase 15:55 šel pykat na pět minut a do konce utkání Perret, který u kladenské střídačky sekl hokejkou před lýtka kladenského kapitána Smoleňáka. Sudí Kika s Jarošem vynesli verdikt po kontrole na videu.

Vývoj skóre. Livesport

Dlouhou přesilovou hru ale domácí nevyužili, jedinou větší šanci v ní měl Smoleňák. Ve 24. minutě se po Hanouskově střele snažil v pádu dotlačit puk do hradecké branky Tralmaks, ale Škorvánek zachytil puk před brankovou čárou. Na druhé straně zahrozil Šťastný a slovenský gólman hostů zasáhl lapačkou při Tralmaksově úniku.

Vzápětí ale fauloval Filip v útočném pásmu u mantinelu Šťastného a po 15 sekundách Východočeši početní výhodu využili. Po Pavelkově zblokované střele se puk dostal mezi kruhy k Tamášimu, který zamířil přesně do pravého horní rohu branky. Další možnost hostů měl Šťastný a při Melkově vyloučení se Kladno ubránilo.

Po 135 sekundách závěrečného dějství Mountfield zvýšil náskok. Po Šťatného přihrávce v přečíslení zakončil do odkryté branky Tamáši a oslavil hattrick. Rytířům se nepodařilo dostat na kontakt při McCormackově trestu a Hradec Králové se při Pietronirově trestu také neprosadil.

Naopak v 52:28 se z rychlého protiútoku prosadil Moravec a v 18. extraligovém utkání v kariéře se dočkal premiérového gólu. Domácí v 56. minutě šťastně zkorigovali stav, když si Tralmaksovo nahození zpoza branky srazil bruslí do vlastní branky Tamáši.

Za dvě a půl minuty při trestu Šťastného v přesilové hře umocnění power play přes clonu před Škorvánkem přiblížil Kladno na rozdíl gólu střelou od modré čáry Ticháček. Potom se Kalinův pokus přes celé hřiště otřel o pravou tyč opuštěné kladenské branky. Naopak 81 sekund před vypršením základní hrací doby vyrovnal tečí Ticháčkovy rány Melka.

Prodloužení nerozhodl, ale v nájezdech se za hosty prosadili Tamáši, Šťastný a McCormack, za Rytíře neuspěl ani jeden ze tří exekutorů.

Statistiky utkání. Livesport

Připravujeme podrobnosti...

Tabulka TELH