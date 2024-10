LIVE: Sparta zlomila Kladno v poslední třetině, Olomouc se snaží překvapit v Pardubicích

Hokejisté Sparty pohostili v nedělním 15. kole Tipsport extraligy Kladno, které nakonec přemohli 5:2. Pražané se tím přiblížili vedoucímu Dynamu, jež bojuje s Olomoucí – s tou mají Východočeši skvělou domácí bilanci, Mora si z Pardubic naposledy odvezla nějaký bod v říjnu 2021. Skvělou formu chce potvrdit také Mountfield HK, který zavítal na led Komety Brno a pokouší se přidat šestou výhru v řadě. Všechna utkání sledujte živě na Livesport.cz.

Sparta zdolala doma Kladno 5:2 a vyhrála potřetí za sebou. Rytíři nastoupili potřetí v řadě bez 52letého majitele Jaromíra Jágra a potřetí za sebou nebodovali, přestože ještě v průběhu třetí třetiny vedli 2:1. Sparta oplatila Kladnu porážku 2:4 z úvodu sezony a vyhrála 10. z posledních 11 vzájemných duelů.

Kladno se v úvodu ubránilo při trestu Pietronira, na konci oslabení navíc ohrozil Kořenáře z brejku Bláha. V sedmé minutě se Rytíři dostali do přečíslení dvou na jednoho, které vyřešil Vimmer individuálně a trefil horní tyč. Na druhé straně si Brízgala poradil s Krejčíkovým ofenzívním výpadem i s průnikem Davida Vitoucha. V 13. minutě po střele Kryštofa Hrabíka netrefil z dorážky odkrytou branku Moravčík. Horák také kladenského gólmana nepřekonal bekhendovým pokusem a Kořenář si poradil s pokusem Tralmakse.

V úvodu druhé části obral Jarůšek o puk Kemiläinena, ale s forhendovým blafákem proti Kořenářovi neuspěl. Ve 24. minutě se radovala Sparta. Mašín si popojel od modré čáry mezi kruhy a překonal Brízgalu střelou na lapačku. Další možnost domácích měl Horák. Při Tralmaksově trestu se Pražané neprosadili a v oslabení se ještě natlačil před Kořenáře Bláha. Při Hykově vyloučení postupně pálili Tralmaks, Procházka či Jarůšek. V závěru druhé části ohrozil kladenského gólmana Salomäki, ale byl následně vyloučen za sekání.

Sparta se v oslabení ubránila a navíc mohla zvýšit, když po přečíslení s Najmanem měl možnost Sobotka, ale Smoleňák mu zblokoval hokejku a Brízgala zasáhl. Ve 44. minutě se dočkali Rytíři vyrovnání. Straka zpoza branky nabil za pravý kruh Pietronirovi, který zamířil k protější tyči. Odpovědět mohli Chlapík a Lajunen. Kladno ale 74 sekund po smazání ztráty slavilo vedení, protože po obléhání Kořenářovy branky se prosadil Tralmaks.

Při Jarůškově pobytu na trestné lavici se Sparta neprosadila, ale ve 49. minutě vyrovnala. Postaral se o to nahozením od modré čáry přes clonu obránce Krejčík. V čase 52:04 strhnul vedení na stranu domácích Sobotka, jenž se trefil z pravého kruhu. V 59. minutě sáhlo Kladno při Hultsově vyloučení k power play a puk do prázdné branky dovezl Kousal, který hrál 400. zápas v extralize. Rytíři to potom znovu zkusili bez gólmana a výsledek ještě dovršil Chlapík.

Vítkovice deklasovaly Liberec 7:0 a v historii vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži zaznamenaly nad severočeským klubem rekordní výhru. Dvěma góly a dvěma přihrávkami se na ní podílel Jindřich Abdul, Vítkovice si rovněž pomohly čtyřmi brankami z přesilových her, ve kterých byly stoprocentně úspěšné. Brankář Lukáš Pařík si proti svému bývalému klubu připsal první nulu v sezoně. Liberec pokračuje ve výsledkové mizérii, z posledních sedmi zápasů pošesté prohrál.

Vítkovicím vše ulehčil vydařený nástup do utkání. Na gól potřebovaly jen 27 sekund, když kombinaci první formace zakončil bekhendem Yetman. Domácí nadále vyvíjeli aktivitu, která přinesla další plody ve 13. minutě. Při první přesilovce se Liberec dostal pod tlak, po střele Auvitua nejdříve zazvonila tyčka, ale o pár sekund později následovalo vhazování v obranném pásmu hostů, po němž se trefil Zdráhal.

Severočeši hrozili sporadicky, jednu z ojedinělých situací před Zacharem vyřešil brankář Pařík. Ve druhé části hosté zvýšili kadenci střel, vyložené příležitosti si ale nevytvářeli. Vítkovicím navíc opět vycházely přesilovky. I druhé soupeřovo vyloučení potrestaly gólem. Abdul si ve 30. minutě vybruslil z rohu na kruh a po vyhodnocení situace zvolil přesnou ránu zápěstím, na kterou Kváča nedosáhl.

Za 45 sekund poté už to bylo 4:0 a opět udeřil Abdul, který se po Yetmanově přihrávce ocitl sám před gólmanem a precizně provedeným blafákem kotouč umístil pod horní tyč. Dva slepené góly už Vítkovické posadily pevně do sedla. Stoprocentní úspěšnost ve využívání přesilovek v 45. minutě podtrhl krásnou trefou z úhlu Bukarts, když Kváča zřejmě očekával přihrávku.

Vítězství Vítkovic pak ještě navýšil šestým gólem host z Třebíče Dočekal, který po Claireauxově vyhraném vhazování překonal Kváču ranou z osy hřiště. A zcela symbolicky pak debakl Liberce znovu v početní převaze dokonal Kalus.

