LIVE: Třinec zvládl derby s Vítkovicemi, Sparta se může vrátit mezi vedoucí trio

Páteční program 17. kola extraligy otevřelo derby mezi Třincem a Vítkovicemi, které na rozdíl od zářijového duelu ovládli Oceláři výsledkem 2:1. Utnout sérii čtyř utkání bez bodového zisku se v Brně pokouší Kladno. Vedoucí Pardubice bojují v Mladé Boleslavi, zatímco druhý Litvínov měří síly s Libercem. Vrátit se mezi vedoucí trio může Sparta, která přivítala poslední Plzeň. Západočeši v uplynulých třech zápasech nebodovali, stejně jsou na tom i předposlední Bílí Tygři. Průběh všech zápasů můžete sledovat s audiokomentářem na Livesport.cz.

V úvodní třetině byl aktivní domácí Nestrašil, který stále čeká na svůj první gól, ale v obou šancích ztroskotal na Klimešovi. Největší příležitost hostů měl v přečíslení dva na jednoho Demel, proti jeho zakončení z pravého kruhu zasáhl Kacetl.

Skóre změnili Oceláři v závěru třetiny, když vyhráli souboj o puk u levého mantinelu a přenesli hru na pravou stranu na osamoceného Jeřábka. Zkušený obránce zamířil přesně ke vzdálenější tyči a vstřelil svůj první gól přesně sedm měsíců poté, kdy utrpěl otevřenou zlomeninu lýtkové a holenní kosti. Oceláři mohli jít do kabin ještě veselejší, ale Daňo po přihrávce Hudáčka minul odkrytou branku.

Prostřední část začala stejně, jak ta první skončila - šancí Třince. Vrána však po dobrém napadání Kurovského zblízka neprostřelil Klimeše. Vítkovice kontrovaly a promarnily několik možností k vyrovnání. Percyho vychytal Kacetl, zatímco Razgals a Lednický minuli branku. V dalších dvou přečísleních hostů dva na jednoho vystihl Jeřábek přihrávku Hladonika a Kacetl nožem brusle vytěsnil tutovku Yettmana.

Zvýšit mohl z mezikruží Sikora, poté opět hrozili hosté. Barinka ale neprocedil puk za Kacetla a v přesilové hře Vítkovic nezakončil Kalus gólově pohlednou kombinaci týmu.

Statistiky utkání. Livesport

I ve třetí třetině dlouho kralovali brankáři. Klimeše nepřelstil zblízka Addamo, na druhé straně si poradil Kacetl s nebezpečnými pokusy Košťálka a včas sklapl betony proti zakončení Nellise. V 57. uklidnila domácí akce, při níž Jankovu střelu doráželi Roman s Kurovským, který byl označen jako autor gólu. Hosté sáhli k risku bez gólmana a Nellis z pravé strany závěr derby ještě zdramatizoval.

Třinec už ale soupeře k ničemu nepustil a z výhry za tři body se radoval téměř po měsíci. Tehdy přehrál Liberec, poté získal jen pět bodů v osmi utkáních.

České Budějovice se proti Olomouci pokouší prodloužit třízápasovou bodovou sérii, která je pro Jihočechy nejdelší od začátku ročníku. Hanáci zůstávají jediným týmem, který si dosud s žádným soupeřem nedělil body. Venku dosáhli na jedinou výhru ze šesti zápasů.

Litvínov má na Dynamo pětibodové manko a zápas k dobru. Jeho liberecký soupeř za poslední tři zápasy nebodoval a pokaždé inkasoval minimálně čtyři branky. "Musíme zvednout hlavy a dál pracovat," uvedl obránce Bílých Tygrů T.J. Melancon.

Mladoboleslavští utnuli sérii tří porážek právě v Plzni a po posledním celku tabulky nyní vyzvou jejího lídra. "Myslím, že to bude v mnoha ohledech podobné. Víme, jakou mají Pardubice sílu. Na tom ledě budeme zase muset nechat všechno, aby body zůstaly u nás a Pardubice si žádné neodvezly," zdůraznil útočník Dominik Lakatoš.

Dynamo vyhrálo poslední čtyři utkání. Lídr soutěže a hlavní favorit na zisk titulu díky tomu prodloužil bodovou sérii už na 11 zápasů. S Bruslaři se Pardubičtí utkají již potřetí v sezoně – ve dvou domácích duelech jim nepřenechali po výsledcích 5:2 a 2:0 ani bod.

Rytíři za první měsíc sezony neprohráli ani jednou dva zápasy po sobě, v uplynulých čtyřech kolech ale nedosáhli ani na bod. V úterý doma proti Litvínovu přitom vedli po první třetině 2:0. "Má se hrát 60 minut, ale my jsme hráli jen čtyřicet," konstatoval Ondřej Bláha. "Už je potřeba bodovat, aby nám to zase zbytečně neuteklo. Z minulých sezon víme, co to je, určitě bychom se všichni chtěli vyvarovat nějaké delší série. Není to nic příjemného," dodal další útočník Jakub Strnad.

Tradičně velký náboj mívají zápasy mezi Spartou a Plzní. Pražané po třech výhrách za sebou minule prohráli v Karlových Varech 3:6. "V detailech jsme si prohráli celý zápas, což by se nemělo stávat. Když dáme tři góly venku, mělo by si to takhle zkušené mužstvo uhrát. Věděli jsme, že pohybem je porazíme, ale pak začneme vymýšlet nesmyslný věci. Nezůstáváme u jednoduchosti, děláme si to sami těžší," řekl útočník Vladimír Sobotka.

Indiáni se dál trápí, poslední tři zápasy prohráli bez bodového zisku se skóre 3:13. "Nemůžeme se koukat za sebe, musíme hledět před sebe, snažit se mít čisté hlavy a prostě ty neúspěchy nějak zlomit. Musíme začít každý u sebe. Je potřeba plnit vše, co po nás trenéři chtějí. V neposlední řadě musíme uklidnit hlavy, protože pak jakákoliv nervozita dělá hrozně moc," uvedl útočník Ondřej Matýs.

Tabulka extraligy