Máme mladý tým, chceme hrát nátlakový hokej, zní z Litvínova před sezonou. Cíl? Play off

S výrazně obměnou sestavou ofenzivních lídrů vstupují do nové extraligové sezony hokejisté Litvínova a věří, že po letním posílení se v tabulce posunou výš. Od historického titulu v roce 2015 se Severočeši s výjimkou 7. pozice ze sezony 2016/17 pohybovali mezi 11. až 14. místem a v uplynulé po nevydařeném vstupu skončili po vyřazení v předkole play off s mistrovským Třincem 0:3 na zápasy jedenáctí.

"Co se týče sportovní stránky, tak chceme být lepší a posunout se výš. Cílem do sezony je postup do play off. Na jednu stranu nás někteří hráči opustili, na druhou stranu se podařilo přivést několik zajímavých jmen," řekl generální ředitel Pavel Hynek na tiskové konferenci.

"Ale úplně nejdůležitější bude týmový výkon na ledě, ať už doma, nebo jak se budeme prezentovat při venkovních utkáních. V týmových výkonech venku se musíme zlepšit, tam jsme si minulou sezonu pokazili. Byli jsme s 20 body druzí nejhorší," konstatoval Hynek.

Výši rozpočtu klub nezveřejnil. "Jsme velice rádi, že díky podpoře majitele klubu skupiny Orlen Unipetrol a partnerů klubu vstupujeme do sezony stabilizovaní a zajištění. Řekněme, že rozpočet narostl minimálně o inflaci. Jde to ruku v ruce s ekonomickou situací ve světě. Všichni to vnímáme, když platíme složenky, že to o dvacet třicet procent vylétlo. Jsem rád, že sponzoři jdou s námi dál a někteří navýšili plnění," doplnil Hynek.

Bratři po osmi letech spolu

Do obrany přišli Marek Baránek z Plzně a Kanaďan Kevin Czuczman z Ilvesu Tampere. Největší ofenzívní posilou je Ondřej Kaše z Caroliny, který kvůli otřesu mozku odehrál v minulé sezoně NHL jediný zápas. Přišli také jeho bratr David ze Sparty, Petr Koblasa z Karlových Varů a z Litoměřic se vrátil Lukáš Válek.

Poslední akvizicí se stal po předčasném ukončení nováčkovského kontraktu s Arizonou Brit Liam Kirk. Nejlepší střelec mistrovství světa v roce 2021 naposledy působil v Jukuritu Mikkeli.

Vyrovnat se Verva musela s odchody tří nejproduktivnějších hráčů z minulé sezony Šimona Stránského (Ilves Tampere), Patrika Zdráhala (Lulea) a Kanaďana Giorgia Estephana (Jyväskylä). Odešli také další útočníci Petr Straka (Plzeň), Jiří Fronk (Prostějov), obránci Ralfs Freibergs (Hradec Králové), Daniel Kolář (Jihlava), Američan Josh Wesley (Colorado Eagles) a brankář Denis Godla.

"Všichni věříme, že jsme kádr doplnili, vyvážili a nastavili, tak jak jsme chtěli a jak bylo v našich možnostech. A tým bude fungovat jak v kabině, tak na ledě, kde nechá všechno, aby nás čekala nejlepší sezona za poslední roky," prohlásil sportovní manažer Tomáš Vrábel.

V přípravě sehrál Litvínov osm utkání, pět z nich vyhrál. Do soutěže vstoupí v pátek na ledě vítěze základní části minulého ročníku a obhájce bronzu Pardubic. "Předzávodní období s určitými krátkodobými zraněními a krátkými respiračními onemocněními, která k tomu patří, proběhlo hladce. Jak jsme nakonec připravení, to ukáže první čtvrtina. Já věřím, že jsme připravení dobře," konstatoval hlavní trenér Karel Mlejnek, který se do této role posunul loni v druhé polovině října z pozice asistenta odvolaného Vladimíra Růžičky.

Příprava na rekonstrukci stadionu

"Máme jedno z nejmladších mužstev a věřím, že budeme velmi dravý tým. Houževnaté mužstvo, které bude hýřit sebevědomím a které, ať už zápas dopadne jakkoliv, tak si řekne, že do toho dalo sto procent. Každá sezona se vyvíjí v nějakých sinusoidách a budeme věřit, že bude co nejméně nějakých hlubokých propadů. My budeme věřit tomu, že každodenní práce, píle a pokora nás budou posouvat, přinášet body a podle toho bude vypadat postavení v tabulce," dodal Mlejnek.

Pokračuje také postupné vylepšování zázemí Zimního stadionu Ivana Hlinky z roku 1955. Po nových mantinelech a osvětlení se plánuje nová LED obrazovka a ozvučení. "Před třemi lety postupovala do finální fáze rekonstrukce, bohužel přišly dva roky covidu a pak válečný konflikt na Ukrajině. To všechno výrazně zasáhlo ekonomiku i politiku. Dnes Národní sportovní agentura nedisponuje prostředky. Není to tak, že by to leželo u ledu a nic se nedělalo," uvedl Hynek.

"Město jako majitel Zimního stadionu Ivana Hlinky pokračuje v přípravných pracech. Z projektu se stala projektová dokumentace a v roce 2025 by se měly znovu otevírat nadregionální investiční projekty a otevřít se nějaké peníze. Tam to směřuje," dodal Hynek.

