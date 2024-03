Měli jsme využít nějakou přesilovku, litoval Sedlák nevyužitých šancí. Pokřiky ho prý nerozhodí

Až v sedmém vzájemném souboji této sezony nedokázali hokejisté Pardubic uspět ve východočeském derby s Hradcem Králové. Při porážce 1:2 po samostatných nájezdech na ledě Mountfieldu je to ve čtvrtfinále stálo postupový mečbol. Suverén základní části těsně překlopil na svou stranu oba domácí duely po výhrách 5:4 v prodloužení a 3:2 gólem Roberta Kousala v úplném závěru. Ofenzivní lídr Dynama Lukáš Sedlák (31) očekává, že hodně vyrovnané budou i další souboje s rivalem. Při vedení Pardubic 2:1 na utkání se bude hrát minimálně ve čtvrtek opět v Hradci a v sobotu v Pardubicích.

"Bylo to asi jasné před sérií, že to bude vyrovnané a bude se počítat každý gól. Dneska jsme měli využít nějakou přesilovku, měli jsme to tam na lopatě. V nájezdech taky, já s Kaulym (Martinem Kautem). Ty nájezdy ale už jsou vabank, je to padesát na padesát, komu to zrovna vyjde. Oni v tom byli šťastnější, ale byl to vyrovnaný zápas," řekl novinářům Sedlák.

V čase 56:54 se sice hráči Dynama radovali z branky Mateje Pauloviče na 2:1, ale po trenérské výzvě ze strany Mountfieldu sudí René Hradil a Filip Vrba gól neuznali. Tomáš Zohorna se totiž v brankovišti dostal bruslí do kontaktu s gólmanem Lukášem Paříkem a vychýlil jej. Hosté tak gól slavili předčasně.

"Je to trošku nepříjemné. Ta euforie nebo emoce tam jsou, asi tři minuty do konce jsme to chtěli jít zavřít a vybojovat to, ale už předtím jsme si říkali, jak budeme pokračovat dál, že se nic nebude měnit. Možná to byla trochu nepříjemnost, ale už se nám to stalo každému asi několikrát, tak to je," podotkl Sedlák.

Defenzivní série

Výsledek s jedním gólem ze hry na obou stranách jej ani nepřekvapil. "Celá ta série je taková defenzivní, hodně soubojů u mantinelu. Myslím si, že tam se to bude lámat. Nečekáme, že to bude jiné," podotkl Sedlák. "Samozřejmě oni jsou na nás připravení, my jsme na ně připravení. Každý zhruba ví, co ten druhý tým dělá, ale myslím si, že jsme tam měli docela dobré šance. Hýča (Tomáš Hyka) to tam měl mezi kruhy, já taky. Chce to tam akorát docpat."

Z duelu si odnesl krvavý šrám na rtu ze souboje, kdy spadl na led a zasáhla jej hokejka Jordanna Perreta. Jako hvězda Dynama je pod drobnohledem soupeřů a snaží se jej rozhodit i fanoušci. "To je jasné, to oni tak hrajou. To bylo i v základní části... Lidi budou furt hledat něco, budou se nám snažit furt to dát nějakým způsobem najevo, ale to je asi normální. To je jejich věc. Ať klidně pokračují. To mě úplně nerozhodí," podotkl.

A pokřikům o simulování se smál. "Helmu jsem si asi sám nestrhnul, to jsem fakt nestihl. A ještě pan rozhodčí tam stál přímo u toho, tak to asi bylo jasné. Jinak si myslím, že tam nic kontroverzního nebylo. Prostě to tak je a bude," dodal Sedlák ke kontaktu s Perretovou hokejkou, za který sudí netrestali.