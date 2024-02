Pardubice se mohou přiblížit poháru. Odvrátí Kladno v souboji s Boleslaví jistotu baráže?

Pardubice mohou v zápase 48. kola Tipsport extraligy proti Hradci Králové udělat další krok k triumfu v základní části a zisku Poháru Jaroslava Pouzara. Pět kol před koncem má Dynamo na druhou Spartu náskok sedmi bodů, Pražané si utkání s Libercem předehráli už na konci ledna. Definitivní jistotu startu v baráži může získat poslední Kladno, které bojuje o uchování teoretické naděje vyhnutí se boje s vítězem první ligy v přímém souboji se 13. Mladou Boleslaví.

Plzeň porazila Vítkovice třikrát v sezoně, o čtvrtou výhru usiluje v Ostravě. Oba týmy dělí v tabulce pět bodů, Vítkovice jsou deváté a Plzeň jedenáctá. "Pro nás je každý zápas motivací. Prožívali jsme si nějaké těžší momenty a ano, chceme se posunout a být v tabulce co nejvýše," uvedl vítkovický trenér Pavel Trnka, jehož tým by se po nevydařeném vstupu rád posunul do osmičky, na kterou nyní ztrácí šest bodů.

Energie prohrála třikrát za sebou, neuspěla v sedmi z posledních osmi zápasů a v závěru základní části má navíc těžký los. V pátek čelí Třinci, který šestkrát v řadě vyhrál a ovládl i všechny tři vzájemné souboje v sezoně. "Jsme dvanáctí, to nikdo být nechce. Situace je těžká a mně se těžko hledají slova. Nepřišel jsem do Varů hrát o dvanáctého fleka a hrozně mě to štve. Věřím, že se do předkola dostaneme a pak se v soutěži, kdy do play off jde pomalu každý, může stát cokoliv," řekl brankář Dominik Frodl.

Pardubice ve středu porazily v dohrávce 24. kola Karlovy Vary a připsaly si čtvrtou výhru za sebou, teď je čeká východočeské derby proti Hradci Králové. "Určitě to bude hezký zápas. Doma jsem ještě proti Hradci nehrál, fanoušci nás podpoří a těším se," řekl obránce Libor Hájek, který přišel do Dynama v průběhu sezony.

Očekává se, že enteria arena bude vyprodaná. "Bude to masakr. S hodně fanouškama v aréně mám nějaké zkušenosti, ale tohle je hrozně příjemné," pousmál se reprezentační bek, který se předešlých pět sezon snažil prosadit do kádru New York Rangers v NHL.

Hradec Králové v sezoně prohrál všechna tři dosavadní derby, teď půjde do utkání s bilancí tří výher v posledních čtyřech zápasech. Mountfield je v tabulce osmý a v závěru základní části bude usilovat o udržení pozice, aby v předkole play off začínal doma.

Boleslav má na Rytíře náskok 12 bodů a pokud na kladenském ledě vyhraje, bude o extraligovém účastníkovi baráže rozhodnuto. "Musíme se připravit, je to asi poslední zápas naděje. Pokusíme se jim nedat nic," řekl útočník Martin Procházka.

Bruslaři mají ještě teoretickou šanci zajistit si start v předkole play off, neboť na 12. Karlovy Vary ztrácejí 10 bodů. Mladoboleslavští ale v první řadě myslí na vyhnutí se baráži. "Bude to klíčový zápas, ve kterém chceme potvrdit, že my jsme ten lepší tým. A že na poslední místo nepatříme," řekl útočník Róbert Lantoši.

Brno si středeční porážkou na ledě Vítkovic zkomplikovalo boj o čtvrté místo a přímý postup do čtvrtfinále. Teď Kometa zavítala do Olomouce. "Trošku jsme uklouzli, ale to se nedá nic dělat. Poučíme se z toho. Zase si vezmeme pracovní boty, helmu a budeme pracovat dále. Opět budeme bojovat i o identitu našeho týmu," řekl trenér Jaroslav Modrý.

