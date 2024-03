Play off extraligy živě: Kousal v závěru rozesmutnil Hradec. Bitka mezi střídačkami na Spartě

Hokejisté suveréna základní části z Pardubic zvládli i druhé domácí utkání čtvrtfinále play off extraligy a zdolali v dalším vyrovnaném souboji východočeského rivala Hradec Králové 3:2. Rozhodl o tom v čase 59:54 útočník Robert Kousal. Série na čtyři vítězné zápasy pokračuje v úterý a ve středu v Hradci Králové. Zápas druhé čtvrtfinálové série mezi Spartou a Libercem začal v 18 hodin. Pražané se pokuší navázat na výhru 3:2 po samostatných nájezdech z prvního duelu. Utkání můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Ve 4. minutě se natlačil k zakončení mezi kruhy Poulíček, ale Pařík zasáhl. Willa prověřil Pláněk. Velké šance v úvodní části chyběly. Hradecký gólman kryl Kautovu ránu z pravého kruhu. Dynamo sice stupňovalo tlak, ale Mountfield v čele s Paříkem odolával. Po 16 minutách hry se dočkali první přesilovky hosté, ale Will hradecký nápor při Dvořákově trestu ustáli. Na přelomu první a druhé třetiny nevyužilo početní výhodu ani Dynamo při Pavlíkově vyloučení.

V 23. minutě podržel domácí Will, který si poradil s únikem Kevina Klímy. Při Jerglově pobytu na trestné lavici se hosté také ubránili. Mountfield zahrozil ve 26. minutě, kdy po Eberleho střele dorážel Šťastný. V čase 28:34 se radovali z vedení domácí. Vála po Paříkově rozehrávce vystřelil z pozice za levým kruhem a před brankovištěm tečoval puk Vondráček, který skóroval i ve druhém utkání v sérii a celkově potřetí za sebou.

Hradec Králové potom sice nevyžil přesilovku při trestu Dynama za příliš mnoho hráčů na ledě, ale při Košťálkově vyloučení v 34. minutě už odpověděl. Kevin Klíma našel z pravého kruhu na levém Jergla, který zamířil do odkryté branky. Další přesilovky se dočkal Mountfield po Pánikově zákroku vysokou holí, ale Dynamo oslabení zvládlo. Odchod hráčů do kabiny po druhé třetině oddálily potyčky.

Ve 44. minutě mohl Dynamu vrátit vedení Sedlák, ale vzápětí šel pykat Vála, ale Hradec Králové další početní výhodu také nevyužil. Pátou přesilovku za sebou hostů přineslo Košťálkovo vyloučení, ale stav se nadále neměnil. V čase 48:02 už ale Mountfield otočil skóre po Freibergsově střele od modré čáry.

V 49. minutě následoval hostujícího kapitána Eberleho hned za 12 vteřin na trestnou lavici Blain a po 57 sekudnách využil přesilovu pěti proti třem Pánik, který z pravé strany z nulového úhlu skóroval o Paříka. Souboj už spěl stejně jako v pátek do prodloužení, ale po Radilově akci rozhodl z dorážky Kousal.

Sparta bude pokračovat ve čtvrtfinálové sérii proti Liberci za stavu 1:0 poté, co první utkání vyhrála 3:2 po nájezdech. Zcela klíčovou roli měl v utkání její útočník Roman Horák, který asistoval u obou branek v základní hrací době a navrch přidal pojišťující druhý proměněný nájezd. Prvním úspěšným exekutorem byl obránce Aaron Irving. Sparta tak vyhrála nad Libercem počtvrté v řadě.

Pražanům vyšla sázka na brankáře Jakuba Kováře. Zkušený gólman pochytal za 80 minut 30 střel a zapsal úspěšnost zákroků 93,75 %. Jednou asistencí přispěl další velezkušený harcovník Michal Kempný, který byl s časem na ledě 27:07 vůbec nejvíc vytíženým hráčem Sparty. Svou šestou branku v sezoně zaznamenal Jakub Krejčík, který tak zažívá nejpovedenější ročník od sezony 2019/20, kdy dal devět gólů za Oulu.

Liberec sice dokázal zásluhou Michala Bulíře vyrovnat první utkání v čase 58:05, následně ale v prodloužení nevyužil potrestání Filipa Chlapíka a při nájezdech nedokázal skórovat nikdo z kvarteta Bulíř, Rychlovský, Filippi, Flynn. Zaskvěl se naopak slovenský gólman Dávid Hrenák, který předvedl 46 úspěšných zákroků a navrch přidal jednu asistenci při gólu Jana Rychlovského. Hrenák chytal čtvrté utkání v řadě.

Smůlu měli svěřenci Filipa Pešána při svém jediném vyloučení, hákování zkušeného obránce Rolanda Knota totiž potrestal další bek Jakub Krejčík. Tygři by potřebovali také zlepšit přesnost střelby, protože na 32 střel na branku připadalo v prvním duelu 27 ran mimo tři tyče. Pro srovnání – u Sparty jsou tyto dvě hodnoty 47 a 24. U Liberce je tak poměr střel mimo 46 %, u Sparty pak 34 %.

Koho sledovat: Zkušený útočník Roman Horák ukázal, že by play off mohlo být jeho doménou. V minulém ročníku v něm zapsal pouhé dvě branky a jednu asistenci. Na druhé straně pak v prvním utkání nebodoval slovenský obránce Michal Ivan, a to přesto, že odehrál 27 minut a 45 sekund. V základní části zapsal 16 kanadských bodů za pět branek a 11 asistencí.

Zajímavost: Liberec byl v prvním utkání potrestán jediným vyloučením, přitom v základní části strávil v početní nevýhodě druhý nejvyšší čas (326 minut a 50 sekund.) Sparta byla v této statistice šestá s časem 317:01.

