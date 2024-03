Play off extraligy živě: Pardubice mají druhou výhru. Šest sekund před koncem rozhodl Kousal

Hokejisté Pardubic porazili Mountfield HK i ve druhém zápase série a v sérii vedou 2:0. Dynamo poslal do trháku Robert Kousal, který rozhodl šest sekund před koncem. Ve druhé čtvrtfinálové sérii mezi Spartou a Libercem se z prvního bodu radovali domácí, jenž o triumfu rozhodli až v samostatných nájezdech. Zápas začne v 18:00. Obě utkání sledujte živě na Livesport.cz.

Pardubice půjdou do druhého utkání čtvrtfinálové série proti Hradci Králové za dílčího vedení 1:0 na zápasy. První bod zapsaly po vítězství 5:4 v prodloužení, nastavení trvalo pouze 84 sekund, než se prosadil Martin Kaut. Pro domácí je vítězství o to cennější, že po první třetině prohrávali 0:2 a poté ještě 2:3. Zapracovat však musejí na přesilových hrách, využily pouze jednu ze sedmi příležitostí.

Brankářský souboj o pozici jedničky v Pardubicích očividně vyhrál Roman Will, který plní roli prvního gólmana také po příchodu Dominika Pavláta. V prvním utkání však čtyřikrát inkasoval ze 33 střel Hradce Králové. Výrazně lepší byly Pardubice v úspěšnosti na vhazování, vyhrály 46 buly, Hradec Králové jich získal na svou stranu pouze 20. Pardubice také měly 23 zablokovaných střel.

Hradec Králové v prvním zápase kousal, dvakrát vedl, jenže nakonec se musel v prvním derby sklonit před svým hlavním rivalem. V prvním derby předvedl konsolidovaný výkon, podobně jako soupeře jej ale potrápily přesilové hry – ze šesti příležitostí vytěžil jediný gól. Pozitivní pro Hradec naopak může být, že se relativně vyrovnal soupeři v počtu střel na branku. Jejich poměr byl 36:33 pro domácí.

Útočník Kevin Klíma oslavil podpis nového dvouletého kontraktu asistencí na gól Graema McCormacka, shodou okolností dalšího hráče, který byl potrestán za doping. Pro kanadského obránce to byla ve 12. utkání po návratu první branka. Jedničkou mezi tyčkami byl znovu Lukáš Pařík, který odchytal šesté utkání v řadě.

Statistiky z úvodního duelu. Livesport

Koho sledovat: Útočník Tomáš Vondráček odehrál část ročníku kvůli většímu vytížení ve Vítkovicích a minimálně dle prvního duelu play off se záměr s jeho příchodem vydařil, ze čtvrté formace totiž zapsal gól a asistenci. Na druhé straně si dvě asistence připsal na své konto Patrik Miškář, který znovu potvrdil, že by stejně jako loni mohl být rozdílovým hráčem pro play off.

Zajímavost: Už druhé východočeské derby po sobě skončilo v nastaveném čase, podruhé se radovaly Pardubice a podruhé rozhodly ve druhé nastavené minutě. Přitom prodloužení bylo mezi oběma týmy raritou, před těmito dvěma duely se ze 16 případů nerozhodlo za základních 60 minut pouze dvakrát.

Sparta bude pokračovat ve čtvrtfinálové sérii proti Liberci za stavu 1:0 poté, co první utkání vyhrála 3:2 po nájezdech. Zcela klíčovou roli měl v utkání její útočník Roman Horák, který asistoval u obou branek v základní hrací době a navrch přidal pojišťující druhý proměněný nájezd. Prvním úspěšným exekutorem byl obránce Aaron Irving. Sparta tak vyhrála nad Libercem počtvrté v řadě.

Pražanům vyšla sázka na brankáře Jakuba Kováře. Zkušený gólman pochytal za 80 minut 30 střel a zapsal úspěšnost zákroků 93,75 %. Jednou asistencí přispěl další velezkušený harcovník Michal Kempný, který byl s časem na ledě 27:07 vůbec nejvíc vytíženým hráčem Sparty. Svou šestou branku v sezoně zaznamenal Jakub Krejčík, který tak zažívá nejpovedenější ročník od sezony 2019/20, kdy dal devět gólů za Oulu.

Liberec sice dokázal zásluhou Michala Bulíře vyrovnat první utkání v čase 58:05, následně ale v prodloužení nevyužil potrestání Filipa Chlapíka a při nájezdech nedokázal skórovat nikdo z kvarteta Bulíř, Rychlovský, Filippi, Flynn. Zaskvěl se naopak slovenský gólman Dávid Hrenák, který předvedl 46 úspěšných zákroků a navrch přidal jednu asistenci při gólu Jana Rychlovského. Hrenák chytal čtvrté utkání v řadě.

Smůlu měli svěřenci Filipa Pešána při svém jediném vyloučení, hákování zkušeného obránce Rolanda Knota totiž potrestal další bek Jakub Krejčík. Tygři by potřebovali také zlepšit přesnost střelby, protože na 32 střel na branku připadalo v prvním duelu 27 ran mimo tři tyče. Pro srovnání – u Sparty jsou tyto dvě hodnoty 47 a 24. U Liberce je tak poměr střel mimo 46 %, u Sparty pak 34 %.

Koho sledovat: Zkušený útočník Roman Horák ukázal, že by play off mohlo být jeho doménou. V minulém ročníku v něm zapsal pouhé dvě branky a jednu asistenci. Na druhé straně pak v prvním utkání nebodoval slovenský obránce Michal Ivan, a to přesto, že odehrál 27 minut a 45 sekund. V základní části zapsal 16 kanadských bodů za pět branek a 11 asistencí.

Zajímavost: Liberec byl v prvním utkání potrestán jediným vyloučením, přitom v základní části strávil v početní nevýhodě druhý nejvyšší čas (326 minut a 50 sekund.) Sparta byla v této statistice šestá s časem 317:01.

