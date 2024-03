Play off extraligy živě: Pardubice rozehrály čtvrtfinálovou sérii s Hradcem, Sparta hraje s Liberecem

Tipsport extraliga má dnes na programu první dvě čtvrtfinálová klání, přičemž ve hře jsou dva nejlepší týmy základní části. Jako první svůj duel rozehrály Pardubice, které se musí v play off popasovat s jejich největším rivalem z Hradce Králové. Sparta, jež skončila v tabulce druhá, hraje s Libercem, který musel v předkole absolvovat pětizápasovou bitvu s Olomoucí. Obě utkání sledujte živě na Livesport.cz.

Pardubice zažily fantastickou základní část. Překonaly historický rekord v počtu získaných bodů (121) a obhájily triumf z předešlé sezony. Z 52 utkání zapsaly hned 41 výher, také rozdíl ve skóre měly úžasný (+88). Loni nicméně v play off ztroskotaly, když jejich jízdu zastavil v sedmém semifinálovém duelu Třinec. Nyní má Dynamo znovu jediný cíl v podobě titulu, jako první se jim ve čtvrtfinále postaví rival z Hradce Králové.

Vůbec poprvé v historii play off tak dojde na východočeské derby. Před startem čtvrtfinále to bylo samozřejmě velké téma, čeká se velký boj na všech frontách. Pardubický kapitán Lukáš Sedlák před sérií upozornil na rychlý bruslivý hokej soupeře a jeho dobré přesilovky. Oslabení nepatřilo mezi hlavní domény Dynama v základní části, s úspěšností 80,37 % obsadilo páté místo.

Až osmý skončil loňský finalista Hradec Králové v základní části, účast ve čtvrtfinále si tak musel vybojovat v předkole. To ovšem zvládl bravurně, když smetl Vítkovice překvapivě hladce 3:0 na zápasy (4:3, 1:0 a 3:1). Aktuálně táhne sérii pěti výher v řadě. Týmu z královského města fungovaly přesilovky (36,36 %), soupeře z Ostravy také v každém zápase výrazně přestřílel.

Také pro Hradce Králové samozřejmě půjde o velmi pikantní sérii. Od přestěhování klubu z Českých Budějovic zatím v každé z 10 sezon skončil v konečném pořadí před Pardubicemi. Pokud zvládne teď postoupit do semifinále, stane se tak i letos. Hlavní trenér Tomáš Martinec nicméně ví, že před jeho týmem leží extrémně těžký úkol. Vzájemnou sérii nazval v rozhovoru hned několikrát jako "svátek hokeje".

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

Koho sledovat: Ve všech třech zápasech proti Hradci, do kterých v základní části nastoupil, vstřelil gól. Celkem se Martin Kaut proti rivalovi prosadil čtyřikrát. Posledních 13 zápasů ovšem vynechal kvůli zranění, na play off by nicméně měl být připravený. Pozici gólmanské jedničky Hradce získal pro play off Lukáš Pařík. V předkole proti Vítkovicím předváděl famózní výkony, zvládne se s pozicí vypořádat i proti silnému Dynamu? V základní části nastoupil proti Pardubicím jednou a pomohl k bodu (2:3p).

Zajímavost: Pardubice vyhrály všechny čtyři vzájemné zápasy v základní části, což se jim povedlo poprvé v historii. Proti Hradci získaly 11 z 12 možných bodů, ztratily pouze v minulém utkání v únoru, kdy na domácím ledě uspěly až v prodloužení.

Sparta má za sebou rekordní základní část, se 111 body stanovila nový klubový rekord. Pražanům se v průběhu celého ročníku vyhnuly jakékoliv krize, jen jednou se stalo, že prohráli tři zápasy v řadě, a to v závěru ledna. Na konci základní části sparťané váleli, z posledních 11 zápasů bodovali 10krát, z toho devětkrát vyhráli. Na startu čtvrtfinále bude chybět zkušený útočník Vladimír Sobotka, mimo by měl nadále být i americký forvard Josh Kestner.

Souboje Sparty s Libercem v play off bývají v posledních letech poměrně časté. Asi nejpamátnějším je finále z roku 2016, ve kterém uspěli Bílí Tygři. Naposledy se oba týmy střetly před dvěma lety ve čtvrtfinále, kdy pro změnu slavila postup Sparta (4:1 na zápasy). Pražané měli nyní 11 dnů pauzy, což může být jedním z faktorů na začátku série, jelikož soupeř musel zvládnout předkolo s Olomoucí na plný počet pěti duelů.

Liberec vstupoval do této série jako favorit, jenže domácí start mu vůbec nevyšel. Prohrál oba zápasy před vlastními fanoušky (0:1p a 2:3p) a musel tak bezpodmínečně všechna zbylá utkání vyhrát. Povedlo se, tým trenéra Filipa Pešána ukázal vnitřní sílu a charakter, dvakrát uspěl v Olomouci (4:3 a 5:3) a poté dokonal postup na domácím ledě (4:1).

Kouč Severočechů po postupu mluvil o změně v myšlení celého týmu po úvodních dvou zápasech. Pochválil lídry, kteří podle něj otočili sérii. A vyjádřil se také k souboji se Spartou, na kterou si věří. Bílí Tygři každopádně půjdou do prvního čtvrtfinálového zápasu jen s dvoudenním volnem, otazník visí nad startem nejlepšího střelce základní části Jakuba Rychlovského, který nedohrál pátý duel předkola.

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

Koho sledovat: Ve třech ze čtyř vzájemných zápasů v sezoně se bodově prosadil zkušený obránce Michal Kempný. Na oporu zadních řad bude Sparta výrazně sázet také v play off, v základní části si připsal parádních 31 bodů (7+24) ve 49 zápasech. Solidní bilanci tří gólů a dvou asistencí si proti Pražanům v uplynulé základní části připsal útočník Oscar Flynn. Šikovný forvard zůstal v předkole výrazně za očekáváním, v pěti duelech nezaznamenal ani jeden kanadský bod.

Zajímavost: Liberec sice uspěl v prvním vzájemném utkání v této sezoně, když v říjnu vyhrál v Praze (4:1), poté ale třikrát vládla Sparta. Vždy zvítězila už po základní hrací době (5:4, 4:3 a 4:1).

