Play off extraligy živě: Třinec odstartoval tažení za obhajobou s nulou, Kometa hostí Litvínov

Obhájci extraligového titulu hokejisté Třince vyhráli úvodní zápas čtvrtfinále proti Českým Budějovicím 2:0. Vítězný gól dal ve 44. minutě obránce Richard Nedomlel (30), nulu udržel Marek Mazanec (32). Od 17 hodin se hraje v Brně, kde Kometa bojuje s Litvínovem. Utkání můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Více práce měl v úvodní třetině Hrachovina. Vytáhl se zejména při úniku Voženílka, nejlepšího hráče loňského play off. Domácí útočník se snažil rozhýbat brankáře, který ale zneškodnil šanci lapačkou. Hosté v závěru třetiny ustáli i několik závarů.

V prostřední části přibylo na obou stranách gólových příležitostí, ale brankáři kralovali. Hrachovina zastavil Romanův únik, utěsnil betony před osamoceným Helewkou a v přečíslení na něj nevyzrál Nestrašil. Při pohledné kombinaci Ocelářů měl gólman hostů i štěstí, že Čacho nedosáhl na puk před prázdnou brankou. Mazanec vychytal zblízka Ordoše i Harrise a v přečíslení jej nepřekonal ani Kubík.

Statistiky utkání. Livesport

Skóre se změnilo až ve 44. minutě, kdy se trefil zpoza pravého kruhu Nedomlel k bližší tyči. Hrachovinovi clonil ve výhledu Voženílek. Domácí mohli vzápětí zvýšit. Volný Smith z mezikruží minul branku a Cienciala neuspěl s bekhendovým blafákem.

České Budějovice se tlačily dopředu, ale narážely na dobře bránícího soupeře. Ke hře bez gólmana se odhodlaly minutu před koncem a vytvořily si obrovský závar, kdy se všichni hráči na ledě shlukli do brankoviště a na jeho hranici. Puk za brankovou čáru nepřešel, ale nebylo jasné, zda kotouč nezalehl některý z bránících hráčů. Situaci ještě prověřovali rozhodčí u videa po konci akce, kterou byl na druhé straně Nestrašilův gól do prázdné branky. Gól domácích platil.

Zápas nenabídl ani jednu přesilovou hru. V této herní disciplíně rozhodly České Budějovice o postupu do čtvrtfinále přes Karlovy Vary. Vylučovalo se jen v závěru druhé třetiny, po vzájemné potyčce usedli na trestnou lavici Daňo s Vráblíkem.

V závěru základní části bojovaly o přímý postup do čtvrtfinále čtyři týmy, závod nakonec vyhrála Kometa. Získala tak pauzu před vstupem do play off, která čítala dlouhých 13 dnů. Brněnští hokejisté přitom měli strašidelný vstup do základní části, když v prvních čtyřech zápasech nebodovali. Druhá krize přišla v prosinci, kdy padli pětkrát za sebou. V posledních pěti utkáních základní části ovšem zapsali čtyři vítězství.

Hlavní trenér Jaroslav Modrý před sérií upozornil na výbornou ofenzivu Litvínova, který má ve svých řadách několik kvalitních útočníků. Velkou výhodu vidí bývalý obránce také v domácím prostředí, které bývá v Brně velmi bouřlivé. V základní části Kometa vyhrála před vlastními fanoušky 17 z 26 zápasů, zatímco Litvínov uspěl jen v deseti případech venku. Tým je před startem čtvrtfinále kompletní, jediný otazník visí nad obráncem Radkem Kučeříkem.

Litvínov měl skvělý vstup do sezony, v jejímž úvodu se dokonce pár kol pohyboval i na prvním místě. Postupem času nicméně začal padat tabulkou, až z toho byl boj právě s Kometou o 4. místo až do posledního zápasu. Urvat přímý postup do čtvrtfinále nakonec Verva nezvládla, musela tak do předkola, kde čekala nevyzpytatelná Plzeň. Severočeši ovšem zvládli oba domácí duely (4:2 a 4:1) a postup už ve třetím utkání vystřelil v prodloužení útočník Ondřej Jurčík.

Litvínovský trenér Karel Mlejnek si před čtvrtfinále myslí, že série s Kometou bude dlouhá. Poměrně obsáhle rovněž promluvil také o soupeři, upozornil především na výborné přesilové hry. Před startem tak nabádá svůj tým na disciplínu. Oslabení patřila mezi slabiny Vervy v základní části, úspěšnost 78,53 procent byla třetí nejhorší po Mladé Boleslavi a Kladnu. Severočeši se v prvních čtyřech utkáních série budou muset obejít bez klíčového obránce Janise Jakse, který dostal vysoký trest.

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Koho sledovat: Výbornou bilanci proti Litvínovu měl v základní části Kristián Pospíšil. Slovenský útočník bodoval ve všech čtyřech vzájemných duelech, ve kterých si dohromady připsal šest bodů (4+2). Jeho provokativní charakter bude hrát v play off důležitou roli. Britský forvard Liam Kirk vstřelil v předkole proti Plzni tři góly ve třech zápasech. Na Kometu má pozitivní vzpomínku, v září proti ní zapsal svůj premiérový gól v české extralize.

Zajímavost: V play off se oba celky naposledy utkaly v roce 2015. Litvínov ovládl semifinálovou sérii 4:1 na zápasy a o pár dní později si došel také pro svůj historicky první a zatím poslední titul.

