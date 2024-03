Předkolo play off: Hradec využil mečbol, navážou na něj Olomouc, Budějovice a Litvínov?

Mountfield jako první postoupil z předkola do čtvrtfinále play off.

Hradec Králové jako první proměnil mečbol v extraligovém předkole play off a proklouzl přes Vítkovice do čtvrtfinále. Litvínov, České Budějovice a překvapivě také Olomouc mají v sobotních třetích duelech příležitost na Mountfield navázat. Pokud se některé série nerozhodnou, v neděli jsou na stejných stadionech na programu čtvrté zápasy.

Po dvou těsných domácích výhrách si svěřenci kouče Tomáše Martince vypracovali v Ostravě tříbrankový náskok, poté co se v každé třetině prosadili postupně Ralgs Freibergs, Jeremie Blain a Aleš Jergl. Za domácí snížil až v samém závěru Petr Fridrich.

Statistiky utkání. Livesport

Po základní části pátý Litvínov byl v sérii proti Plzni ze všech dvojiček předkola nejvýraznějším favoritem. Před svými diváky roli potvrdil. Indiáni po nepovedeném závěru základní části napočítali už sedm porážek za sebou. Pokud chtějí zůstat ve hře o titul, musí nyní vydřít bez dalšího klopýtnutí tři výhry.

"Neskládáme zbraně, dokud nebude mít soupeř třetí bod. Budeme doma bojovat a vynasnažíme se sérii zdramatizovat," uvedl plzeňský kouč Petr Kořínek. "Litvínov skvěle otáčí hru, jdou se vším do brány, vytváří si tlak, mají skvělé útočníky. My si na to musíme dát pozor, poctivě se s nimi vracet a naši hru zjednodušit. Výsledkově sice prohráváme, ale za mě to není vůbec špatné. Musíme zjednodušit hru a vše tlačit do brány. A každopádně proměňovat šance, to je základ," dodal útočník Marek Soukup.

Severočeši nechtějí nic podcenit. "Třetí bod v sérii ještě nemáme, čeká nás urputná bitva. Víme to," řekl trenér Karel Mlejnek. "Je klišé, že poslední krok je nejtěžší, ale je to tak. Do utkání půjdeme s pokorou i se sebevědomím, chceme vyhrát. Musíme být silní v hlavách. Je potřeba se neustále soustředit na náš výkon. A nenechat se rozhodit," poznamenal útočník Nicolas Hlava.

Karlovarští hráče Motoru na jihu Čech potrápili, ve druhém utkání se blýskli vyrovnáním z 0:4 na 4:4, bod do série ale neurvali. "Že jsme to dotáhli, byl takový malý zázrak. Obrovsky si toho ceníme a musíme na to navázat v sobotu u nás. Škoda, že se nám to nepovedlo dokončit. Ale musíme se zamyslet nad výkonem ve druhé třetině, která byla otřesná," prohlásil útočník Tomáš Rachůnek. "Ztrácíme při hře ve speciálních formacích," všiml si kouč Václav Eismann.

Jihočeši touží využít hned první mečbol. "Víme, že jsou doma silní, jednou jsme tam vyhráli a jednou prohráli. Jedeme tam s tím, že chceme hrát jako většinu času u nás. Příští zápas chceme vyhrát a nevracet se už do Budvar arény na poslední zápas. Nesmí se nám ale stávat, co minule. Potřebujeme hrát celých šedesát minut furt stejně," zdůraznil útočník Adam Kubík.

Olomouc sehrála s favorizovaným Bílými Tygry pod Ještědem dvě vyrovnané partie, které rozhodl shodně v prodloužení Jakub Orsava. Velkou šanci už nechtějí Hanáci pustit z rukou. "Věděli jsme, že je můžeme porazit, ale netušili jsme, že můžeme urvat oba body. Musíme ale zůstat nohama na zemi a bojovat dál, 2:0 v hokeji neznamená nic. Může se to otočit, já však věřím, že ne a vyhrajeme hned v sobotu," přemítal útočník Jan Bambula.

Severočeši dobře vnímají, že výkony z domácích zápasů by na návrat do série a případný obrat nestačily. "Musíme se semknout, ukázat, že máme charakter, a zabojovat. Olomouc musí pořád udělat ten poslední, nejtěžší krok. My tu sílu máme, jen ji ale musíme ukázat na ledě. Musíme prostě a jednoduše přidat, protože je to od nás málo. Je potřeba na ledě nechat všechno a pro vítězství umřít," hlásil odhodlaně útočník Jakub Rychlovský.

Výsledky předkola play off Tipsport extraligy