Extraligová sezona je v plném proudu, ale stále je čas, kdy se mění dresy a ladí složení týmů. Přestupové dění v české nejvyšší hokejové soutěži můžete na Livesport Zprávách sledovat v aktualizovaném speciálu.

1. LISTOPADU

14:00 – KONEC SMLOUVY – V Liberci skončil jeden z asistentů hlavního kouče Boris Žabka. Bílé Tygry opouští na vlastní žádost z rodinných důvodů. Náhradu za něho aktuálně předposlední tým tabulky nehledá, mužstvo povede trenér Filip Pešán s druhým dosavadním asistentem Jiřím Kudrnou a koučem brankářů Martinem Láskou. Klub o tom informoval na webu.

31. ŘÍJNA

17:18 – POPDIS – Robert Říčka bez angažmá dlouho nezůstal. Po volném útočníkovi sáhly ve stejný den jeho konce v Brně Vítkovice. Ty sháněly náhradu za Valentina Claireauxe, jenž nečekaně ukončil kariéru

11:48 – KONEC SMLOUVY – Hokejový útočník Robert Říčka ukončil po vzájemné dohodě angažmá v extraligovém Brně. Kometa o rozvázání spolupráce informovala na klubovém webu. Pětatřicetiletý Říčka přišel do Brna po třech letech v Pardubicích. V této sezoně nastoupil do 15 utkání a připsal si jediný bod za asistenci. Více informací v článku.

30. ŘÍJNA

09:28 – KONEC SMLOUVY – Slovenský útočník Maroš Jedlička předčasně končí v angažmá v Kometě Brno. Dvaadvacetiletý rodák z Trnavy musel celou uplynulou sezonu vynechat kvůli zranění ramena. Za Kometu odehrál v extralize 12 utkání a připsal si dvě asistence.

29. ŘÍJNA

19:21 – PODPIS – Útočník Pavel Novák posílil České Budějovice, do mateřského klubu se vrátil po předčasném ukončení smlouvy v NHL s Minnesotou. Ta rodáka z Tábora draftovala v roce 2020 v pátém kole na 146. místě a předloni s ním uzavřela nováčkovský kontrakt. V úvodu aktuální sezony odehrál dva zápasy na druhé farmě Wild za Iowa Heartlanders v ECHL. Barvy Motoru hájil v extralize v sezoně 2020/21, kdy stihl 15 zápasů a připsal si asistenci.

26. ŘÍJNA

21:16 – PODPIS – Poslední tým extraligové tabulky Plzeň posílil kanadský útočník Turner Elson. Dvaatřicetiletý rodák z New Westminsteru hrál dosud pouze v Severní Americe, na kontě má tři zápasy v NHL za Calgary a Detroit, v nichž zaznamenal jednu asistenci. Elson podepsal kontrakt do konce sezony. V Plzni nahradí svého o rok mladšího krajana Oliviera Archambaulta, s nímž se vedení klubu dohodlo na předčasném ukončení smlouvy minulý týden a už přesídlil do Košic.

24. ŘÍJNA

18:04 – PODPIS – Kádr Pardubic posílil americký útočník Jasper Weatherby. Forvard se zkušenostmi z NHL, kde odehrál za San Jose 55 utkání s bilancí 5+6, podepsal v Dynamu smlouvu do konce sezony s opcí. "Přivádíme silového útočníka, který může být velkým přínosem pro naši ofenzívu,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora. Weatherby je prvním zámořským hráčem v Dynamu od sezony 2021/22, kdy pardubický dres oblékali Dennis Robertson nebo Anthony Camara. Více informací najdete v článku.

14:00 – SPEKULACE – Pardubice se drží v čele extraligy, herní projev ani výsledky Dynama ale neodpovídají investicím, které do kádru majitel Petr Dědek před startem ročníku nasypal. Na východě Čech proto intenzivně diskutují o tom, jak z herního útlumu ven. Řešením by podle kuloárních informací, které potvrzují i zdroje Livesport Zpráv, mohla být výměna Tomáše Zohorny s Jáchymem Kondelíkem z českobudějovického Motoru. Více informací najdete v článku.

22. ŘÍJNA

19:28 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce a letošní mistr světa Jakub Krejčík bude nadále působit v pražské Spartě, s níž uzavřel smlouvu do konce sezony 2026/27 s opcí na další rok. "Jsem tady spokojený, ve Spartě je super parta kluků a moc bych chtěl ještě jednou zažít v O2 areně mistrovské oslavy. To je moje hlavní motivace," uvedl třiatřicetiletý bek.

21. ŘÍJNA

16:25 – PODPIS – Útočník Adam Měchura bude nově působit v Plzni. Bývalý juniorský reprezentant, stříbrný medailista z loňského mistrovství světa juniorů, se do Česka vrací po dvou letech strávených v zámoří. Plzeň o jeho příchodu informovala na klubovém webu.

12:33 – KONEC V TÝMU – Obránce Tadeáš Hejda předčasně končí své angažmá v Kladně. Středočeši na klubovém webu uvedli, že sedmadvacetiletý bek požádal o ukončení smlouvy, protože nebyl spokojený se svým herním vytížením, a vedení Rytířů mu vyhovělo. Jako novou posilu jej už dnes představil prvoligový Chomutov.

20. ŘÍJNA

16:29 – PODPIS – Pardubice posílil obránce Jakub Zbořil, který strávil 10 let v zámoří. Bývalý hráč Bostonu by měl nastoupit již v úterý proti Mladé Boleslavi. Dynamo to uvedlo na svém webu. Sedmadvacetiletý odchovanec Komety Brno podepsal s klubem víceletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

14:15 – HOSTOVÁNÍ – Lukáš Pulpán z prvoligového Sokolova bude vypomáhat na střídavý start Plzni, dres mateřského celku oblékne poprvé od března 2020. Devětatřicetiletý obránce po sezoně 2019/20 odešel ze západu Čech do Karlových Varů a před tímto ročníkem se přesunul do Sokolova. V extralize hrál také za Chomutov a na kontě má 632 zápasů a 173 bodů (37+136).

17. ŘÍJNA

11:40 – KONEC V TÝMU – Útočník Olivier Archambault předčasně končí v angažmá v Plzni. Klub se dohodl s jednatřicetiletým Kanaďanem, který si v osmi extraligových zápasech připsal gól a tři asistence, na rozvázání smlouvy. Západočeši to uvedli na svém webu.

12. ŘÍJNA

14:15 – PODPIS – Mountfield HK nevstoupil do Tipsport extraligy úplně ideálně a s devíti body se v současné chvíli pohybuje v tabulkovém suterénu. To se snaží zejména trenérský štáb ve spolupráci s vedením klubu změnit. Prvním oživením kádru je příchod šestadvacetiletého kanadského útočníka Connora Bunnamana, který odehrál 54 zápasů v NHL v barvách Philadelphia Flyers.

12:00 – UPLATNĚNÍ OPCE – Útočník Julius Junttila bude i nadále působit v extraligové Mladé Boleslavi. Zkušený Fin uspěl na zkoušce u Bruslařů a klub uplatil opci na jeho služby. Středočeši o tom informovali na svém webu. Více informací najdete v článku.

11. ŘÍJNA

09:39 – PŘESTUP – Spartu opustil americký útočník John Kestner. Zkušený 30letý hráč si po slibném startu v Praze zranil těsně před koncem kalendářního roku rameno a od té doby nenastoupil. Celkem nasbíral 18 bodů (8+10). Nyní jej klub uvolnil do služeb slovenské Spišské Nové Vsi, lídra tamní ligy. Minulý týden posílil klub i další člen sparťanské sestavy z minulého ročníku Stephen Harper.

9. ŘÍJNA

13:36 – SPEKULACE – Návrat zraněného Lukáše Sedláka do sestavy Pardubic je zcela v nedohlednu, proto se vedení východočeského klubu poohlíží po někom, kdo by jej v roli prvního centra zastoupil. Volba podle informací Livesport Zpráv padla na Michaela Špačka ze Servette Ženeva, jenž by se návratu do Česka nebránil. Před Pardubicemi teď stojí úkol vyřešit jeho finanční požadavky.

12:11 – PODPIS SMLOUVY – Americký útočník Peter Mueller se po dvou letech vrací do Brna, v jehož dresu v sezoně 2020/21 vyhrál jako první cizinec kanadské bodování extraligy. Před dvěma lety ale zástupci Komety o jeho služby přestali mít zájem a hokejista s téměř 300 starty v NHL zamířil do Vítkovic. V ostravském klubu loni v listopadu na vlastní žádost skončil a sezonu dohrál ve Wolfsburgu. V Brně nyní věří, že týmu výrazně pomůže zlepšit produktivitu. Více informací v článku.

7. ŘÍJNA

19:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Matěj Machovský uzavřel v Olomouci smlouvu do konce sezony. Jednatřicetiletý odchovanec Opavy, který v extralize chytal také za Plzeň, Spartu, Hradec Králové a Vítkovice, přišel původně v druhé polovině srpna na Hanou na krátkodobou výpomoc při zranění Slováka Branislava Konráda. Více informací v článku.

1. ŘÍJNA

14:22 – HOSTOVÁNÍ – Brno posílí obránce Jan Švrček, který do Komety přichází na měsíční hostování z Olomouce. Formou takzvaných střídavých startů bude v klubu působit i další bek Ondřej Smetana z prvoligového Vsetína. Brno o tom informovalo na svém webu.

27. ZÁŘÍ

13:45 – PODPIS – Útočník Štěpán Pokorný prodloužil spolupráci s extraligovým Hradcem Králové, kde byl na zkoušku a bojoval o smlouvu. Přestože se zatím neprosadil do zápasové sestavy A-týmu, podepsal s Východočechy roční kontrakt s dvouletou opcí. Klub o tom informoval na webu.

25. ZÁŘÍ

18:22 – PODPIS – Mladou Boleslav posílil kanadský útočník Greg McKegg, který má za sebou 251 zápasů v NHL. V posledních dvou sezonách hrál v nižší AHL.

23. ZÁŘÍ

12:55 – PODPIS – Obranné řady Motoru České Budějovice získávají vítané rozšíření. Ze zámoří se vrací dvacetiletý mládežnický reprezentant Tomáš Cibulka. Bronzový medailista z posledního světového šampionátu dvacítek se po třech letech v zámořské juniorce rozhodl k návratu do mateřského klubu, kde podepsal kontrakt do konce sezony.

20. ZÁŘÍ

14:14 – HOSTOVÁNÍ – Hokejový obránce Michal Hrádek odchází z extraligových Pardubic do Litvínova, kde bude minimálně měsíc hostovat. Severočeši o angažování dvaadvacetiletého beka informovali na svém webu.

16. ZÁŘÍ

14:44 – PODPIS SMLOUVY – Mladá Boleslav získala finského útočníka Juliuse Junttilu, jenž v Bruslařském klubu podepsal měsíční smlouvu s opcí na její prodloužení. Třiatřicetiletý rodák z Oulu přichází jako náhrada za předsezonní posilu Stevea Mosese, jenž si před měsícem poranil achilovku a může přijít o celý ročník.

10. ZÁŘÍ

20:06 – PŘESTUP – Obranu Sparty vyztuží reprezentační zadák Dominik Mašín, který poslední tři sezony strávil ve finském Tampere. Hráč s 26 starty za národní tým dosud celou seniorskou kariéru odehrál v zahraničí, nejdřív v zámořských soutěžích, pak v ruském Chabarovsku. V Česku dosud kapitán stříbrné osmnáctky z MS 2014 působil nejvýš v juniorce Slavie. Se Spartou podepsal tříletý kontrakt.

9. ZÁŘÍ

17:00 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Po ročním angažmá v Plzni se hokejový útočník Filip Jansa vrací do Liberce, za který v minulosti nastupoval v mládežnických kategoriích včetně juniorky. Bílí Tygři na svém webu uvedli, že dvaadvacetiletý hráč přišel na dvouměsíční zkoušku.

"Kvůli zranění útočníků jsme potřebovali doplnit kádr a po Jonáši Peterkovi jsme se rozhodli angažovat i Filipa. V posledních dvou sezonách posbíral v extralize a první lize cenné zkušenosti s dospělým hokejem, navíc ho dobře známe z působení v naší akademii," řekl trenér Filip Pešán.

4. ZÁŘÍ

21:23 – KONEC V TÝMU – Útočník Jonáš Peterek předčasně končí své angažmá ve Vítkovicích. Syn sportovního ředitele mistrovského Třince Jana Peterka přišel do ostravského klubu loni v listopadu z Finska. Vítkovice dnes na sociálních sítích oznámily, že se po dohodě v klubu končí.

2. ZÁŘÍ

21:44 – PODPISY SMLUV – Útočník Dominik Simon a obránce Patrik Brůna budou působit v Plzni, oba uspěli ve zkoušce a s klubem podepsali roční smlouvy. Simon se na západ Čech vrací po devíti letech, kdy působil zejména v NHL. Odchovanec Sparty odešel do zámoří v roce 2015 a v elitní soutěži ve 268 zápasech 81 bodů za Pittsburgh, Calgary a Anaheim. Předloni se vrátil do Česka a hrál za Spartu a České Budějovice.

16:03 – PODPIS SMLOUVY – Útočník Petr Straka získal smlouvu na zkoušce v extraligovém Kladně. Uvedl to klubový web Rytířů. Dvaatřicetiletý hráč působil v minulém ročníku v mateřské Plzni a i po Jihlavě a Litvínovu si vyzkouší čtvrté angažmá v domácí nejvyšší soutěži.

28. SRPNA

16:20 – HOSTOVÁNÍ – Útočník Ondřej Rohlík bude v nadcházející sezoně působit v extraligové Plzni. Třiadvacetiletý hráč přichází na západ Čech na roční hostování z Pardubic. Oba kluby o tom informovaly na svých oficiálních webových stránkách. "Přichází k nám další mladý hráč, který se nevešel do nabitého kádru Pardubic. Od Ondřeje očekáváme, že by do týmu mohl přinést rychlost a energii," uvedl trenér Plzně Josef Jandač.

26. SRPNA

09:55 – PODPIS – Litvínovský kádr vítá další posilu před nadcházejícím extraligovým ročníkem. Z Českých Budějovic přichází osmadvacetiletý forvard Lukáš Vopelka, který má zkušenosti jak s českou nejvyšší soutěží, tak se zahraničními angažmá. "Litvínov je pro mě nová výzva a už se jen těším, až to celé začne," říká nejnovější posila chemiků.

22. SRPNA

14:25 – PŘESTUP – Olomouc posílí brankář Matěj Machovský, který po minulé sezoně předčasně ukončil své angažmá ve Vítkovicích. Hanáci o příchodu jednatřicetiletého gólmana informovali na svém webu, délku spolupráce nespecifikovali. Olomouc angažováním Machovského řeší doplnění brankářského týmu při zdravotních problémech jedničky Branislava Konráda.

16. SRPNA

14:25 – PŘESTUP – Sto kilogramů živé váhy a k tomu téměř dva metry do výšky, to jsou parametry kanadského zadáka Griffina Mendela, kterého získalo Kladno. Mendel měl v sezoně 2023/24 podepsanou smlouvu s Carolinou, ale hrál jen za její záložní tým v AHL v Chicagu. Ve 44 zápasech vstřelil dvě branky a přidal šest asistencí.

15. SRPNA

15:28 – PODPIS – René Piegl se v nadcházející sezoně se bude snažit prosadit v mateřských Českých Budějovicích, se kterými podepsal roční smlouvu. Devětadvacetiletý obránce opustil Dynamo již v mládežnickém věku, kdy se přesunul do Hradce Králové. V extralize dosud odehrál jen 36 zápasů, ve kterých nebodoval. Mimo sezonu 2018/19, kdy hrál na Slovensku, působil v první lize. V minulém ročníku oblékal dres Kolína.

13:56 – ZKOUŠKA – Obránce Martin Hugo Haš se vrací ze zámoří do Česka a pokusí se vybojovat si angažmá v Plzni, bývalý juniorský reprezentant přichází na západ Čech na zkoušku. Haš je odchovancem pražských Letňan, v mládeži působil i ve Spartě. V roce 2017 odešel do Finska a v Tappaře Tampere si v sezoně 2019/20 připsal i pět startů v nejvyšší soutěži. Před pěti lety jej draftoval Washington a Haš v roce 2021 zamířil do zámoří. Po sezoně v juniorské QMJHL se marně snažil prosadit na farmě Capitals v Hershey.

8. SRPNA

18:00 – ODCHOD – Obránce Lukáš Kaňák bude v příští sezoně hrát za tým KalPa Kuopio. Finský klub na svém webu oznámil, že sedmadvacetiletý bek v novém působišti podepsal roční smlouvu. Kaňák na sever Evropy přichází z extraligového Brna.

5. SRPNA

16:46 – PODPIS – Kladno posílil zkušený obránce Petr Šenkeřík, který na jaře slavil extraligový titul s Třincem. Rytíři kromě něj angažovali také amerického útočníka Mitche Hultse.

16:30 – SPEKULACE – Hokejisty Liberce by mohl posílit slovenský útočník Servác Petrovský, který se s Bílými Tygry celé léto připravuje na nadcházející sezonu. Brzy dvacetiletý hráč nastoupí i do přípravných zápasů. Pokud se v září na kempu Utahu nedostane do prvního týmu, vrátí se pod Ještěd a bude hájit barvy Severočechů. Klub to oznámil na webu.

15:35 – PODPIS – Posilu do zadních řad ze zámoří hlásí Litvínov, do týmu přichází kanadský obránce Jared McIsaac. Juniorský mistr světa z roku 2020 působil v minulé sezoně v AHL, krátce hrál i za tým Ambrì-Piotta ve švýcarské lize. "Jared je obránce s velkým potenciálem i na přesilové hry. Za dvě kompletní sezony v Grand Rapids v nich odehrál přes 300 minut a pokaždé posbíral přes 20 bodů. Máme na něj reference z organizace Detroitu," uvedl sportovní manažer Tomáš Vrábel.

30. ČERVENCE

14:20 – HOSTOVÁNÍ – Petr Hauser, bezmála dvoumetrový hráč, který byl před dvěma lety draftovaný celkem New Jersey Devils v pátém kole jako číslo 141, bude ze Sparty do konce roku hostovat v Plzni. Je sice plzeňským rodákem, na západě Čech i hokejově vyrůstal, přesto se v šestnácti letech rozhodl po skvělé sezoně, kdy v osmatřiceti duelech nasbíral 71 bodů (34+37), odejít právě do našeho hlavního města.

28. ČERVENCE

17:19 – PODPIS – Obranu Pardubic zpevní Andrej Šustr. Třiatřicetiletý bek, který odehrál přes 400 zápasů v NHL, nastupoval naposledy za Kolín nad Rýnem a v extralize jej čeká premiéra. Plzeňský odchovanec odešel z Česka v roce 2009, působil v univerzitní soutěži NCAA a v roce 2013 podepsal smlouvu jako nedraftovaný hráč s Tampou Bay. Šustr je třetí posilou Dynama, které na jaře podlehlo ve finále play off Třinci. Již dříve Východočeši angažovali Romana Červenku a Jiřího Smejkala. Více informací najdete v článku.

26. ČERVENCE

09:37 – PODPIS – Hokejový útočník Ondřej Kaše bude i v příští sezoně hrát za extraligový Litvínov. Mistr světa z Prahy podepsal na severu Čech novou smlouvu.

25. ČERVENCE

15:15 – PODPIS – Bílí Tygři oznamují krátce po Martinu Ryšavém velké ofenzivní eso. Tentokrát se jedná o zkušeného slovenského forvarda Róberta Lantošiho, který s klubem podepsal jednoletý kontrakt. Lantoši není pro českého fanouška žádnou neznámou. Poslední dva ročníky totiž působil v Mladé Boleslavi, kde patřil mezi hlavní tahouny mužstva. Obzvlášť poslední ročník se mu velmi vydařil, v základní části si totiž připsal 47 kanadských bodů v 50 utkáních a v produktivitě extraligy obsadil osmou příčku.

11:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Pawel Zygmunt bude i nadále hrát za extraligový Litvínov. Severočeši na svém klubovém webu oznámili, že čtyřiadvacetiletý polský reprezentant podepsal s Vervou novou smlouvu. Zygmunt působí v Litvínově od roku 2019. "Pawel je stále mladý útočník, který má v mužstvu svou roli a vyšší pozici si musí vybojovat. Ze zahraničního hráče se během posledních pěti sezon v Litvínově aklimatizoval a jsme rádi, že jsme se dohodli na pokračování angažmá," uvedl generální ředitel Pavel Hynek.

10:05 – ZKOUŠKY A HOSTOVÁNÍ – V extraligové Plzni jsou na zkoušce čtyři hokejisté. O smlouvu s Indiány usilují útočníci Dominik Simon, Radek Mužík a Matyáš Borák a obránce Patrik Brůna. Všichni tři ofenzivní hráči již v klubu v minulosti působili. Do klubu na roční hostování míří Tomáš Urban z Pardubic. Více informací najdete v článku.

24. ČERVENCE

15:30 – PŘÍCHODY – Hokejisté Třince, kteří budou v nové extraligové sezoně bojovat o šestý titul za sebou, získali do svých řad tři posily. V útoku jsou novými jmény Michal Teplý a Francouz Justin Addamo, o místo v obraně zabojuje zkušený Marek Hrbas. Oceláři o tom informovali na klubovém webu.

10:25 – ODCHOD Z KLUBU – V týmu Mladé Boleslavi skončil slovenský útočník Filip Krivošík. Bruslaři se s hráčem dohodli na předčasném ukončení spolupráce. Pětadvacetiletý rodák z Bratislavy Krivošík přišel do klubu během minulé sezony z Košic. Za 23 zápasů si připsal branku a dvě nahrávky. "Po jarním posílení kádru pro něj trenéři momentálně v sestavě nevidí místo, a tak jsme se s Filipem dohodli, že ho bude hledat jinde," vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Vlasák.

23. ČERVENCE

10:23 – PODPIS SMLOUVY – Útočník Martin Ryšavý se stal posilou hokejistů Liberce. Jednadvacetiletý odchovanec Přerova, který v ročníku 2020/21 odehrál v extralize šest utkání za Vítkovice, působil poslední tři sezony v Severní Americe v celku Moose Jaw Warriors v juniorské WHL. Vicemistr světa z loňského juniorského šampionátu podepsal dvouletý kontrakt.

21. ČERVENCE

13:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Robin Sapoušek po návratu ze zámoří do Karlových Varů podepsal se Západočechy novou smlouvu do dubna 2027. Dvacetiletý dvojnásobný medailista z juniorského mistrovství světa se do mateřského klubu vrátil po dvou letech. Energie o tom informovala na svém webu.

17. ČERVENCE

17:13 – Už pátým novým hráčem v obraně hokejistů Karlových Varů před nadcházející sezonou se stal Fin Tarmo Reunanen, který má na kontě čtyři zápasy v NHL za New York Rangers. Poslední dva roky strávil ve finské lize v Lukko Rauma. V Karlových Varech podepsal šestadvacetiletý hráč roční smlouvu, uvedl klub na svém webu.

15. ČERVENCE

13:15 – PODPIS – Roman Červenka, který v květnu z pozice kapitána dovedl národní tým ke zlatu na domácím MS v Praze, si opět zahraje českou extraligu a to v dresu ambiciózních Pardubic, které to v pondělí oznámily na mimořádné tiskové konferenci. Velezkušený útočník, jenž má zkušenosti i z NHL, v domácí soutěži doposud hájil dresy Slavie a Chomutova, odkud v roce 2015 zamířil právě do Švýcarska, kde strávil posledních osm sezon. Více informací najdete v článku.

13. ČERVENCE

11:20 – PŘESTUP – Do hokejové extraligy se po roce vrací slovinský brankář Gašper Krošelj a bude chytat za brněnskou Kometu. Jihomoravský klub o angažování sedmatřicetiletého veterána informoval na svém webu, podmínky spolupráce nezveřejnil.

11. ČERVENCE

21:56 – PŘESTUP – Novou posilou Brna se stal obránce Brandon Davidson, jenž má na kontě 183 zápasů v NHL. Dvaatřicetiletý Kanaďan přichází ze švédského Rögle, kde odehrál minulou sezonu. Podmínky jeho kontraktu vedení Komety na klubovém webu nezveřejnilo.

9. ČERVENCE

17:50 – PODPIS – Lotyšský reprezentant Eduards Tralmaks bude nadále oblékat dres Kladna, s vedením se domluvil na nové smlouvě. Útočník, jenž se představil i na letošním MS v Česku, prožil v dresu Rytířů výbornou premiérovou sezonu. Byl nejlepším střelcem mužstva a třetí v týmovém bodování, když si za 52 startů připsal 32 bodů (21+11). K nejproduktivnějším hráčům patřil i v baráži o extraligu, v níž za čtyři utkání přidal pět bodů (3+2).

3. ČERVENCE

11:43 – PŘESTUP – Ofenzivu Litvínova posílil Maxim Čajkovič, který od roku 2018 působil téměř výhradně v nižších zámořských soutěžích. Třiadvacetiletý slovenský útočník v minulé sezoně nastupoval na farmách Pittsburghu a Minnesoty v AHL a ECHL. "Je to stále mladý a perspektivní hráč. Jsme přesvědčeni, že během zámořských angažmá dospěl po hráčské i osobní stránce. Slibujeme si, že jeho příchod zvedne konkurenci v útočných řadách," řekl generální ředitel Vervy Pavel Hynek. Klub podmínky spolupráce nezveřejnil.

1. ČERVENCE

10:54 – PŘESTUP – Švédský útočník Filip Sandberg (29) se stal posilou Litvínova. Rodák z Järfälly a odchovanec AIK Stockholm přichází na sever Čech z celku Skelleftea AIK, s kterým v uplynulé sezoně získal titul. "Filip Sandberg je technický útočník s velkými zkušenostmi. Doufáme, že jeho příchod přinese do naší hry novou dynamiku, a věříme, že si svými výkony řekne o jednu z klíčových rolí v mužstvu," uvedl generální ředitel Litvínova Pavel Hynek.

28. ČERVNA

12:22 – NOVÝ TRENÉR – Novým trenérem hokejistů Kladna se stal David Čermák. K Rytířům se vrací po dvou letech, jeho asistenty budou Václav Skuhravý a Petr Svoboda. Složení realizačního týmu oznámil středočeský klub, v jehož dresu se na poslední profesionální sezonu chystá hrající majitel Jaromír Jágr, na svém webu. Třiapadesátiletý Čermák se stal nástupcem Otakara Vejvody, který u týmu skončil po dvou letech a druhé úspěšné baráži o extraligu a nově bude asistentem Pavla Grosse ve Spartě. Čermák působil v extralize naposledy v ročníku 2022/23, během něhož vedl České Budějovice. V uplynulé sezoně byl hlavním koučem reprezentační osmnáctky, u níž bude nadále působit.

21. ČERVNA

11:30 – ODCHOD – Útočník Andrej Kudrna předčasně končí své angažmá v extraligovém Litvínově. Severočeský klub na webu uvedl, že se slovenský reprezentant rozhodl požádat z rodinných důvodů o ukončení smlouvy. "S rodinou jsme se rozhodli jít zpět na Slovensko. Moc si vážím toho, že mi vedení klubu vyšlo vstříc. Chtěl bych všem poděkovat za poslední tři roky a popřát týmu jen to nejlepší do nadcházejících sezon," uvedl Kudrna.

20. ČERVNA

19:11 – PODPIS – Novou posilou ofenzivy pražské Sparty se stal jednatřicetiletý finský reprezentant Miikka Salomäki, jenž odehrál takřka dvě stovky zápasů v NHL. Do české metropole přichází po dvouletém působení ve švýcarském Lausanne. V kádru Sparty bude již třetí Finem. Více informací najdete v článku.

18. ČERVNA

16:15 – PODPIS – Liberec hlásí druhou posilu do ofenzivy. Z Bolzana přichází produktivní kanadský forvard Christian Thomas, který má za sebou starty v NHL, převážnou část kariéry strávil v AHL. S klubem podepsal smlouvu na jeden rok s roční opcí.

14:30 – PODPIS – Slovenský útočník Maroš Jedlička se stal novou posilou hokejistů Komety Brno. Jednadvacetiletý rodák z Trnavy hrál ve slovenské extralize za Zvolen, celou uplynulou sezonu však musel vynechat ze zdravotních důvodů. V Kometě už Jedlička působil v mládeži. O jeho příchodu informoval klubový web.

17. ČERVNA

12:15 – PODPIS – Obranné řady posiluje také Plzeň, která podepsala roční smlouvu s Kristiansem Rubinsem. Lotyšský hokejista, jenž odehrál také tři zápasy v NHL za Toronto Maple Leafs, přichází na západ Čech ze švédského MoDO.

09:05 – PODPIS – Obrana karlovarské Energie hlásí další nové jméno ve svých řadách. Novým členem sestavy se po Janisu Jaksovi stává další lotyšský reprezentant, obránce Roberts Mamčics, který v Karlových Varech podepsal jednoletý kontrakt.

14. ČERVNA

16:04 – PŘESTUP – Obránce Radim Šimek posílil Liberec, odkud se v roce 2017 vydal bojovat o NHL. V nejlepší lize světa sehrál za San Jose 209 utkání, ale uplynulý ročník strávil celý v nižší AHL v celku San Jose Barracuda a po březnové výměně do Detroitu také v týmu Grand Rapids. S Bílými Tygry se dohodl na tříleté smlouvě. Více informací najdete v článku.

13. ČERVNA

20:24 – PŘESTUP – Brankář Dominik Hrachovina bude po předčasném konci angažmá v Českých Budějovicích působit na Slovensku. Devětadvacetiletý gólman podepsal smlouvu s Banskou Bystricí, klub o tom informoval na oficiálním webu.

17:25 – PODPIS – Defenziva karlovarské Energie hlásí významnou posilu do svých řad. Do Karlových Varů totiž míří bronzový medailista z loňského mistrovství světa a desátý nejproduktivnější obránce loňského ročníku Tipsport extraligy Janis Jaks, který v Karlových Varech podepsal jednoletý kontrakt.

17:05 – PODPIS – Vedení Pardubic odkrylo první letní posilu, kterou se stal Jiří Smejkal. Rodák z Českých Budějovic, který poslední sezonu strávil v zámoří, kde hájil barvy Ottawy Senators a farmářského celku Belleville Senators, podepsal s Dynamem dlouhodobou smlouvu. Součástí kontraktu je také dohoda mezi klubem a hráčem o možném odchodu do zámoří během prvního roku smlouvy. Více informací najdete v článku.

16:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Dlouholetý kapitán brněnských hokejistů Martin Zaťovič podepsal v Kometě novou smlouvu na příští sezonu. Devětatřicetiletý útočník si prodlouží kariéru v moravském týmu o devátý rok a bude útočit na pětistovku odehraných zápasů v jeho dresu. Klub o pokračování spolupráce s bývalým hráčem Karlových Varů či Togliatti v KHL informoval na svém webu.

12. ČERVNA

16:19 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Dvacátou sezonu v extralize, z toho sedmnáctou v barvách Liberce, přidá obránce Lukáš Derner. Čtyřicetiletý bek je mimo jiné ligovým šampionem z roku 2016.

16:07 – ODCHOD – Čerstvý mistr světa a dvojnásobný extraligový šampion s Třincem útočník Daniel Voženílek opouští nejvyšší českou soutěž a vydává se do Švýcarska. Na dva roky podepsal s Zugem.

10. ČERVNA

16:42 – PŘESTUP – Kladno získalo italského reprezentačního obránce Phila Pietronira. Třicetiletý rodák z Montrealu působil poslední dvě sezony ve slovenské extralize v Dukle Trenčín, v jejímž dresu si v uplynulé sezoně připsal v základní části 37 bodů (9+28) ve 48 zápasech a byl čtvrtým nejproduktivnějším obráncem soutěže.

12:05 – PŘESTUP – Kanadský obránce Will Reilly se stal novou posilou hokejistů Českých Budějovic. Rodák z Toronta, který v noci na neděli získal s celkem Florida Everblades v nižší ECHL Kelly Cup, si poprvé vyzkouší angažmá v Evropě. O jeho příchodu informoval oficiální web Motoru.

7. ČERVNA

12:30 – ODCHODY – Obránce Adam Polášek odchází z mistrovského Třince do Litvínova. Oceláře opouští také bek Petr Šenkeřík a kanadský útočník Adam Helewka. V jednání je i zahraniční angažmá ofenzivní třinecké opory a mistra světa z Prahy Daniela Voženílka, který má i nabídky z NHL. Uvedl to klubový web Ocelářů. Více informací najdete v článku.

5. ČERVNA

15:19 – PŘESTUP – České Budějovice posílil dánský reprezentační útočník Nick Olesen, účastník letošního mistrovství světa v Praze podepsal na jihu Čech roční smlouvu s opcí. Více informací najdete v článku.

4. ČERVNA

20:07 – SPEKULACE – Útočník Jáchym Kondelík za rok odejde z Českých Budějovic do Pardubic. Majitel Dynama Petr Dědek v rozhovoru pro iSport.cz potvrdil, že s úřadujícím mistrem světa podepsal smlouvu na pět let, která začne platit od sezony 2025/26. Nadcházející extraligový ročník by urostlý útočník měl odehrát v dresu Motoru, pokud neodejde do zahraničí.

3. ČERVNA

12:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Denis Zeman bude i v příští extraligové sezoně oblékat dres Litvínova. S vedením Severočechů se třiadvacetiletý chomutovský rodák dohodl na prodloužení kontraktu. Klub o tom informoval na webu.

08:50 – PŘESTUP – Hokejisty Olomouce posílí slovenský obránce s reprezentačními zkušenostmi Marek Korenčík. Čtyřiadvacetiletý bek působil v uplynulé sezoně ve Slovanu Bratislava a Michalovcích. Hanáci o jeho angažování informovali na svém webu. Korenčík působil v letech 2015 až 2023 v zahraničí. Nejprve v mládežnických a juniorských týmech ve Švédsku, poté čtyři sezony v univerzitní soutěži NCAA. Loni se odchovanec Žiliny vrátil na Slovensko a za Michalovce a Slovan odehrál celkem 41 zápasů s bilancí čtyř branek a sedmi asistencí.

1. ČERVNA

11:13 – PŘESTUP – Bronzový medailista z letošního juniorského MS Sebastián Redlich se po třech sezonách ve Švédsku vrací do Česka a pokusí se prosadit v Kladně. Dvacetiletý útočník, mladší bratr forvarda Karlových Varů Tomáše Redlicha, je odchovancem Rytířů a v roce 2021 odešel do Švédska, kde působil v mládežnických a juniorských týmech Lidingö a Södertälje. Nové smlouvy v Kladně podepsali i Štěpán Vimmer a Zdeněk Nedvěd.

31. KVĚTNA

14:32 – PŘESTUP – Obránce Šimon Kubíček se vrací ze zámoří do Českých Budějovic. Dvaadvacetiletý bývalý juniorský reprezentant působil v uplynulých dvou sezonách v nižších soutěžích AHL a ECHL, nyní se rozhodl vrátit do Motoru, oznámil jihočeský klub na svém webu.

30. KVĚTNA

21:59 – PŘESTUP – Karlovy Vary posílí norský reprezentační útočník Eirik Salsten. Účastník letošního MS podepsal s Energií roční smlouvu.

29. KVĚTNA

17:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – I v nadcházejících letech bude dres pardubického Dynama oblékat Martin Kaut, který s klubem podepsal nový dlouhodobý kontrakt. Čtyřiadvacetiletý útočník, jenž v minulosti hrál i v NHL za Colorado či San Jose, loni nastoupil do 46 zápasů, ve kterých si připsal 38 bodů (19+19).

28. KVĚTNA

11:15 – PŘESTUP – Litvínov posílí útočník Matěj Pekař. Čtyřiadvacetiletý bývalý juniorský reprezentant se do Česka vrací po čtyřech letech, během nichž se v zámoří snažil neúspěšně prosadit do kádru Buffala a New York Rangers. Severočeši o jeho angažování informovali na svém webu.

24. KVĚTNA

14:40 – Hokejoví útočníci Richard Jarůšek a Antonín Melka budou i v příští sezoně působit v extraligovém Kladně. Středočeši na klubovém webu oznámili, že dvojice zkušených hráčů podepsala s Rytíři nové smlouvy.

22. KVĚTNA

20:57 – Hokejisté Karlových Varů získali pro extraligovou sezonu mistra světa z roku 2019 Arttua Ilomäkiho z Finska. Naposledy hrál dvaatřicetiletý útočník domácí ligu za tým KooKoo Kouvola. O jeho angažování informovali Západočeši na klubovém webu. Zlato s reprezentací získal před pěti lety v Bratislavě.

16:29 – Obránce Jan Košťálek opouští extraligové Pardubice a nově bude hrát za Vítkovice. Dynamo na svém webu uvedlo, že devětadvacetiletému reprezentačnímu bekovi na rok přerušilo smlouvu. Košťálek je druhým hráčem, který Východočechy opouští poté, co ambiciózní klub nezískal mistrovský titul. Útočník Tomáš Hyka odešel do Sparty.

19. KVĚTNA

14:31 – Další posilou Českých Budějovic před příští sezonou hokejové extraligy se stal kanadský obránce Will Reilly. Šestadvacetiletý hráč přijde z nižší zámořské soutěže ECHL z týmu Florida Everblades, s kterým ještě bojuje v play off. V kádru Motoru nahradí o čtyři roky mladšího Mikuláše Hovorku, který podepsal smlouvu v NHL s Floridou Panthers. Na jihu Čech uzavřel Reilly roční smlouvu s opcí, uvedl klub na webu.

17. KVĚTNA

21:25 – Pražská Sparta oznámila angažování 31letého útočníka Tomáše Hyky, který se dohodl na předčasném ukončení smlouvy v Pardubicích. "Angažmá ve Spartě je pro mě velká motivace a chci hlavně sám sobě ukázat, že hokej hrát umím," uvedl pro klubový web Hyka, který se novému klubu upsal na tři roky. Více informací o přestupu najdete v článku.

21:06 – Útočník Tomáš Hyka nebude pokračovat v Pardubicích, kde loni prodloužil smlouvu do roku 2028. Klub dnes na webu oznámil, že se s 31letým reprezentantem dohodl na rozvázání kontraktu.

11:59 – Za České Budějovice bude od nové sezony hokejové extraligy nastupovat jedenadvacetiletý slovenský útočník Matej Kašlík. Hráč, který dlouho bojoval o účast na mistrovství světa v Praze a Ostravě, přichází ze Zvolena a podepsal roční smlouvu. Motor to uvedl na svém webu. V klubu nebude pokračovat český útočník Dominik Simon.

14. KVĚTNA

18:21 – Brankář Štěpán Lukeš a obránci Tomáš Hanousek s Radkem Jeřábkem se stali prvními novými posilami hokejistů Kladna, které potřetí za sebou uhájilo účast v extralize v baráži. Rytíři dnes absolvovali fyzické testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a ve středu je čeká první trénink v letní přípravě. Po odchodu hlavního kouče Otakara Vejvody mladšího a asistenta Pavla Skrbka se budou připravovat pod vedením kondičního trenéra Tomáše Horny. Uvedl to klubový web Rytířů.

11. KVĚTNA

21:19 – PŘESTUP – Pražskou Spartu posílí dvaatřicetiletý finský obránce Valtteri Kemiläinen. Olympijský vítěz z Pekingu přišel z mistrovské Tappary Tampere.

9. KVĚTNA

21:57 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lukáš Klimeš podepsal ve Vítkovicích novou víceletou smlouvu. Devětadvacetiletý brankář působí v ostravském celku od roku 2022, v aktuální sezoně se stal jedničkou. Po skončení klubového ročníku si navíc připsal premiérové starty v národním týmu.

20:54 – PŘESTUP – Brankář Nick Malík se po třech sezonách ve Finsku vrací do extraligy a bude v ní hájit barvy Plzně. Dvaadvacetiletý gólman podepsal na západě Čech dvouletou smlouvu.

17:52 – KONEC SMLOUVY – Brankář Matěj Machovský končí po roce v extraligových Vítkovicích. Třicetiletý gólman před rokem podepsal s ostravským klubem víceletou smlouvu, na severu Moravy ale s jeho službami už nepočítají. Vítkovice to oznámily na oficiálním webu.

8. KVĚTNA

21:06 – PŘESTUP – Slovenský obránce Martin Bučko bude v extralize nově oblékat dres Hradce Králové. Třiadvacetiletý bek, který v Česku s roční přestávkou působí od sezony 2016/17, přichází na východ Čech z Plzně. Většinu extraligové kariéry ale dosud spojil s Pardubicemi.

11:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Vítkovice si pojistily víceletou smlouvou útočníka Marka Kaluse. Ostravané na svém webu oznámili, že pátý nejproduktivnější hráč týmu z uplynulé extraligové sezony kývl na nabídku, kterou dostal v reakci na zájem konkurence o jeho služby.

7. KVĚTNA

12:35 – PŘESTUP – Další odtajněnou posilou plzeňské Škody pro příští extraligovou sezonu je slovenský gólman Dávid Hrenák, jenž naposledy působil v Liberci. Téměř 190 cm vysoký brankář se do České republiky přesunul po sedmi ročnících v zámoří, kde nakoukl i do AHL. V roce 2018 si jej jako číslo 144 vybralo v draftu Los Angeles Kings.

11:30 – PŘESTUP – Nové působiště už zná také Michal Kovařčík, který na rozdíl od svého bratra Ondřeje setrvá v zahraničí. Nebude už však nosit dres Jukuritu, kde strávil poslední dva roky, ale Kärpätu Oulu.

11:20 – ODCHOD – Reprezentační gólman Dominik Pavlát s definitivní platností opouští Tipsport extraligu. Čtyřiadvacetiletý rodák z Tábora, který v uplynulé sezoně hájil barvy Plzně a Pardubic, bude v novém ročníku působit ve finském Ilvesu, kde by mu měl dělat parťáka Patrik Hamrla.

09:15 – PŘESTUP – Další velkou posilu hlásí Liberec, kam se po třech letech strávených v pardubickém Dynamu vrací Adam Musil. Sedmadvacetiletý útočník už pod Ještědem působil v sezonách 2019/20 a 2020/21. Více informací najdete v článku.

6. KVĚTNA

17:05 – ODCHOD – Štace Richarda Pánika v Pardubicích neměla dlouhého trvání. Poté, co přišel do Dynama výměnou za Davida Cinecialu, nastoupil do 29 zápasů, v nichž si připsal 14 bodů (9+5) a přispěl k zisku stříbrných medailí. Hráč, který má na svém kontě 521 utkání v NHL, si nyní hledá nové angažmá.

13:00 – PODPIS – Gólmanská jednička Tygrů z let 2020-23 je zpět. Petr Kváča zanechal pod Ještědem výraznou stopu a v libereckém dresu se vypracoval v elitního brankáře, který se podíval i na světový šampionát. Po jednom roce stráveném ve švédském Rögle se nyní vrací do Liberce, s nímž podepsal tříletou smlouvu.

10:30 – PODPIS – Kometa na startu letní přípravy představila další posilu. Modrobílé barvy bude nově oblékat kanadský bek Nicolas Beaudin, který má zkušenosti z NHL, AHL a od loňského ročníku také z české extraligy, kdy nastoupil do 12 utkání v dresu Sparty.

3. KVĚTNA

15:51 – PODPISY – Vítkovice získaly brankáře Lukáše Paříka. Bývalý mládežnický reprezentant s jedním startem za seniorský národní tým chytal v uplynulém ročníku za Liberec a Hradec Králové, v němž působil v závěru základní části a play off. Další posilou Ostravanů je kanadský útočník Chad Yetman, který byl v uplynulé sezoně nejproduktivnějším hráčem celku Mora IK ve druhé nejvyšší švédské lize.

10:44 – PODPISY – Hned dva nováčky ze slovenské extraligy hlásí Plzeň. Indiány posílí ukrajinský obránce Igor Merezhko a kanadský útočník Oliver Archambault – oba ze Spišské Nové Vsi.

2. KVĚTNA

16:35 – PODPIS – Útočník Martin Kohout je novou posilou extraligové Olomouce. Na Hanou přichází devětadvacetiletý hokejista se zkušenostmi z mládežnických reprezentací po jedné sezoně, kterou odehrál za Kometu Brno. Klub o tom informoval na webu.

16:30 – KONEC KARIÉRY – Hokejový útočník Michal Birner ukončil v 38 letech bohatou hráčskou kariéru. V Liberci dosavadní kapitán pokračuje v nové roli, bude šéfem skautingu.

13:10 – ODCHODY – Dres hokejistů Vítkovic nebudou už v příští extraligové sezoně oblékat třetí nejproduktivnější hráč týmu v minulém ročníku Peter Krieger s dalším útočníkem Petrem Chlánem a obránce Mário Grman. S Ostravany měli sice platnou smlouvu, novému trenérskému týmu v čele s Davidem Brukem se ale nehodí do koncepce. Po vzájemné dohodě proto spolupráce skončila. Vítkovičtí o tom informovali na klubovém webu.

12:45 – PODPIS – Po kanadském útočníkovi Lalancettovi z Hradce Králové vítá Plzeň ve svých řadách další novou akvizici do útoku. Z Kladna přichází na západ Čech zkušený útočník Jakub Klepiš, který byl v loňské sezoně se 40 body nejproduktivnějším útočníkem svého týmu. Mistr světa z roku 2010 podepsal s Plzní roční kontrakt.

1. KVĚTNA

21:28 – PŘESTUP – Hradec Králové posílí slovenský reprezentační brankář Stanislav Škorvánek. Osmadvacetiletý gólman přichází na východ Čech z Michalovců. Účastník loňského mistrovství světa, který usiluje i o start na blížícím se šampionátu, podepsal v Hradci Králové dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

20:50 – PŘESTUP – Karlovarský dres za brněnský vymění dvojice Tomáš Rachůnek, Tomáš Bartejs, který už za Kometu hrával. "Je to poctivý kluk, výborný do útoku a obrany. Důrazný hráč, který umí rozehrát a dostávat puky rychle ze třetin," uvedl na klubovém webu trenér Jaroslav Modrý. "Rachůnkovy přednosti jsou kreativita a produktivita. Je ofenzivně laděný, čte dobře hru a je těžké proti němu hrát," dodal.

12:30 – PODPISY – Na startu nové sezony nezahálí ani vedení Litvínova, kterému se podařilo dotáhnout příchody Josefa Jíchy, jenž se po angažmá v Litoměřicích vrací do rodného klubu a slovenského obránce Františka Gajdoše, který v uplynulém ročníku oblékal dres slovenské Nitry, se kterou získal mistrovský titul.

12:20 – PODPIS – První posílení kádru do nové sezony hlásí i mistr z Třince, kam se po šesti letech vrací obránce Bohumil Jank. Jednatřicetiletý rodák z Písku, který má na svém kontě i šest startů v národním týmu, poslední čtyři sezony oblékal dres Mountfieldu HK.

11:45 – PODPIS – Hokejisty Mladé Boleslavi posílil brankář Dominik Furch, jenž odchytal poslední dvě sezony v dresu brněnské Komety. S Bruslaři podepsal smlouvu na tři roky. Čtyřiatřicetiletý pražský rodák to řekl během středečního setkání s médii u příležitosti zahájení "suché" části přípravy na novou extraligovou sezonu.

11:15 – ZMĚNY V KLUBU – Poměrně velké pohyby v kádru hlásí Kladno, které opouští hned sedm hráčů včetně Jakuba Klepiše, Landona Bowa či Jakea Dotchina. Na soupisce tak v tuto chvíli zůstalo klubu, který musel zachraňovat svou příslušnost v baráži, pouze 12 hokejistů. Aby toho nebylo málo, tým opouští i trenérské duo Otakar Vejvoda, Pavel Skrbek. Více informací najdete v článku.

10:50 – PŘÍCHOD – A ještě jedna zvučná posila pro Kometu. Po šesti letech v zahraničních angažmá se do Brna vrací útočník Hynek Zohorna. Bronzový medailista z předloňského mistrovství světa působil poslední tři sezony ve švédském klubu Oskarshamn.

09:40 – PŘÍCHODY – Také Kometa Brno odhalila první hráče, kteří posílí klub v nové sezoně. Robert Říčka, jenž v posledních třech letech působil v Pardubicích, by měl zvýšit ofenzivní sílu Brňanů. Další posilou Komety se stal gólman Michal Postava, jenž loni působil v Přerově.

07:30 – PŘÍCHODY – Hned dvě nové posily a jedno prodloužení smlouvy oznámil v první den přestupového období českobudějovický Motor. Tou nejzvučnější akvizicí je reprezentační útočník Ondřej Kovařčík, jenž do Českých Budějovic přichází z finské ligy, kde podepsal smlouvu na tři roky. Čtvrtfinalistu uplynulého ročníku Tipsport extraligy posílí také obránce Daniel Bukač, který v minulé sezoně nastupoval za Znojmo. Čtvrtý ročník v řadě bude hájit barvy Motoru Jakub Valský, jenž se na jihu Čech dohodl na nové roční smlouvě.

30. DUBNA

19:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – V Pardubicích bude i nadále pokračovat Michal Hrádek, který u Východočechů prodloužil smlouvu až do roku 2027. V uplynulé sezoně naskočil 22letý odchovanec Pardubic do 22 zápasů Tipsport extraligy ve kterých zapsal tři asistence. Dalších 24 duelů odehrál za rezervu Dynama v Chance lize s bilancí (1+4).

18:30 – KONEC SMLOUVY – V Karlových Varech nebude v příští sezoně pokračovat dvojice finských hokejistů, obránce Joona Huttula a útočník Iikka Kangasniemi. Odchod Seveřanů oznámila Energie, jejíž kádr prochází velkými změnami, na svém webu.

16:36 – PŘESTUP – Vítkovice posílí kanadský útočník Anthony Nellis. Devětadvacetiletý hráč přichází z týmu slovenského vicemistra Spišské Nové Vsi, kde jej vedl nový asistent trenéra Vítkovic Vlastimil Wojnar.

29. DUBNA

18:36 – PODPIS SMLOUVY – Karlovy Vary posílil obránce s reprezentačními zkušenostmi Radim Šalda. Energie podepsala s pardubickým rodákem, který v minulých dvou ročnících působil v Litvínově, dvouletou smlouvu s opcí na sezonu 2026/27.

16:46 – PŘESTUP – Obránce Michael Krutil bude od příští sezony hrát za Liberec. K Bílým Tygrům přichází odchovanec Letňan ze Sparty, v novém působišti podepsal dvouletou smlouvu.

15:33 – PODPIS SMLOUVY – Novým působištěm útočníka Jana Buchteleho po odchodu ze Sparty bude Mladá Boleslav. Bývalý reprezentant změnil v extralize klub po vypršení smlouvy a 11 sezonách, v minulosti hrál nejvyšší domácí soutěž ještě za Pardubice.

12:40 – PODPIS SMLOUVY – Plzeň posílí kanadský útočník Christophe Lalancette, který přichází na západ Čech z Hradce Králové. Devětadvacetiletý hráč podepsal v novém působišti smlouvu na dva roky.

11:32 – PŘESTUP – Slovenský útočník Ľubomír Kupčo se po dvou letech vrací ze zámoří, kde hrál USHL za tým Des Moines Buccaneers, do Karlových Varů. Na západě Čech podepsal roční smlouvu s opcí.

28. DUBNA

11:27 – PŘESTUP – Útočník Jan Šír bude v extralize nově hrát za Karlovy Vary. Čtyřiadvacetiletý hráč přichází na západ Čech z Liberce, s Energií podepsal roční smlouvu s opcí. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu.

27. DUBNA

12:54 – PŘESTUP – Po dvou letech se do týmu Karlových Varů vrací útočník Otakar Šik. Čtyřiadvacetiletý odchovanec klubu podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí. Západočeský celek to uvedl na svém webu. V posledních dvou sezonách nastupoval Šik hlavně v první lize za Jihlavu. Ze zámoří přichází také mladík David Moravec.

10:32 – PŘESTUP – Hokejisty Hradce Králové posílí lotyšský reprezentační útočník Oskars Batna. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa zamíří do extraligy z Finska, kde hrál za tým Jukurit Mikkeli. Východočeši o jeho angažování informovali na svém webu. "S Oskarsem k nám přichází další velký a silný útočník. Oskars se nám líbil již na loňském mistrovství světa, a tak jsme se ihned na začátku stávající sezony spojili s jeho agentem a poměrně rychle se dohodli na jednoroční smlouvě s jednoletým opčním právem klubu," řekl generální manažer Aleš Kmoníček.

26. DUBNA

19:42 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Ondřej Jurčík bude i nadále hrát v Litvínově. V klubu pokračuje i obránce Ondřej Baláž, novou akvizicí se stal útočník Jan Šprynar. Severočeši o tom informovali na svém webu.

19:29 – PŘESTUP – Útočník Robin Sapoušek se po necelých dvou sezonách vrací do Česka a opět bude hrát za Karlovy Vary. Dvacetiletý útočník odešel v listopadu 2022 a hrál za juniorský tým Victoria Royals v soutěži WHL. Na juniorském MS následně pomohl Česku k zisku stříbrné a bronzové medaile.

11:02 – PŘESTUP – Obránce Patrik Demel posílí extraligové Vítkovice. Šestadvacetiletý hráč se do rodné Ostravy vrací z Litvínova, kde strávil poslední čtyři sezony. Klub jeho angažování oznámil na svém oficiálním webu.

25. DUBNA

16:54 – NOVÁ SMLOUVA – Obránce Michal Houdek bude i v příští sezoně hrát za Pardubice. Aktuální finalista extraligy oznámil, že s plzeňským rodákem podepsal roční smlouvu s opcí.

15:48 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Útočník Oscar Flynn a obránci Michal Ivan s Davidem Aubrechtem budou v hokejové extralize nadále hájit barvy Liberce. Vedení Bílých Tygrů na ně uplatnilo opci, platnost jejich smluv tak byla prodloužena do konce dubna 2025.

14:28 – PŘESTUP – Radek Kučeřík se stal posilou finského Ässät Pori. Po působení v Kometě Brno podepsal obránce s reprezentačními zkušenostmi na severu Evropy roční smlouvu. V základní části extraligy nastoupil v této sezoně do 33 zápasů a připsal si tři góly a tři nahrávky, v play off přidal šest startů a dvě asistence.

10:39 – PODPIS SMLOUVY – Brankář Milan Klouček se vrací do Českých Budějovic, kterým v sezoně 2019/20 výrazně pomohl k postupu do extraligy. Pětadvacetiletý gólman na jihu Čech podepsal roční smlouvu s opcí.

10:35 – PŘESTUP – Vítkovice pro nadcházející sezonu posílil útočník Jindřich Abdul. Ostravský celek o příchodu osmadvacetiletého hokejisty, který naposledy působil v Litvínově, informoval na svém webu.

24. DUBNA

21:13 – KONEC SMLOUVY – Ve Spartě končí po 11 sezonách Jan Buchtele. Zkušenému útočníkovi vypršela smlouvu a v příštím ročníku už dres pražského klubu neoblékne. Do Sparty přišel v roce 2013 z Pardubic, se kterými získal dva tituly, a odehrál za ni přes 500 extraligových zápasů.

17:08 – PŘESTUP – Mladou Boleslav posílí americký útočník Steve Moses, který strávil aktuální sezonu v Brně. Držitel bronzu z MS 2015 v Praze a Ostravě, jenž má zkušenosti z AHL, KHL či finské a švýcarské ligy, hájil barvy Komety ve všech 52 zápasech základní části a připsal si 33 bodů (20+13). Za šest startů v play off přidal tři branky.

13:32 – PŘESTUP – Obránce Michal Gulaši se po roce v Českých Budějovicích vrací do Brna, v jehož dresu získal dva extraligové tituly. Kometa o návratu sedmatřicetiletého beka informovala na svém oficiálním webu.

12:47 – PŘESTUP – Obránce Daniel Gazda rozšíří početnou skupinu českých hokejistů ve finském týmu Ilves Tampere. Šestadvacetiletý bek ve staronovém působišti podepsal roční smlouvu, v klubu působil již v závěru sezony 2021/22.

10:42 – PŘESTUP – Hradec Králové získal novou posilu do útoku. Barvy Východočechů bude hájit Jakub Pour, jenž dosud působil v domácí nejvyšší soutěži výhradně v Plzni. V novém působišti podepsal dvouletou smlouvu. Klub o příchodu třetí posily na novou extraligovou sezonu informoval na webu.

23. DUBNA

22:00 – PŘESTUP – Hokejový útočník Jakub Konečný nebude už v extralize dál hájit barvy Sparty, za jejíž první tým odehrál poslední tři sezony. Jednadvacetiletý centr to uvedl v rozhovoru pro klubový web Pražanů. Odchází s cílem najít větší herní uplatnění, kde bude nově působit však neprozradil.

20. DUBNA

12:01 – PŘESTUP – Hradec Králové získal po týdnu dalšího hokejistu ze slovenské extraligy. Prvním byl americký útočník Ryan Dmowski z Popradu, v sobotu Mountfield oznámil příchod obránce Dávida Mudráka ze Zvolena. Třiadvacetiletý reprezentant prožil bodově nejlepší sezonu se třemi góly a 15 asistencemi, kvůli zranění ruky však vypadl z boje o nominaci na MS.

19. DUBNA

21:53 – KONEC SMLOUVY – Útočník Tomáš Rachůnek opouští Karlovy Vary, kde působil od roku 2015 s krátkou pauzu pro angažmá v Liberci v části sezony 2020/21. Zlínský odchovanec patřil k tahounům Energie a v aktuální sezoně byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu za Slovákem Dávidem Grígerem. Více informací najdete v článku.

14:43 – PŘESTUP – Mladou Boleslav posílil finský útočník Aleksi Rekonen. Třicetiletý rodák z Helsinek už má s extraligou zkušenosti, poslední dvě sezony odehrál za Plzeň. Za dvě sezony v tuzemsku si v dresu Indiánů ve 101 zápasech základní části připsal 62 bodů (26+36), v osmi startech v play off přidal jeden gól a tři asistence.

18. DUBNA

16:20 – NOVÁ SMLOUVA – Marek Zachar podepsal novou dvouletou smlouvu s Libercem a i nadále tak bude hrát za extraligové Bílé Tygry. Pětadvacetiletý Zachar se do Liberce vrátil na konci ledna z Hradce Králové výměnou za brankáře Lukáše Paříka. V závěru sezony za Tygry odehrál včetně play off 17 zápasů, ve kterých vstřelil čtyři branky a přidal dvě asistence. Za Mountfield předtím nastoupil k 31 utkáním se shodnou bilancí.

17. DUBNA

15:59 – SPEKULACE – Útočníka Ondřeje Kovařčíka čeká v příští sezoně dosud nepoznaná situace. Po odchodu z finského Jukuritu se poprvé rozdělí jeho společná cesta s bratrem Michalem. Zatímco mladší sourozenec má pokračovat na severu Evropy v dresu Kärpätu Oulu, Ondřej se podle zákulisních zpráv stane posilou Českých Budějovic. V rozhovoru s novináři příchod do Motoru nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

16. DUBNA

14:20 – NOVÝ TRENÉR – Do nové sezony s novým trenérským triem. Alespoň tedy částečně. Vítkovice angažovaly do pozice hlavního trenéra Davida Bruka, jenž naposledy působil v Karlových Varech. Do role jeho asistenta se posunul dočasný kouč Pavel Trnka, členem realizačního týmu je i Vlastimil Wojnar. Ostravský extraligový klub si od nového štábu slibuje kvalitu, zkušenost i progresivitu. Více informací najdete v článku.

14:13 – SPEKULACE – Radek Kučeřík podle finských médií míří do tamního celku Ässät. Dvaadvacetiletý obránce, který nasbíral 11 startů za reprezentační A tým, si poprvé v dospělé kariéře vyzkouší zajímavé angažmá. V juniorce hrál rok v severoamerické WHL, seniorskou kariéru ale doposud spojil pouze s brněnskou Kometou.

13:20 – PŘESTUP – První zahraniční angažmá si vyzkouší útočník Adam Najman. Třiadvacetiletý odchovanec Jihlavy po šesti letech opouští Liberec a míří do finského Ilvesu. Na severu Čech Najman odehrál 242 duelů, v nichž nasázel 37 branek a 90 jich připravil.

"Pro naši organizaci je odchod Adama velkou ztrátou, protože se ve svém mladém věku stal jedním z pilířů a lídrů A-týmu. Prošel naším rozvojovým programem v akademii a Benátkách, kde si svou pracovitostí vybojoval šanci a připravil se na tuhé boje v extralize. Je to komplexní hráč, který má celou budoucnost před sebou," uvedl trenér Filip Pešán.

15. DUBNA

15:28 – NOVÁ SMLOUVA – Osmnáctiletý útočník Jaromír Pérez bude dál působit v Liberci. S vedením Bílých Tygrů podepsal hráč, který má po otci španělské kořeny, novou dvouletou smlouvu, jejíž součástí je roční opce. Rodák z Barcelony má za sebou průlomovou sezonu, během níž se usadil v sestavě prvního týmu Bílých Tygrů. V základní části odehrál 42 zápasů s bialncí 3+5, ve vyřazovacích bojích přidal dva starty a jednu vstřelenou branku.

11:55 – PODPISY – útočníci Tomáš Chlubna, Josef Koláček, Filip Přikryl a Matěj Toman budou i nadále hrát v extraligových Českých Budějovicích. Motor na svém webu oznámil, že všichni podepsali nové dvouleté smlouvy.

13. DUBNA

10:30 – PODPIS – První posilou hokejistů Hradce Králové pro příští sezonu se stal útočník Ryan Dmowski. Sedmadvacetiletý Američan přichází do týmu Mountfieldu s vizitkou nejlepšího střelce slovenské ligy, v dresu Popradu se v základní části trefil třicetkrát. Podle webu východočeského klubu má smlouvu na dva roky. Více informací najdete v článku.

12. DUBNA

15:51 – PŘESTUPY – Novou posilou Mladé Boleslavi se stal Zdeněk Doležal. Třicetiletý útočník má za sebou povedenou sezonu v prvoligovém Prostějově, v jehož dresu se stal druhým nejlepším střelcem základní části. Bruslaři o jeho příchodu informovali na webu, detaily kontraktu nezveřejnili.

13:39 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Americký obránce Ian McCoshen bude i nadále působit v extraligovém Liberci, který s ním uzavřel nový roční kontrakt. Klub o tom informoval v tiskové zprávě. Osmadvacetiletý rodák z Anaheimu, který sehrál 60 utkání v NHL za Floridu, přišel před touto sezonou na sever Čech ze finského Ässätu Pori.

11. DUBNA

18:14 – PŘESTUP – Obránce Tomáš Havlín bude v kariéře pokračovat v Mladé Boleslavi. Havlín je libereckým odchovancem, v dresu Bílých Tygrů získal v roce 2016 extraligový titul a poté i dvě stříbrné medaile. Poslední tři sezony hájil barvy Karlových Varů, v aktuálním ročníku odehrál včetně play off 37 zápasů a vstřelil tři branky. Celkově má v nejvyšší soutěži na kontě 255 utkání s bilancí 15+42.

10. DUBNA

14:57 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Martin Faško-Rudáš bude dál oblékat dres Liberce, za který odehrál poslední tři sezony. S klubem se dohodl na nové dvouleté smlouvě, jejíž součástí je roční opce s platností do dubna 2027. Třiadvacetiletý slovenský reprezentant, který přišel pod Ještěd z Banské Bystrice, se každou sezonu na severu Čech zlepšuje. V tomto ročníku odehrál v základní části 48 utkání a připsal si 23 bodů (13+10), za devět startů v play off, kde Bílí Tygři nestačili ve čtvrtfinále na Spartu, přidal další čtyři body (2+2).

9. DUBNA

18:05 – ZMĚNY – Mountfield HK bude i v další sezoně moci počítat se čtveřicí útočníků: Na nových smlouvách se v Hradci Králové dohodli Matěj Chalupa a odchovanci Petr Moravec, Radovan Pavlík a Martin Štohanzl. Na východě Čech však nebude pokračovat hned dvanáct hokejistů.

11:21 – ODCHOD – Vedení Karlových Varů oznámilo jména devíti hokejistů, kteří nebudou v klubu pokračovat. Končí obránci Tomáš Bartejs, Tomáš Havlín, Garrett McFadden, Matěj Stříteský a útočníci Jan Bernovský, Roman Přikryl, Jan Hladonik, Lukas Zetterberg a zřejmě i Iikka Kangasniemi. Západočeši naopak uplatnili opci na služby útočníka Daniela Kružíka. Informovali o tom na klubovém webu.

8. DUBNA

18:59 – ODCHOD – V Litvínově končí po úspěšné sezoně čtyři hokejisté včetně britského kanonýra Liama Kirka, který je momentálně nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem play off extraligy. V týmu nebudou pokračovat ani další útočník Jindřich Abdul a obránci Patrik Demel a Radim Šalda. Více informací v článku.

15:03 – KONEC KARIÉRY – Útočník Tomáš Vincour se rozhodl ve 33 letech ukončit hráčskou kariéru. Dvojnásobný extraligový šampion v dresu Brna, za které doposud hrál, rozšíří sportovní úsek Komety. Více informací v článku.

12:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Jakub Sirota bude i v příští sezoně hrát za Olomouc. Hanáci na sociálních sítích oznámili, že nejproduktivnější bek týmu o rok prodloužil smlouvu.

5. DUBNA

19:51 – PŘESTUP – Plzeň přijde o slovenského brankáře Samuela Hlavaje, který podepsal v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Americký klub to uvedl na svém webu. Dvaadvacetiletý slovenský hokejový reprezentant neprošel draftem, ale v zámoří již působil v juniorských soutěžích USHL a QMJHL. Více informací v článku.

4. DUBNA

17:55 – PODPIS – Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí útočník Petr Čajka, který se do Česka vrací ze Švýcarska a čeká ho premiéra v nejvyšší domácí soutěži. Bývalý juniorský reprezentant odešel do zahraničí v roce 2014. Více informací najdete v článku.

2. DUBNA

19:33 – UKONČENÍ SPOLUPRÁCE – Barvy Českých Budějovic nebudou dále hájit brankář Dominik Hrachovina, obránci Michal Gulaši s Davidem Štichem a útočník Lukáš Vopelka. Jihočeši s nimi ukončili spolupráci, o jejich odchodu informovali na klubovém webu. "Všem se sluší poděkovat za služby, které v Motoru odvedli. Byli důležitými hráči našeho týmu, přestože se naše cesty momentálně rozchází. Změny jsou ale běžnou součástí hokejového života," vysvětlil sportovní manažer Motoru Jiří Novotný. Nové hráče klub oznámí v květnu.

31. BŘEZNA

20:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Slovenský obránce Peter Čerešňák bude hráčem Pardubic až do roku 2028. Se současným zaměstnavatelem jednatřicetiletý rodák z Trenčína prodloužil smlouvu o dvě sezony, stávající kontrakt mu měl vypršet v roce 2026. Klub vítěze základní části extraligy to oznámil po vítězném vstupu pardubického týmu do semifinálové série play off s Litvínovem. Více informací v článku.

28. BŘEZNA

17:20 – HOSTOVÁNÍ – Útočník Dominik Lakatoš bude v nadcházejících dvou sezonách hostovat z Vítkovic v Mladé Boleslavi. Středočeši příchod šestadvacetiletého hráče oznámili na svém webu. Lakatoš ve Vítkovicích působil pět sezon, bývalý kapitán ale v závěru základní části vypadl z výkonnostních důvodů ze sestavy a klub v tomto týdnu ohlásil jeho odchod.

14:31 – PŘESTUP – Vítkovice potvrdily příchod Jana Bambuly. Odchovanec Havířova, který má na kontě pět startů za seniorskou reprezentaci, hrál dosud v extralize jen za Olomouc. V extralize odehrál 224 utkání, v nichž si připsal 30 branek a 38 asistencí. V aktuální sezoně nasbíral včetně play off 19 bodů v 53 zápasech.

13:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kanadský obránce Aaron Irving bude i nadále působit ve Spartě, smlouvu prodloužil na příští sezonu. Rodák z Edmontonu přišel do pražského klubu loni po ročníku stráveném ve Finsku v SaiPě Lappeenranta a ve Švýcarsku v Davosu. Předtím v české extralize působil v letech 2020 až 2022 v Litvínově.

12:58 – PŘESTUP – První posilou Olomouce pro příští sezonu se stal Petr Fridrich. Útočník, který má na kontě sedm reprezentačních startů, přichází na Hanou z Vítkovic. V aktuálním ročníku odehrál včetně předkola play off 55 zápasů, ve kterých dal devět gólů a přidal 12 asistencí. Celkem má v extralize na kontě 224 utkání s bilancí 37+41.

26. BŘEZNA

15:49 – ZMĚNY V TÝMU – Útočník Dominik Lakatoš opouští Vítkovice. Ostravský hokejový klub na svém webu oznámil, že dosavadní kapitán, který v závěru základní části vypadl z výkonnostních důvodů ze sestavy, odchází na hostování do jiného týmu z nejvyšší soutěže. Vítkovice jeho jméno nezveřejnily, v minulých dnech se ale spekulovalo o Lakatošově přesunu do Mladé Boleslavi. Vedle Lakatoše v týmu nebude pokračovat dalších sedm hráčů. Více informací v článku.

21. BŘEZNA

16:00 – PŘESTUP – Útočník Jan Bambula opouští extraligovou Olomouc. Hanáci na sociálních sítích oznámili, že třiadvacetiletý hráč s reprezentačními zkušenostmi v klubu nebude v příští sezoně pokračovat. Podle neoficiálních informací by se měl Bambula přesunout do Vítkovic.

12. BŘEZNA

10:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Čtyřiatřicetiletý obránce Jan Piskáček se rozhodl svou další budoucnost spojit s Plzní. Na západě Čech prodloužil smlouvu na příští sezonu, přičemž je v ní obsažena opce na další ročník. "Jsem rád, že mi klub nabídl prodloužení smlouvy a mohu tak nadále pokračovat v této organizaci. Klub mi důvěřuje a já jsem připravený svoji úlohu splnit," prohlásil Piskáček.

11. BŘEZNA

21:31 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Kevin Klíma bude i v nadcházejících sezonách působit v extraligovém Hradci Králové. Šestadvacetiletý hráč, který měl do února zastavenou činnost po pozitivním dopingovém trestu z loňského semifinále play off, podepsal s Mountfieldem smlouvu na další dva roky. Klub o tom informoval na svém webu.

4. BŘEZNA

18:41 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Graeme McCormack podepsal novou smlouvu s extraligovým Hradcem Králové, za který by měl hrát až do roku 2027. Východočeši oznámili prodloužení spolupráce s kanadským bekem, jenž měl až do února zastavenou činnost kvůli pozitivnímu dopingovému testu z play off minulé sezony, na svém webu.

1. BŘEZNA

21:58 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Vedení Mladé Boleslavi oznámilo během pátečního utkání proti Olomouci prodloužení spolupráce s trojicí obránců ze současného kádru. V dresu Bruslařů budou pokračovat Filip Pyrochta, Aleš Čech a Alex Lintuniemi. Pyrochta s Čechem se upsali na dva roky, Lintuniemi na jeden.

27. ÚNORA

18:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Tim Söderlund bude i v příští extraligové sezoně hájit barvy Plzně. V západočeském celku prodloužil švédský útočník smlouvu. Klub o tom informoval na webu. Více informací najdete v článku.

26. ÚNORA

17:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jani Lajunen bude i v příští sezoně hrát za Spartu. Třiatřicetiletý mistr světa z roku 2011 podepsal s Pražany novou roční smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu. Lajunen přišel do Sparty před sezonou ze švédského Örebra, v extralize doposud odehrál 36 zápasů s bilancí tří branek a 13 asistencí. V minulosti hrát za Lugano, Tapparu Tampere, Blues Espoo nebo Växjö.

18. ÚNORA

22:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Miroslav Forman prodloužil o dvě sezony smlouvu s extraligovou Spartou. Třiatřicetiletý hráč, který obléká dres Pražanů již čtrnáctou sezonu, podepsal novou dvouletou smlouvu. Sparta o tom informovala před začátkem nedělního zápasu proti Brnu.

"Je jasné, že Sparta byla pro mé pokračování na prvním místě. Jsem rád, že budu oblékat dres Sparty i nadále," řekl Forman, který s mateřským klubem získal dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.

16. ÚNORA

12:10 – PODPIS – Šestnáctiletý hokejista Adam Novotný podepsal profesionální smlouvu s extraligovým Hradcem Králové, kde by měl díky ní působit v dalších dvou letech. Součástí kontraktu je i roční opce. O dohodě s talentovaným útočníkem a jeho zástupci informovali Východočeši na klubovém webu.

Novotný ohromil zkraje října, když hned při extraligovém debutu na ledě Kladna dokázal skórovat. Stal se historicky nejmladším střelcem samostatné historie české extraligy a zřejmě i nejmladším autorem branky v nejvyšší soutěži vůbec. Prosadil se tehdy ve věku 15 let a 327 dnů. V dalších osmi startech už mládežnický reprezentant nebodoval.

15. ÚNORA

22:05 – PŘESTUP – Útočník Martin Hanzl odchází z Českých Budějovic do finského týmu Sport Vaasa. Motor přesun 30letého hráče na sever Evropy oznámil na klubovém webu. Hanzl působil v Českých Budějovicích od roku 2021, za Motor odehrál 143 zápasů, vstřelil 26 branek a přidal 51 asistencí. V aktuální sezoně ale nasbíral jen pět bodů ve 26 utkáních. V minulosti hrál extraligu i za Litvínov, v zahraničí bude působit poprvé.

12. ÚNORA

12:58 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Ondřej Matýs bude i v příští sezoně hrát za extraligovou Plzeň. Západočeši na oficiálním webu oznámili, že využili opci ze stávající smlouvy. Čtyřiadvacetiletý hráč přišel do Plzně před sezonou z Pardubic.

11. ÚNORA

18:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Daniel Malák a útočník Miroslav Indrák budou i v příští sezoně hrát za extraligovou Plzeň. Západočeši na klubovém webu oznámili, že na oba hráče uplatnili opce ze stávajících smluv.

9. ÚNORA

17:52 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Matej Paulovič bude i v příštích sezonách hrát za extraligové Pardubice. Devětadvacetiletý slovenský reprezentant podepsal s Dynamem novou dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na oficiálním webu.

4. ÚNORA

16:53 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Michal Kempný prodloužil o dva roky smlouvu s pražskou Spartou, která si tak jeho služby pojistila až do konce sezony 2025/26. Vedení klubu o tom informovalo při nástupu do domácího utkání 43. kola extraligy proti Kladnu a následně i na webu. Třiatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem přišel do Sparty předloni v říjnu z farmy Seattlu z Coachella Valley.

31. LEDNA

23:02 – PŘESTUP – Obránce Petr Šenkeřík se po necelé sezoně v Banské Bystrici vrací do české extraligy a vyztuží řady mistrovského Třince. Oceláři o tom informovali v tiskové zprávě. Dvaatřicetiletý zlínský odchovanec se může těšit na sedmé působiště v domácí nejvyšší soutěži. Vedle mateřského klubu hrál také za Kometu Brno, pražskou Slavii, Vítkovice, Karlovy Vary a České Budějovice.

20:06 – PODPISY SMLUV – Sparta během utkání s Libercem představila dvě posily. Tou nejzvučnější je kanadský mistr světa z roku Nicolas Beaudin, jenž byl v roce 2018 draftován do NHL v prvním kole a má na kontě 22 zápasů za Chicago. Aktuálně druhý celek extraligové tabulky zároveň potvrdil i přestup útočníka Kryštofa Hrabíka z Plzně. Více informací najdete v článku.

15:29 – PODPIS SMLOUVY – Kanadský obránce Garrett McFadden bude v závěru sezony působit v Karlových Varech. Přichází z Popradu, kde se domluvil na ukončení spolupráce. V Evropě psůobí první sezonu, v zámoří hrál v seniorské kategorii v univerzitní soutěži USports za Acadia University, poté nastupoval v AHL a ECHL. S Energií podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na příští rok.

14:45 – VÝMĚNA – Dominik Pavlát odchází z Plzně do Pardubic, Dynamo za čtyřiadvacetiletého brankáře uvolnilo na západ Čech gólmana Milana Kloučka a přidalo i finanční kompenzaci.

14:10 – SPEKULACE – Posilu do zadních řad přivítají před koncem přestupového období Karlovy Vary. Jak na sociální uvedl Ondřej Chramouský, Energii posílí kanadský obránce Garrett McFadden z Popradu.

14:09 – VÝMĚNA – Útočník Marek Zachar se vrátil do rodného Liberce, opačným směrem, tedy do Mountfieldu HK, zamířil brankář Lukáš Pařík. Více informací najdete v článku.

11:07 – SPEKULACE – V případě, že se Pardubicím naskytne možnost zajímavě posílit zahraničním hráčem, budou muset odmítnout. Dynamo by totiž porušilo pravidla o počtu cizinců na soupisce. Východočeši však neustále pokukují po posile do ofenzivy.

30. LEDNA

21:40 – VÝMĚNA – Vedoucí tým z Pardubic získal obránce Michala Houdka z Plzně, kam místo něj odchází slovenský bek Martin Bučko. Oba kluby informovaly o výměně třiadvacetiletých hráčů po vzájemném utkání, které Dynamo vyhrálo 3:1. Více informací v článku.

25. LEDNA

23:08 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Jan Ščotka bude i v příští sezoně hrát v extralize za Brno. Kometa na oficiálním webu oznámila, že uplatnila na sedmadvacetiletého beka opci.

16:20 – PODPIS – Necelý týden před koncem přestupového období rozšířil brněnskou soupisku obránce Greg Moro. Rodák z kanadského Edmontonu poslední dvě sezony trávil ve finské nejvyšší soutěži, konkrétně v týmech SaiPa a Ilves. V prvně jmenovaném mužstvu letos odehrál všech devětatřicet zápasů. Nyní však bude urostlý bek hájit barvy Komety Brno.

20. LEDNA

15:00 – PŘESTUP – Kanadský útočník Adam Helewka se stal novou akvizicí hokejistů mistrovského Třince. Oceláři to uvedli v tiskové zprávě. Osmadvacetiletý rodák z Burnaby působil v této sezoně ve finské lize v celku SaiPa Lappeenranta. Více informací v článku.

19. LEDNA

21:17 – VÝMĚNA – Další změny v Pardubicích. Vedení Dynama se dohodlo s Třincem na výměně Davida Ciencialy, jenž už v klubu úřadujících mistrů již působil, za zkušeného Richarda Pánika. Více informací v článku.

12:30 – PŘESTUP – Slovenský obránce Martin Nemčík z Trenčína se stal novou posilou hokejistů Kladna. 31letý Rodák z Bratislavy se dohodl s Rytíři na angažmá do konce této sezony, uvedl klub na svém webu. Dres posledního týmu extraligy obleče Nemčík poprvé už v pátečním utkání 37. kola v Litvínově.

18. LEDNA

12:00 – PŘESTUP – Lotyšský útočník Rihards Bukarts je novou posilou hokejistů extraligových Vítkovic. S vedením Ostravanů uzavřel smlouvu do konce příští sezony. V týmu, jemuž aktuálně patří poslední postupové, dvanácté místo do vyřazovacích bojů, se opět setká se starším bratrem Robertsem. Klub o jeho příchodu informoval na webu.

16. LEDNA

17:25 – UPLATNĚNÍ OPCE – Hokejový brankář Daniel Král bude i nadále působit v extraligovém Liberci, který na něj uplatnil roční opci. Klub o tom informoval na svém webu. Dvacetiletý člen stříbrného českého týmu z loňského juniorského mistrovství světa v Halifaxu se dostal v kádru Bílých Tygrů do role jedničky a odchytal v této sezoně už 26 utkání.

15. LEDNA

14:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Organizace Dynama pokračuje ve skládání kádru prodalší sezonu. Novou smlouvu do roku 2026 podepsal talentovaný útočník Daniel Herčík, který patří k tahounům pardubického béčka, v jehož dresu letos zapsal už 25 kanadských bodů. Součástí dohody je i opce na další ročník.

11:40 – HOSTOVÁNÍ – Hokejový útočník Petr Holík odchází z extraligového Brna do prvoligového Zlína, kde bude hostovat do konce sezony. Kometa naopak získá obránce Marka Hrbase. Oba kluby o změnách v kádru informovaly na svých webech. Více informací najdete v článku.

11. LEDNA

18:42 – PŘESTUP – Sparta angažovala Kanaďana Stephena Harpera, který dosud hrál na Slovensku za Nitru. Osmadvacetiletý hráč je schopen nastupovat na křídle, ve středu útoku i v obraně. Pražané informovali o jeho příchodu na klubovém webu. Více informací v článku.

10. LEDNA

16:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Vladislav Habal bude působit v Karlových Varech i v příští sezoně hokejové extraligy. Dvaatřicetiletý gólman podepsal s klubem novou roční smlouvu s opcí. Západočeský tým to uvedl na svém webu. Karlovarský odchovanec Habal se do klubu vrátil před třemi roky po angažmá na Slovensku, kde chytal čtyři sezony za Košice a jeden rok za Slovan Bratislava.

7. LEDNA

21:14 – SPEKULACE – Kladno by mohl posílit lotyšský brankář Mareks Mitens, který je v aktuální sezoně bez angažmá a v minulém ročníku odchytal jedno utkání za tým Adirondack Thunder v nižší zámořské soutěži ECHL. Bývalý lotyšský mládežnický reprezentant, který má na svém kontě i jeden start za seniorský národní tým, je na Kladně na zkoušku.

4. LEDNA

16:54 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Jakub Flek podepsal novou dvouletou smlouvu v Brně a i nadále bude oblékat dres Komety. Moravský klub o setrvání českého reprezentanta informoval na svém oficiálním webu.

13:28 – PŘESTUP – Americký útočník Peter Mueller, který na konci listopadu předčasně ukončil angažmá ve Vítkovicích, bude působit ve Wolfsburgu v německé lize. Pětatřicetiletý hráč podepsal s Grizzlys smlouvu do konce sezony. Mueller strávil v extralize předešlých pět sezon, před Vítkovicemi hrál i za Brno. Jako o možné posile o něm nyní uvažovala Sparta. Kanonýr s téměř 300 starty v NHL, který hrál v prosinci za Ambri-Piotta na Spenglerově poháru, však zamířil do Německa.

3. LEDNA

13:16 – PODPIS SMLOUVY – Zranění kladenského brankáře Adama Brízgaly z posledního zápasu minulého roku je vážnějšího charakteru, Rytíři proto jako náhradu získali zkušeného Slováka Júlia Hudáčka. Pětatřicetiletý gólman byl momentálně bez angažmá, naposledy působil v minulé sezoně navzdory invazi Ruska na Ukrajinu v KHL, kde byl hráčem kazachstánského klubu Barys Astana. Středočeši o jeho příchodu do konce sezony informovali na klubovém webu. Hudáček už absolvoval s týmem první trénink a bude připraven k podvečernímu duelu v Hradci Králové.

12:55 – VÝMĚNA – Hokejové kluby BK Mladá Boleslava a Kometa Brna si vyměnily zahraniční obránce. Do středočeského celku a posledního týmu tabulky se vrací Fin Alex Lintuniemi, do moravské metropole putuje Američan Zach Osburn. Kluby to oznámily na svých webech.

2. LEDNA

13:30 – VYPŮJČENÍ – Útočník Ondřej Rohlík na měsíc vymění v hokejové extralize dres vedoucích Pardubic za poslední Mladou Boleslav. Kluby se domluvily na hostování dvaadvacetiletého hráče do konce ledna. Oznámily to na svých webech. Pardubický odchovanec v této sezoně nastoupil v nejvyšší soutěži jen ve čtyřech zápasech, jinak hrál první ligu za "béčko" Dynama. V extralize dosud za Východočechy odehrál 120 utkání s bilancí 11 gólů a 11 asistencí.

1. LEDNA

13:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Litvínov na Nový rok oznámil prodloužení spolupráce hned se třemi hráči. Nové smlouvy dostali útočník Nicolas Hlava, lotyšský reprezentant Kristaps Zile a další obránce Kanaďan Kevin Czuczman. Čtvrtý klub extraligové tabulky to oznámil na svém webu.

23. PROSINCE

12:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Slovenský obránce Marek Ďaloga bude i nadále pokračovat v Kometě Brno, s kterou prodloužil o rok kontakt do konce ročníku 2024/25. Informoval o tom klubový web. Ďaloga hraje v Brně třetí sezonu, do Komety zamířil v roce 2021 z Pardubic.

22. PROSINCE

17:17 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kanadský obránce Rhett Holland bude i nadále hrát v extralize za Brno. Třicetiletý bek podepsal s Kometou novou dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

15. PROSINCE

11:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Ondřej Procházka podepsal novou roční smlouvu v extraligových Karlových Varech a i v příští sezoně by měl oblékat dres Energie. Západočeši o tom informovali na svém webu.

14. PROSINCE

16:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jeden ze základních pilířů pardubické obrany bude oblékat dres Dynama minimálně další dvě sezony. Ondřej Vála podepsal na východě Čech novou smlouvu do roku 2026. Více informací najdete v článku.

13:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Tomáš Filippi bude pokračovat v extraligovém Liberci. Aktuálně nejproduktivnější hráč soutěže podepsal s Bílými Tygry tříletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na svém webu. Více informací najdete v článku.

13. PROSINCE

16:25 – PODPISY SMLUV – Hokejový útočník Milan Gulaš bude i nadále hrát za České Budějovice. Kapitán Motoru podepsal s klubem novou, roční smlouvu. O dvě sezony prodloužili spolupráci s Jihočechy brankář Jan Strmeň a obránci Mikuláš Hovorka, Ondřej Kachyňa a Roman Vráblík. Klub o tom informoval na svém webu. Více informací najdete v článku.

15:10 – UKONČENÍ SPOLUPRÁCE – Trápící se Mladá Boleslav ukončila spolupráci s finským útočníkem Juhamattim Aaltonenem. Po poslední prohře v Liberci (1:4) trenér Richard Král avizoval, že nastane řez kádrem, a ve středu klub na svém webu oznámil konec druhého nejproduktivnějšího hráče týmu. Z 16 bodů však Aaltonen většinu získal v početních výhodách. Více informací najdete v článku.

4. PROSINCE

10:10 – PODPIS – Mountfield HK reaguje na situaci v brankovišti. Po odchodech Henriho Kiviaha a později i Patrika Bartošáka zůstal pod Bílou věží jen novic Jan Lukáš. Nyní bude mít nového kolegu – gólmanský post rozšíří finský brankář Eetu Laurikainen, který s Hradcem podepsal kontrakt do 30. dubna 2024.

29. LISTOPADU

07:40 – PODPIS – Slovenský hokejový útočník Filip Krivošík posílí poslední tým extraligy Mladou Boleslav. Čtyřiadvacetiletý rodák z Bratislavy dosud působil v Košicích, za které v úterý odehrál poslední zápas, a v nejbližších dnech se připojí k týmu kouče Richarda Krále. Informoval o tom klubový web BK Mladá Boleslav.

24. LISTOPADU

13:30 – PODPIS – Hokejisty Liberce posílil brankář Lukáš Pařík z prvoligových Litoměřic, s Bílými Tygry podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další dva roky. Dvaadvacetiletý odchovanec pražských Letňan nahradí po boku Daniela Krále Slováka Dávida Hrenáka, který je mimo hru kvůli onemocnění vyžadujícímu dlouhodobější léčbu. Informoval o tom klubový web Liberce.

12. LISTOPADU

10:20 – PŘESTUP – Vedení Vítkovic reaguje na nevydařený start do sezony dalším posílením kádru. Z německého Iserlohnu přichází útočník Marcel Barinka, jenž v Německu strávil čtyři sezony. Českou nejvyšší hokejovou soutěž si vyzkouší vůbec poprvé. Společně s Barinkou přichází do klubu také Jonáš Peterek, jenž poslední dvě sezony hrál ve Finsku. Více informací najdete v článku.

7. LISTOPADU

14:27 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Petr Kalina podepsal novou smlouvu s Hradcem Králové, dres Mountfieldu tak bude oblékat až do konce sezony 2025/26. Východočeský klub o tom informoval v tiskové zprávě. "Petr patří mezi stabilní a spolehlivé hráče našeho klubu a prodloužení jeho smlouvy bylo pro trenéry i pro mě prioritou, proto jsme začali jednat s předstihem. I Petr se cítí v Hradci výborně a dohoda byla velmi rychlá," řekl generální manažer Aleš Kmoníček.

6. LISTOPADU

13:18 – PŘESTUP – V týmu extraligového Hradce Králové skončil finský brankář Henri Kiviaho. Na jeho místo přichází Jan Lukáš z finské SaiPy Lappeenranta, kam se přesune Kiviaho. Východočeši o tom informovali v tiskové zprávě. Kiviaho přišel do Hradce v roce 2021 z Nových Zámků, na vlastní žádost nyní skončil v touze po větším vytížení. Lukáš za Saipu nastoupil do osmi zápasů, ale nedařilo se klubu a ani jemu.

22. ŘÍJNA

22:10 – PODPIS – Útočník Karel Plášek se vrací do extraligové Olomouce. Třiadvacetiletý odchovanec Přerova se před sezonou vrátil do zámoří, neprosadil se ale ve Vancouveru ani v Pittsburghu, který následně získal jeho práva, a rozhodl se vrátit do Česka. V minulé sezoně odehrál za Hanáky 38 zápasů včetně play off a nasbíral 20 bodů za sedm branek a 13 asistencí.

19. ŘÍJNA

13:30 – PODPIS – Mountfield HK posílí kanadský útočník Giorgio Estephan, který přichází z Finska. Uplynulé dvě sezony ale strávil v extraligovém Litvínově. Východočeši o angažování šestadvacetiletého hráče informovali na svém webu. Rodák z Edmontonu odehrál v Litvínově 109 zápasů, ve kterých vstřelil 30 branek a přidal 53 asistencí. Před příchodem do Evropy působil Estephan v nižších zámořských soutěžích AHL a ECHL.

11:30 – PODPIS – Hokejisty Mladé Boleslavi posílí švédský útočník Joachim Rohdin, který naposledy působil v druholigovém týmu Karlskrona HK. V předcházejících sezonách hrál v nejvyšší finské a švédské soutěži za Ässät Pori, Jukurit, Brynäs, Linköping nebo Färjestad. Aktuálně poslední tým extraligové tabulky o jeho příchodu informoval na webu.

10:35 – PODPIS – Jan Káňa se po předčasném ukončení smlouvy ve Vítkovicích vrací do Olomouce, kde působil v předešlých šesti sezonách. Hanáci o tom informovali na svém webu. Jednatřicetiletý Káňa se do Vítkovic přesunul v létě. V Ostravě se mu ale nepodařilo navázat na olomoucké vydařené sezony, v sedmi extraligových zápasech nebodoval a s klubem dohodl na předčasném ukončení víceleté smlouvy.

18. ŘÍJNA

14:20 – UKONČENÍ SMLOUVY – V kádru A-týmu Vítkovic dochází ke změně. Modro-bílý dres již nadále nebude oblékat útočník Jan Káňa. Klub se s jedenatřicetiletým útočníkem dohodl na předčasném ukončení smlouvy.

12:30 – PŘESTUP – Devatenáctiletý útočník Adam Dvořák ukončil své působení v Plzni. Touží po větším herním vytížení a vydal se proto na sever Evropy. Nově bude působit ve druhé finské lize, kde bude oblékat dres týmu Joensuun Kiekko-Pojat. Dvořák debutoval v plzeňském A-týmu již během předminulé sezony. V minulém ročníku už nastoupil do 36 zápasů základní části extraligy, dal tři góly a na další tři přihrál. Pět startů přidal ve vyřazovacích bojích.

12. ŘÍJNA

14:06 – PŘESTUP – Útočník Jáchym Kondelík se po předčasném ukončení smlouvy s Nashvillem v NHL vrátil do Českých Budějovic, odkud v 17 letech odešel do Severní Ameriky. S Motorem třiadvacetiletý rodák z Hannoveru, který minulou sezonu strávil na farmě Predators, podepsal dvouletý kontrakt. Klub o tom informoval na svém webu.

12. ZÁŘÍ

23:24 – PODPIS – Kladno získalo krátce před startem nového extraligového ročníku posilu do útoku. Dres Rytířů bude oblékat Lotyš Eduards Tralmaks, který v minulé sezoně hrál v týmu Providence Bruins v zámořské AHL. Středočeši věří, že šestadvacetiletého útočníka budou mít k dispozici již v pátečním zápase 1. kola v Olomouci.

11. ZÁŘÍ

16:14 – PODPIS – Liberec posílil krátce před startem nového ročníku extraligy kanadský útočník Jayce Hawryluk. Sedmadvacetiletý rodák z Yorktonu, který má na kontě 98 zápasů v NHL za Floridu, Ottawu a Vancouver, naposledy v minulé sezoně působil v nižší AHL. Nejdříve v týmu Belleville Senators a poté Utica Comets, kam se přesunul v březnu. S Bílými Tygry podepsal podle tiskové zprávy klubu roční smlouvu. Více informací v článku.

7. ZÁŘÍ

18:20 – PODPIS – Litvínov hlásí nedlouho před startem extraligového ročníku velmi zajímavou posilu. Na sever Čech přichází britský útočník Liam Kirk, s klubem podepsal roční kontrakt. Rodák ze sheffieldského předměstí Maltby se pravidelně účastní britských reprezentačních srazů. Fanouškům se ukázal především na dvou MS z let 2019 a 2021. Na druhém zmíněném šampionátu se stal nejlepším střelcem turnaje, když si připsal sedm gólů v sedmi utkání. Loňskou sezonu strávil třiadvacetiletý Brit ve finském Jukuritu, kdy si připsal 19 bodů za 25 zápasů (7+12).

1. ZÁŘÍ

15:53 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Michael Krutil bude nově působit v Českých Budějovicích. Motor získal jedenadvacetiletého beka na měsíční hostování ze Sparty. Jihočeši o tom informovali na svém oficiálním webu.

14:50 – PŘESTUP – Obránce Tadeáš Hejda uspěl na zkoušce v Kladně a místo první ligy za Slavii ho čeká premiérově extraliga. Šestadvacetiletý hokejista, mladší bratr bývalého reprezentanta a dlouholetého beka v NHL Jana, se dohodl s Rytíři na smlouvě do konce sezony. O jeho příchodu informovalo Kladno na svém webu.

22. SRPNA

11:04 – PŘESTUP – Kladno posílil útočník Richard Jarůšek. Zkušený hráč působil naposledy ve Vítkovicích, v jejichž dresu si zahrál semifinále play off. Rytíři jeho příchod oznámili na webu. Více si můžete přečíst v článku.

18. SRPNA

12:27 – PŘESTUP – Úspěšně dopadla pro bývalého reprezentanta Dominika Simona zkouška v Českých Budějovicích. Naposledy útočník pražské Sparty podepsal na jihu Čech roční kontrakt. Více informací v článku.

18. SRPNA

17:30 – PODPIS – Brankářské řady Dynama pro nadcházející sezonu jsou kompletní. Do Pardubic přichází čtyřiadvacetiletý Tomáš Vomáčka, který působil posledních sedm sezon v zámořských soutěžích. Naposledy oblékal dres Norfolk Admirals v ECHL. Na východě Čech podepsal roční smlouvu s opcí na další ročník.

16. SRPNA

09:55 – KONEC SMLOUVY – Hokejový útočník Erik Thorell předčasně končí angažmá ve Spartě. Pražané na svém webu oznámili, že jedenatřicetiletý Švéd se po dvou sezonách v extralize vrací do rodné země. Již předtím Spartu po roce opustil jeho starší bratr Gustaf.

"Erik měl vynikající první sezonu, po které mu byla smlouva prodloužena na další dva ročníky. Bohužel v nastolené výkonnosti i zodpovědnosti nepokračoval. Nově složený trenérský tandem o jeho pokračování neměl zájem, proto jsme se rozhodli spolupráci ukončit," uvedl šéf sportovního oddělení klubu Tomáš Divíšek.

31. ČERVENCE

10:00 – PODPIS – Adam Polášek se stal novou akvizicí mistrovského Třince. Informoval o tom klubový web Ocelářů. Účastník olympijských her 2018 v Pchjongčchangu a mistrovství světa v Kodani a Herningu se přesouvá do týmu Ocelářů ze Sparty. V pražském klubu působil od prosince 2020 a po uplynulé sezoně mu skončila smlouva.

Adam Polášek je už velmi zkušený hráč. Livesport

26. ČERVENCE

18:45 – ODCHOD A PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Další změny ve svém kádru hlásí mistrovský Třinec. Zatímco Karlis Čukste v klubu končí a bude si hledat jiné angažmá, tak kanadský zadák Adam Smith bude i nadále oblékat dres s drakem na prsou.

13:10 – PŘESTUP – Útočník Michael Frolík bude po odchodu z Liberce pokračovat v extralize v dresu Kladna. Do klubu se jeho odchovanec vrací po 17 letech. Více informací v článku.

25. ČERVENCE

09:59 – Útočník Radek Veselý nakonec nebude bojovat o smlouvu v extraligové Mladé Boleslavi, jak se obě strany původně dohodly. "Z avizovaného působení na zkoušku útočníka Radka Veselého nakonec po vzájemné dohodě obou stran sešlo," uvedli Středočeši bez dalších podrobností.

24. ČERVENCE

11:58 – PODPIS SMLOUVY – Motor zbrojí na novou sezonu. České Budějovice se domluvily na spolupráci s Dominikem Simonem. Útočník s bohatými zkušenostmi z NHL si tak po Spartě a Plzni vyzkouší další české angažmá. Na jihu Čech naopak definitivně končí Zdeněk Doležal.

10:07 – PODPIS SMLOUVY – Výraznou posilu do útoku získali hokejisté extraligové Plzně. S vedením Škody uzavřel roční smlouvu kanadský centr Luke Adam, jenž působil naposledy v německém Starubingu, ale během kariéry nastřádal vedle jiného i devadesát startů v NHL.

20. ČERVENCE

17:38 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Devětatřicetiletý útočník Jakub Klepiš bude i v příští sezoně hokejové extraligy hájit barvy Kladna, v jehož dresu odehrál minulý ročník. Informaci o prodloužení spolupráce s mistrem světa z roku 2010 přinesl klubový web.

19. ČERVENCE

12:28 – ZKOUŠKA – Radek Veselý si pokusí vybojovat smlouvu v extraligové Mladé Boleslavi. Sedmadvacetiletý hráč se domluvil se Středočechy na zkoušce, klub o tom informoval na svém oficiálním webu.

16. ČERVENCE

18:32 – PŘESTUP – Pořádně velkou rybu ulovil v zámořském rybníku Litvínov. Verva dotáhla příchod posily z Caroliny Hurricanes. Zpátky do Česka se vrací z NHL útočník Ondřej Kaše, který v dresu Chemiků doplní mladšího bratra Davida. Rodák z Kadaně podepsal nedaleko svého domova smlouvu na jeden rok. Více informací najdete v článku.

13. ČERVENCE

12:30 – PŘESTUP – Litvínov posílí kanadský obránce Kevin Czuczman. Dvaatřicetiletý bek, který má na kontě 15 startů v NHL a v uplynulé sezoně působil ve finském Ilvesu Tampere, na severu Čech podepsal roční smlouvu. Verva o tom informovala na svém oficiálním webu, více informací najdete také v článku.

11. ČERVENCE

20:11 – PŘESTUP – Ofenzivu Sparty posílil americký útočník Josh Kestner. Devětadvacetiletý hráč přichází do Prahy z Finska, kde v minulé sezoně nastupoval za Lukko Rauma. Předtím tam působil v TPS Turku a sezonu odehrál také v KHL za Vladivostok. Více informací najdete v článku.

10. ČERVENCE

15:05 – ODCHOD – Za Spartu už v příští extraligové sezoně nebude nastupovat čtyřiadvacetiletý útočník Ostap Safin. Ačkoli v březnu s Pražany prodloužil smlouvu, klub dnes na svém webu oznámil, že Safin opouští tým na vlastní žádost.

7. ČERVENCE

09:20 – PODPIS – Hokejový obránce Jakub Sirota se stal posilou extraligové Olomouce. Čtyřiadvacetiletý bek působil předešlých sedm let v zámoří, naposledy v univerzitní soutěži NCAA v týmu Maine. Hanáci jeho příchod oznámili na oficiálním klubovém webu.

4. ČERVENCE

15:26 – ODCHOD – Útočník Albert Michnáč nakonec nebude pokračovat v extraligovém Kladně, přestože na něho Rytíři uplatnili opci a figuroval na týmové soupisce. Jako novou posilu ho dnes představilo vedení Nových Zámků na klubovém webu.

12:56 – KONEC V TÝMU – Obránce Adam Polášek už nebude nastupovat za Spartu, za kterou odehrál s přestávkami dohromady sedm sezon. Pražský klub dnes na svém webu oznámil, že s jednatřicetiletým hráčem neprodlouží smlouvu.

2. ČERVENCE

15:10 – PŘÍCHOD – Úřadujícího mistra Třinec posílil útočník Richard Pánik, jenž se k Ocelářům vrací po 14 letech. Slovenský reprezentant působil v třineckém klubu v letech 2006 až 2009, od mládeže se dostal do A-týmu a v extralize odehrál 25 zápasů. Poté strávil mimo jiné 10 sezon v NHL, v níž odehrál 521 utkání s bilancí 88+107. Prošel Tampou Bay, Torontem, Chicagem, Arizonou, Washingtonem, Detroitem a New York Islanders, naposledy hrál v Lausanne.

23. ČERVNA

14:57 – PŘÍCHOD – Obránce Chris Martenet bude v příští sezoně hrát za extraligové Kladno. Šestadvacetiletý Američan naposledy působil v nižší zámořské soutěži ECHL v týmu Newfoundland Growlers. Rytíři jeho angažování oznámili na oficiálním webu.

12:57 – ODCHOD – Útočník Luboš Horký si poprvé v kariéře vyzkouší zahraniční angažmá. Z extraligové Komety Brno míří do týmu Pelicans Lahti, kde se před týdnem dohodl na spolupráci jiný člen reprezentačního kádru - obránce Michal Jordán. Pětadvacetiletý Horký uzavřel s finským klubem roční kontrakt. Pelicans o jeho příchodu informovali na webu.

19. ČERVNA

12:40 – PODPIS – Kometu Brno posílil americký útočník Steve Moses. Třiatřicetiletý nejlepší střelec KHL ze sezony 2014/15 a bronzový medailista z roku 2015 z mistrovství světa v Praze a Ostravě působil v minulé sezoně ve finské Hämeenlinně. V KHL hájil Moses barvy Jokeritu Helsinky a Petrohradu, v Evropě hrál také za švýcarské kluby Rapperswil-Jona a Ambri-Piottu. Více informací v článku.

16. ČERVNA

11:12 – PŘESTUP – Lotyšský hokejový obránce Ralfs Freibergs bude v extralize nově hájit barvy Hradce Králové. Dvaatřicetiletý bronzový medailista z letošního mistrovství světa se na východ Čech přesune z Litvínova. V Mountfieldu podepsal roční smlouvu s opcí. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu.

14. ČERVNA

11:39 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Tomáš Mertl s předstihem podepsal novou smlouvu s extraligovou Plzní, kde bude působit až do dubna 2025. Škoda o tom informovala na svém webu. Sedmatřicetiletý hráč se do klubu vrátil v roce 2019 z KHL.

Tomáš Mertl bude i nadále oblékat dres Plzně. Twitter @HC_Plzen

9:16 – PŘÍCHOD – Hokejisty Hradce Králové posílil kanadský útočník Evan Jasper. Jednatřicetiletý kanonýr, který poslední tři sezony působil v německém Bietigheimu, podepsal s úřadujícím vicemistrem extraligy roční smlouvu s opcí. Východočeský celek to oznámil na svém webu.

7. ČERVNA

16:38 – PŘÍCHOD – Francouzský útočník Valentin Claireaux se vrací do české extraligy a bude působit ve Vítkovicích. Dvaatřicetiletý hráč nastupoval od loňského listopadu za Rouen, kam zamířil z prvoligového Zlína. S ostravským klubem se bývalý útočník Pardubic a Mladé Boleslavi domluvil na roční smlouvě s možností opce.

12:22 – PŘÍCHOD – Hokejová Sparta získala už pátou letní posilu. Pražané přivedli finského útočníka Janiho Lajunena, který poslední dvě sezony oblékal dres švédského Örebra. Zkušený centr, který získal v roce 2011 s národním týmem na mistrovství světa zlato, si zahrál v před pěti lety rovněž na olympiádě. Více informací v článku.

5. ČERVNA

21:48 – ODCHOD DO NHL – Slovenský obránce Patrik Koch podepsal roční smlouvu s týmem NHL Arizona Coyotes a opouští tak českou extraligu. Šestadvacetiletý reprezentant hrál uplynulé tři sezony za Vítkovice, v příštím ročníku se měl stát posilou mistrovského Třince. Nyní ale míří za Atlantik.

17:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Na novém víceletém kontraktu se s Litvínovem dohodl gólman Šimon Zajíček, který v loňské sezoně odchytal v dresu Vervy 26 utkání, ve kterých si udržel úspěšnost zákroků na hodnotě 91,17 %.

10:10 – PODPIS – Obránce Vojtěch Mozík se stal posilou pražské Sparty. Dosavadní hráč švédského Rögle se do extraligy vrací po osmi letech. Více informací najdete v článku.

3. ČERVNA

22:04 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Pawel Zygmunt bude i nadále působit v Litvínově. Polský reprezentant podepsal s Vervou nový roční kontrakt a na severu Čech i v české nejvyšší soutěži ho čeká pátá sezona. "Cítím se tady dobře, je to můj druhý domov. Poslední sezona nebyla špatná, ale mohla být ještě lepší," řekl klubovému webu Zygmunt, jenž v uplynulé sezoně nasbíral ve 39 zápasech včetně play off šest branek a čtyři asistence. Celkem si v litvínovském dresu ve 159 duelech připsal 33 bodů (20+13).

2. ČERVNA

12:11 – NÁVRAT – Útočník Filip Chlapík se po roce v Ambri-Piottě vrací do Sparty, s níž podepsal tříletou smlouvu. Účastník nedávného mistrovství světa sice po loňském odchodu uzavřel se švýcarském klubem dvouletý kontrakt, ale nakonec zvolil dřívější návrat. Se Spartou v sezoně 2021/22 získal stříbro a v základní části byl nejproduktivnějším hráčem, nejlepším střelcem i nahrávačem. Více informací najdete v článku.

1. ČERVNA

16:06 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lotyšský obránce Janis Jaks bude i nadále hrát za Litvínov. Bronzový medailista z letošního mistrovství světa podepsal se Severočechy novou smlouvu. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu.

31. KVĚTNA

19:36 – Novou posilou Sparty je kanadský obránce Aaron Irving. Do extraligy se vrací po roční odmlce, v letech 2020 až 2022 hájil barvy Litvínova.

11:45 – Útočníci Matěj Chalupa a Patrik Miškář budou i nadále oblékat dres vicemistra Hradce Králové. Oba podepsali s Mountfieldem roční dvoucestný kontrakt s opcí, na základě něhož mohou působit i v prvoligovém Kolíně. Podobným způsobem si Hradec Králové pojistil v úterý i služby čtyřicetiletého centra Petra Koukala, mistra světa z roku 2010.

11:00 – Útočník David Tomášek využil klauzuli ve smlouvě a míří do Švédska, kde by měl působit ve Färjestadu. Sparťanský odchovanec opouští svůj mateřský klub po čtyřech sezonách v A-týmu, v nichž zvládl i krátké angažmá v KHL. Více informací najdete v článku.

29. KVĚTNA

14:02 – Petr Jelínek dal místo angažmá v Plzni sbohem své hráčské kariéře. Zkušený útočník, který v dresu Bílých Tygrů vyhrál extraligové play off, přijmul před startem nové sezony skvělou nabídku ze zámořské NHL – pro LA Kings bude pracovat jako skaut.

13:26 – Hokejisty Mladé Boleslavi posílí sedmatřicetiletý finský reprezentační útočník Juhamatti Aaltonen. Bronzový medailista z olympijských her v Soči, mistr světa a trojnásobný mistr finské nejvyšší soutěže se připojí ke středočeskému klubu 1. srpna.

26. KVĚTNA

13:15 – Útočník Erik Hrňa se po dlouhých 13 letech rozhodl pro návrat do mateřského klubu a se Vsetínem podepsal jednoletou smlouvu s opcí. Vsetínský odchovanec se vrací s vizitkou pětinásobného mistra extraligy.

10:05 – Útočník Roman Přikryl bude nově působit v extraligových Karlových Varech. Osmadvacetiletý hráč, který naposledy působil v prvoligovém Vsetíně, podepsal na západě Čech roční smlouvu. Energie o tom informovala na svém oficiálním webu.

24. KVĚTNA

18:36 – Po dvou letech se vrací do hokejové Plzně útočník Petr Straka. Odchovanec klubu, který strávil uplynulé dvě sezony v Litvínově, podepsal smlouvu na dva roky.

22. KVĚTNA

08:50 – Hokejový útočník Miroslav Indrák se po konci angažmá v Kladně vrací do Plzně, kde strávil převážnou část kariéry. Sedmadvacetiletý odchovanec Písku se Škodou uzavřel roční smlouvu s opcí. Na západ Čech se vrací podruhé, v závěru sezony 2020/21 po příchodu z Českých Budějovic však kvůli zranění za Plzeň už nenastoupil. Naposledy za ni hrál na konci prosince 2019, než zamířil na hostování do Vítkovic.

20. KVĚTNA

11:28 – ODCHODY, PODPISY SMLUV – Sparta oficiálně potvrdila odchod trojice útočníků i švédského trenéra Hansa Wallsona. Dres Pražanů již nebudou oblékat Dominik Simon, Fin Olavi Vauhkonen a Gustaf Thorell ze Švédska. Zatímco Wallsonovi i Vauhkonenonovi, kteří do Sparty přišli v průběhu sezony, skončily smlouvy, Thorell končí po roce a se Simonem klub předčasně ukončil kontrakt. Pražané zároveň oznámili podpisy smluv s šesti mladšími hráči, ve Spartě budou pokračovat brankář Oldřich Cichoň, obránci Martin Böhm a Dominik Pavlák a útočníci Andrej Fábry, David Senčák a Jan Krupička.

19. KVĚTNA

20:29 – ODCHOD Z EXTRALIGY – Švédský útočník Gustaf Thorell předčasně končí angažmá ve Spartě a vrací se na sever Evropy. Třiatřicetiletý hráč bude v kariéře pokračovat v druholigovém týmu BIK Karlskoga, odkud před dvěma lety přišel do Plzně a následně zamířil do Sparty. Odchovanec Färjestadu ve staronovém působišti podepsal dvouletou smlouvu s opcí. V dresu Pražanů, se kterými podle loňských informací podepsal dvouletou smlouvu, odehrál 57 zápasů s bilancí 5+8.

18. KVĚTNA

17:00 – SPEKULACE – Útočník hokejové reprezentace David Tomášek by si mohl vyzkoušet švédskou nejvyšší soutěž. Sedmadvacetiletý hráč, jenž patřil v uplynulé extraligové sezoně k tahounům pražské Sparty, má podle informací serveru expressen.se namířeno do Färjestadu. Podle švédských médií jsou obě strany ve finální fázi vyjednávání kontraktu a k definitivě zbývá doladit už jen několik detailů.

16. KVĚTNA

13:25 – KONEC – Na pozici asistenta trenéra hokejistů Hradce Králové po dvou sezonách končí z rodinných důvodů Petr Svoboda. Úřadující vicemistr bude mít po boku hlavního kouče Tomáše Martince zatím pouze jednoho asistenta Tomáše Hamara, který s Mountfieldem prodloužil smlouvu.

15. KVĚTNA

18:35 – Sparta podle serveru iSport.cz angažuje česko-německého trenéra Pavla Grosse. Pětapadesátiletý kouč, který loni v březnu skončil v Mannheimu, uvedl, že je blízko dohody s pražským klubem. "Vyjednáváme. Můžu říct, že to je na dobré cestě," cituje iSport.cz Grosse, který loni na jaře odmítl nabídku stát se asistentem Kariho Jalonena u české reprezentace. Krátce poté byl odvolán z lavičky Mannheimu, který v roce 2019 dovedl k titulu v německé lize.

16:37 – Již šestou posilou Liberce pro příští sezonu se stal slovenský útočník Miroslav Mucha. Pětadvacetiletý hráč s reprezentačními zkušenostmi se s vedením Bílých Tygrů domluvil na roční smlouvě, jejíž součástí je roční opce. Mucha se vrací po devíti letech ze zámoří, kde vedle hokeje také studoval a získal vysokoškolský diplom. Posledních pět sezon odehrál v univerzitní soutěži NCAA, v té uplynulé nastoupil za tým Michiganské univerzity do 38 zápasů a připsal si 17 bodů (7+10).

V liberecké kabině je o jednoho Slováka navíc. @hcbilitygri

12. KVĚTNA

14:00 – Brankář Roman Will i útočníci Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka budou v hokejové extralize nadále působit v Pardubicích. Trojice reprezentantů s Dynamem podepsala víceleté smlouvy s platností do konce sezony 2027/28. Východočeši o tom informovali v tiskové zprávě. Více informací najdete v článku.

12:00 – Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí slovenský reprezentační útočník Alex Tamáši. Pětadvacetiletý hráč přichází na východ Čech z Banské Bystrice, v novém působišti podepsal dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu.

11. KVĚTNA

18:52 – ZMĚNA – Trenér Richard Král bude i nadále působit v Pardubicích. Bývalý vynikající útočník se stal novým hlavním koučem B-týmu v první lize, v aktuální sezoně byl asistentem Radima Rulíka na střídačce extraligového Dynama. Východočeši o tom informovali na svém webu.

10:35 – PŘÍCHOD – David Tureček podepsal novou dvouletou smlouvu s vedením extraligových Karlových Varů. Dvaadvacetiletý hokejista se na západ Čech vrací po dvouletém hostování v Třebíči. Jak dnes klub uvedl na webu, v nadcházející sezoně bude v rámci spolupráce se Sokolovem nastupovat za partnerský Baník, s jehož týmem už zahájil letní přípravu.

10. KVĚTNA

17:07 – PŘÍCHOD – Kladno, které přesvědčivě uhájilo příslušnost k extralize v baráži proti Zlínu, posílili obránce Karel Klikorka z pražské Slavie a útočník Jakub Strnad z Českých Budějovic. Oba hráči se vracejí do dobře známého prostředí, v němž už v minulosti působili. Na novém kontraktu se vedení Středočechů domluvilo s gólmanem Adamem Brízgalou. Klub o novinkách informoval na webu.

14:40 – PŘÍCHOD – Hokejový brankář Jan Lukáš zamířil z Olomouce do finského klubu SaiPa Lapeenranta. Pro devětadvacetiletého odchovance Hanáků, který v extralize chytal i za Spartu a Mladou Boleslav, to bude druhé zahraniční angažmá v kariéře po působení na Slovensku v Banské Bystrici. Posledních pět sezon strávil v Olomouci. Více informací najdete v článku.

9. KVĚTNA

16:20 – PODPIS – Velké jméno se vrací do Liberce. Po dvou letech přichází k Bílým Tygrům ofenzivní obránce Ronald Knot, který je v nominaci na letošní světový šampionát. S klubem podepsal smlouvu do 30. dubna 2026. Knot ze severu Čech odešel předloni do Nižněkamsku do KHL a tuto sezonu strávil na farmě Arizony v Tucsonu v AHL. Více informací najdete v článku.

14:30 – PŘÍCHOD – Lukáš Krenželok nebude pokračovat v kariéře v extraligových Vítkovicích. Devětatřicetiletý hráč opouští ostravský klub po třech sezonách, v závěru angažmá nastupoval i s kapitánským céčkem na dresu. Nově bude působit v první lize. Jméno klubu, jehož barvy bude v příští sezoně hájit, zatím neprozradil.

8. KVĚTNA

13:50 – PŘÍCHOD – Čeští hokejoví útočníci Petr Kodýtek z Plzně a Šimon Stránský z Litvínova a brankář Patrik Hamrla z Rimouski z juniorské QMJHL posílili finský klub Ilves Tampere. Kodýtek a Stránský uzavřeli s druhým týmem základní části Liigy a semifinalistou play off, který se představí v Lize mistrů, shodně roční smlouvy. Hamrla, jehož předloni draftoval v NHL Columbus, uzavřel dvouletý kontrakt s opcí na další sezonu. Více informací najdete v článku.

7. KVĚTNA

9:41 – PŘÍCHOD – Zkušený útočník Petr Jelínek se po konci angažmá v Liberci stal posilou Plzně. Odchovanec pražské Slavie podepsal na západě Čech dvouletou smlouvu. Jelínek, který vedl Bílé Tygry v posledních pěti sezonách s krátkou pauzou jako kapitán, si vyzkouší třetí extraligové angažmá. Se Slavií a Libercem získal celkem sedm medailí a v roce 2016 slavil na severu Čech mistrovský titul. Více informací v článku.

6. KVĚTNA

10:01 – PŘÍCHOD – Hokejový obránce Tomáš Dujsík se stěhuje z Olomouce do Plzně. Třicetiletý odchovanec Komety Brno, který v extralize působil i v Karlových Varech, podepsal na západě Čech tříletou smlouvu. Na Hané strávil Dujsík šest sezon.

5. KVĚTNA

14:47 – PŘÍCHOD – Brankář Dominik Frodl po dvou letech opustil Pardubice a stal se posilou Karlových Varů. Sedmadvacetiletý odchovanec Slavie podepsal smlouvu do konce sezony 2025/26. Po Plzni a Pardubicích budou Karlovy Vary jeho třetím extraligovým působištěm. V uplynulém ročníku v konkurenci posily z Čeljabinsku Romana Willa i vinou zranění absolvoval jen 12 utkání s průměrem 1,37 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 94,61 %.

12:28 – PŘÍCHOD – Slovinský hokejový útočník Rok Macuh se po pěti letech vrací do extraligové Olomouce. Šestadvacetiletý hráč na Hané působil v juniorském věku, poté nastupoval v první lize. Klub o jeho angažování informoval na svém oficiálním webu.

9:56 – PŘÍCHOD – Vicemistra z Hradce Králové posílí obránce Tomáš Pavelka. Devětadvacetiletý bek se do nejvyšší soutěže vrací po roce stráveném ve Finsku. Na východě Čech podepsal dvouletou smlouvu. "Byl jedním z mála kvalitních obránců na přestupovém trhu, a přestože měl více nabídek, jsem rád, že minimálně další dva roky bude působit u nás," uvedl generální manažer klubu Aleš Kmoníček. Pavelka odešel před rokem ze Sparty do týmu Lukko Rauma a na severu Evropy odehrál včetně play off 58 zápasů s bilancí dvou branek a šesti asistencí.

8:23 – PŘÍCHOD – O místo v sestavě Plzně v extralize budou nově bojovat obránce Daniel Malák a útočník Filip Jansa. Oba dvacetiletí hráči, kteří v aktuální sezoně působili v prvoligovém Prostějově, podepsali na západě Čech roční smlouvy s opcí. Malák je kapitánem loňského týmu plzeňských juniorů, jenž získal mistrovský titul.

4. KVĚTNA

21:04 – PŘÍCHOD – Karlovy Vary posílil útočník Iikka Kangasniemi z týmu finského vicemistra Lahti. Extraligový celek o příchodu osmadvacetiletého křídla, se kterým Energie podepsala roční smlouvu, informoval na klubovém webu.

10:20 – PŘÍCHOD – Polský útočník Aron Chmielewski se stal posilou extraligové Olomouce. Jednatřicetiletý reprezentant přichází na Hanou z Třince, v jehož dresu získal čtyři mistrovské tituly. Klub o jeho příchodu informoval na oficiálním webu.

3. KVĚTNA

18:40 – PŘÍCHOD – Útočnou posilu hlásí hradecký Mountfield HK. Z Mladé Boleslavi přichází bývalý reprezentační útočník David Šťastný, který v obou uplynulých sezonách nasbíral 22 bodů.

17:30 – PŘÍCHOD – Vítkovice dokázaly bleskově zareagovat na odchod Aleše Stezky angažováním Matěje Machovského, tedy gólmana, který se výrazně podílel na konci jejich uplynulé sezony. Devětadvacetiletý rodák z Opavy podepsal v ostravském celku víceletý kontrakt.

17:00 – PŘÍCHODY/ODCHODY – Hned řadu změn hlásí mistrovský Třinec. Vedení klubu do další sezony nepočítá s Milanem Douderou, Tomášem Marcinkem, Aronem Chmielewskim, Lukášem Kaňákem, Janem Zahradníčkem, Vladimírem Rothem a Samuelem Bučekem. Dres Ocelářů bude naopak v následujícím ročníku oblékat nová pětice hráčů, mezi kterými nechybí ani navrátilec Tomáš Kundrátek, jenž se podílel na dvou titulech v letech 2021 a 2022. Dalšími posilami jsou Richard Nedomlel, Patrik Koch, Viliam Čacho a Kamil Walega.

14:00 – ODCHOD – Český brankář Aleš Stezka (26) uzavřel v úterý roční dvoucestnou smlouvu s vedením týmu Seattle Kraken. Člen širšího reprezentačního kádru, který má za sebou dvě povedené sezony v dresu extraligových Vítkovic, si díky ní může vydělat 950 tisíc dolarů. Klub o dohodě informoval na sociálních sítích. Více informací najdete v článku.

13:10 – PŘÍCHOD – Brankář Jakub Sedláček se stal staronovou posilou hokejistů Olomouce, kam se vrací po pěti měsících z Banské Bystrice. Třiatřicetiletý odchovanec Zlína s bohatými zkušenostmi z KHL vytvoří dvojici se Slovákem Branislavem Konrádem a nahradí Jana Lukáše, který má namířeno do Finska.

Jakub Sedláček je novou posilou Olomouce. Twitter @hcolomouc

13:00 – ODCHOD – Pardubický dres už v příští sezoně nebude oblékat Ondřej Matýs. Mladý útočník loni nastupoval především za béčko Dynama a do našlapaného kádru Východočechů se naplno prosadit nedokázal. Další extraligové zápasy přidá Matýs v Plzni.

2. KVĚTNA

19:43 – PŘÍCHOD – Útočník Ondřej Procházka míří z prvoligových Litoměřic do Karlových Varů. Odchovanec Sparty uzavřel s Energií smlouvu do konce sezony 2023/24 s opcí na další ročník. Procházka v nejvyšší soutěži dosud odehrál 16 zápasů za Spartu a Kladno.

Takto Energie oznámila posilu z Litoměřic. @hokejkv

14:50 – PŘÍCHODY – Vítkovice posílí kanadský obránce Stuart Percy a útočník Jan Káňa. Oba podepsali s ostravským klubem víceleté smlouvy. Percy přišel z Českých Budějovic, Káňa dosud hrál za Olomouc, kde byl v uplynulé sezoně nejproduktivnějším hráčem.

10:34 – PŘÍCHODY/ODCHODY – Živo je rovněž na severu Čech. Liberec posílí brankář Dávid Hrenák, obránci Vojtěch Budík, Ian McCoshen a útočník Kelly Klíma. Severočeši jména nových hráčů zveřejnili před úterním setkáním s novináři. Dres Bílých Tygrů už nebude dál oblékat například útočník Michael Frolík. Staronovým hlavním koučem se stal Filip Pešán, jenž nahradil Patrika Augustu.

8:56 – PŘÍCHOD – Hokejisty Plzně posílí finský obránce Aleksi Laakso, který s klubem podepsal roční smlouvu. Třiatřicetiletý hráč s bohatými zkušenostmi z finské nejvyšší soutěže hájil v uplynulé sezoně barvy Ässätu Pori. Západočeši o jeho příchodu informovali na klubovém webu.

7:20 – PŘÍCHODY/ODCHODY – V kádru poraženého finalisty dochází ke změnám. Dres Hradce Králové nebude v příští sezoně oblékat Mislav Rosandič ani Richard Nedomlel, zatímco Lukáš Cingeľ míří do brněnské Komety a Jakub Lev do plzeňské Škody. Na východ Čech se naopak stěhuje brankář Patrik Bartošák a další tři akvizice, které klub představí v nejbližších dnech.

1. KVĚTNA

20:58 – PŘÍCHOD – První posilou Karlových Varů pro příští extraligovou sezonu je Jan Bernovský z Vítkovic. Útočník, který v uplynulé sezoně odehrál za Rideru v základní části 24 zápasů a zaznamenal gól a tři nahrávky, podepsal na západě Čech roční smlouvu s roční opcí.

19:26 – PŘÍCHODY – Novými posilami Komety Brno jsou brankář Štěpán Lukeš, obránci Daniel Gazda s Lukášem Kaňákem a útočníci Lukáš Cingeľ, Tomáš Marcinko a Martin Kohout. Z hostování se vrací dva odchovanci, útočníci Petr Kratochvíl s Pavlem Jenyšem.

17:24 – PŘÍCHOD – Obránce Tomáš Kundrátek se po sezoně strávené v Brně vrací do týmu úřadujícího šampiona Třince, s nímž slavil tituly v předchozích dvou letech. Účastník tří MS a dvou OH, jenž loni pomohl v Tampere ukončit desetiletý medailový půst národního týmu, odehrál za Brno v základní části 39 utkání s bilancí 5+10. Za 10 startů v play off přidal tři góly a čtyři asistence. Více informací v článku.

11:05 – ODCHODY – V příští sezoně už se po extraligových kluzištích nebude prohánět s kohoutem na hrudi dvojice Rostislav Olesz a Petr Strapáč. Hokejová budoucnost ještě donedávna stálic olomouckého klubu je zatím nejasná.

11:01 – PŘÍCHOD – Slovenský hokejový obránce Vojtech Zeleňák, který v minulé sezoně působil v prvoligovém Frýdku-Místku, je nově hráčem extraligových Vítkovic. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Košic, který měří 196 centimetrů a váží 101 kilogramů, podepsal v Ostravě roční smlouvu s opcí.

Vojtěch Zelenáč bude oblékat dres Vítkovic. @hcvitkovice

9:03 – PŘÍCHOD – Posilu do brankoviště hlásí v Plzni. Přichází slovenský gólman Samuel Hlavaj, jenž vyplní místo po Miroslavu Svobodovi. Klub brzy oznámí další nová jména pro nový ročník v extralize.

8:32 – PŘÍCHODY – V Mladé Boleslavi se těší na trio (staro)nových tváří. Po roce se vrací brankář Jan Růžička, po třech letech ve Finsku útočník Pavol Skalický a nově bude v klubu působit obránce Filip Pyrochta.

8:08 – PŘÍCHODY – Hned pět nových hráčů oznámilo vedení Českých Budějovic. Na startu přípravu se v novém klubu budou hlásit tyto posily: obránce Milan Doudera a útočníci Martin Beránek, Brant Harris, Adam Kubík a Jan Ordoš. Již dříve tým oznámil dohody s Michalem Gulašim, Pavlem Pýchou a Davidem Štichem.

7:33 – PŘÍCHODY/ODCHODY – Živo je na Prvního máje v Litvínově, kde končí řada hokejistů. Jmenovitě jde o Giorgia Estephana, Ralfse Freibergse, Jiřího Fronka, Daniela Koláře, Petra Straku, Šimona Stránského a Joshe Wesleyho. Severočeský tým naopak posílí duo Marek Baránek, Petr Koblasa.