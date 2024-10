Přišel v létě, nyní Říčka v Kometě končí. Chyběly jeho góly a ztratil pozici, vysvětlil trenér

Hokejový útočník Robert Říčka ukončil k dnešku po vzájemné dohodě angažmá v extraligovém Brně. Kometa o rozvázání spolupráce informovala na klubovém webu. Pětatřicetiletý Říčka přišel do Brna po třech letech v Pardubicích. V této sezoně nastoupil do 15 utkání a připsal si jediný bod za asistenci.

"Jak my, tak Robert jsme cítili, že představy byly trošku jiné. Měl výbornou tréninkovou morálku, ale v zápase se neprosazoval. Bral se do Komety jako střelec do přesilovky, ale jeho góly v nich chyběly. Po příchodu Petera Muellera ztratil i pozici na přesilovkách, takže jsme se domluvili, že zkusí svou formu nastartovat jinde," uvedl trenér Kamil Pokorný.

Pro útočníka s reprezentačními zkušenostmi bylo Brno čtvrtým angažmá v domácí nejvyšší soutěži. V minulosti hrál také za Zlín a Spartu. Na kontě má Říčka 509 extraligových utkání s bilancí 252 bodů za 144 gólů a 108 nahrávek.