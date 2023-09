Radil srazil Litvínov dvěma góly. Jeho výkon byl výborný, chválil trenér Varaďa

Hokejisty Pardubic nasměrovala za první výhrou v sezoně druhá útočná formace. Lukáš Radil (33) vstřelil dva góly, jeho spoluhráči Robert Kousal a Tomáš Zohorna přidali tři kanadské body. Dynamo i díky nim vyhrálo nad Litvínovem 5:1.

"Byl to těžký zápas, Litvínov hrál výborně. Do třetího nebo čtvrtého gólu jsme se se soupeřem přetahovali. Hráli dobře v přechodu do útočného pásma. Dobře nás napadali, měli jsme to ze začátku hodně těžké," řekl Radil novinářům po utkání.

Třiatřicetiletý forvard se poprvé prosadil v 11. minutě, kdy otevřel skóre. "Bylo tam i trochu štěstí. Puk se ke mně odrazil, měl jsem tam odkrytou bránu. Tím jsme se chytli," poznamenal Radil.

Jeho formace se postarala o úvodní tři góly Dynama. "Já s kluky hraji rád. Musím je pochválit, protože mi dva góly vlastně připravili," uvedl Radil.

Statistiky utkání. Livesport

Dva vstřelené góly v prvním utkání pro něj byly překvapením. "Uvidí se vždy až na konci, ale člověk je rád za vstřelené góly. Je to zápas číslo jedna, chce to navázat a neusnout," doplnil.

Radilovi pomohla fyzioterapie

Před osmi dny Radil nedohrál utkání Ligy mistrů, ze kterého odstoupil otřesený. "Nebylo to úplně v pohodě. Asi čtyři dny jsem se cítil zvláštně, ale nakonec se to určitým způsobem zlomilo. Pomohli mi fyzioterapeuti. A taky už podobné stavy znám a vím, co mám dělat," poznamenal Radil.

"Jeho výkon byl výborný, dal dva góly, které nám nesmírně pomohly. V té lajně hrají tři zkušení hráči, kteří dnes zápas překlopili na naši stranu. Další utkání to třeba tak gólové nebude, ale věřím, že si to své zase odehrají," uvedl k výkonu druhého útoku pardubický trenér Václav Varaďa.

Přehled utkání Pardubice – Litvínov 5:1

Dynamo vstup do sezony zvládlo. "V prvním utkání není nikdo jasným favoritem, je to otevřené. Můžete získat klid a prodat potenciál, který máte. Se čtvrtým gólem už jsme věřili, že zápas vyhrajeme," dodal Radil.