Sparta hostí v extralize Litvínov. Třinec uhájil bodovou sérii, Boleslav je znovu na dně

Souboj druhé Sparty se čtvrtým Litvínovem je hlavním šlágrem úterního programu 23. kola extraligy. Třinec doma proti Kladnu dvakrát dotahoval, nakonec o jeho vítězství rozhodl v prodloužení druhým gólem v utkání Daniel Voženílek. Oceláři tak protáhli bodovou sérii už na 15 zápasů, Rytíři naopak čekají na vítězství už osm duelů. Pardubice vezou tři body z ledu předposlední Mladé Boleslavi, která po porážce s lídrem opět klesla na poslední místo. Plzeň hraje v Brně a Vítkovice v Liberci, Olomouc se v Hradci Králové pokouší navázat na výhry z posledních tří kol. Všechny zápasy české nejvyšší hokejové soutěže můžete sledovat prostřednictvím audiokomentáře na Livesport.cz.

Mazanec inkasoval z první střely, překonal jej Tralmaks z pravého kruhu nad vyrážečku. Domácí vyrovnali milimetrovou ranou Pánika, gól ale platil až po upozornění videorozhodčího. Hra totiž po střele třineckého útočníka pokračovala skoro tři minuty v domnění, že trefil tyč.

Pánik mohl překlopit skóre na stranu Třince, po sólu od vlastní modré čáry se prokličkoval až před Bowa, ale nezvedl bekhendem puk nad beton. A tak druhý gól v zápase vstřelil Tralmaks, když využil přesilovou hru opět střelou z pravého kruhu. Oceláři, kteří postrádali tři klíčové hráče (Růžička, Daňo, Hudáček), prohráli popáté v řadě úvodní třetinu.

Už po 46 sekundách prostřední části udeřil z přesilové hry Pánik. Ve zbytku třetiny ale kralovali oba gólmani. Domácí Mazanec vychytal dvakrát v gólové šanci Pytlíka. Na druhé straně Bow zneškodnil průniky obránců Jeřábka a Kundrátka a pohotově se natáhl i proti dorážce Voženílka do prázdné branky.

Třetí gól Třince měl v úvodu poslední třetiny na hokejce Polášek, ale netrefil odkrytou branku a nechal vyniknout Bowa. Domácí přesto brzy vedli. V přesilové hře se prosadil tečí Voženílek. Kladno vyrovnalo v 50. minutě střelou Ticháčka z pravého kruhu.

Duel dospěl až do prodloužení, do kterého si domácí přenesli 119 sekund přesilové hry. V jejím závěru trefil Nestrašil tyč a od Voženílka se puk odrazil do branky. Rozhodčí si ještě u videa dlouho prohlíželi, zda třinecký hráč nekopl úmyslně kotouč do branky, ale gól uznali.

Mladá Boleslav se do souboje s Pardubicemi pustila bez bázně a v úvodní třetině byla k vidění vyrovnaná partie. Největší šanci ale měli hosté. V 15. minutě ujel domácí obraně Sedlák, ale na brankáře Růžičku si nepřišel. Boleslav následně nejvíc zahrozila v početní výhodě, ale Järvinen puk po Aaltonenově nabídce na brankovišti netrefil.

Do druhé třetiny nastoupil aktivněji favorit z Pardubic a byl odměněn první brankou. Košťálkova dělovka skončila až za zády domácího brankáře. Mladá Boleslav vyrovnala ve 33. minutě a bylo to v přesilové hře, Will neviděl přes clonícího Skalického Aaltonenovu střelu. Dynamo si ještě do přestávky vzalo vedení zpět. Také při početní výhodě pálil nechytatelně Říčka.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Ve třetí třetině se domácí nevzdávali a pokoušeli se o vyrovnání, ale při jejich šancích byl vždy připravený Will v brance hostů. Místo srovnání ale přišla tři minuty před koncem pojistka na druhé straně. Kousal si vyměnil puk se Zohornou a pohodlně jej zasunul do branky. Mladá Boleslav se ještě pokusila o zvrat při hře bez brankáře, ale výsledkem byl pouze další gól Pardubic. Do prázdné branky skóroval Mandát.

Na dobré výkony z poslední doby by rádo navázalo Brno, jehož soupeřem jsou plzeňští Indiáni. Vítěznou sérii Komety přerušila v neděli Olomouc. "Dali jsme jen jeden gól a na to se vyhrávat nedá," měl jasno kouč Jaroslav Modrý. Západočeši po sérii čtyř proher bodovali třikrát v řadě, z toho dva zápasy vyhráli.

Liberec hraje doma pod Ještědem potřetí za sebou a proti Vítkovicím má co napravovat: Ze dvou předchozích vystoupení proti Českým Budějovicím a Spartě totiž nemají Bílí Tygři nemají ani bod. V obou utkáních navíc inkasovali po pěti gólech. Paradoxně tak nezvládli zápasy, v nichž měli potvrdit dobrou formu a výhru na ledě vedoucích Pardubic (3:2). "Dostat za dva zápasy doma deset branek je šílené, to se nesmí stávat," ulevil si hlavní kouč Filip Pešán.

Ostravané ne a ne sezonu nastartovat. Prohráli pětkrát za sebou a jsou stejně jako Kladno s Mladou Boleslaví na 18 bodech. “Když budu upřímný, tak mě fakt nebaví chodit sem a zpovídat se z výsledků, které tady máme. Jsem z toho frustrovaný," poznamenal asistent trenéra Jiří Veber na tiskové konferenci po duelu s Plzní (2:3 v prodloužení), v němž jeho tým ztratil náskok 2:0.

Hokejisté Mountfieldu měli v neděli v Pardubicích hned sedm menších trestů a v oslabení třikrát inkasovali. "Musíme se z toho ponaučit, stojí nás to zápasy," uvedl pro klubový web útočník Radovan Pavlík. Proti Olomouci chce tým napravit neúspěch z bitvy proti největšímu rivalovi. "Všechny nás to štve, nejen mě jako Hradečáka, protože si uvědomujeme, co derby znamená," dodal Pavlík.

Hanáci nedělní výhrou nad Brnem (3:1) dobyli poprvé v listopadu všechny tři body. Poprvé v sezoně slavili třikrát za sebou. "Musíme být nohama na zemi," mírnil náznaky přílišné euforie obránce Jakub Sirota. Neznamená to však, že by Olomoučtí nebažili po dalších bodech. "Věříme, že to v Hradci urveme," dodal Sirota.

Sparta se po více než třech týdnech vrací domů, během čtyřzápasové série venku nastřádali Pražané 10 bodů. "Určitě jsme spokojení. Obzvlášť, když jsou to body z venku. V úterý má být O2 arena skoro vyprodaná. Litvínov navíc hraje dobře, o to lépe se musíme připravit," zdůraznil útočník Radek Mužík.

Litvínov vyhrál první vzájemný souboj v sezoně před svými diváky 4:2, jenže to bylo během jedenáctizápasové vítězné série. Od jejího skončení to Severočechům trochu skřípe. Z dalších 10 zápasů vyhráli čtyřikrát a v šesti zbývajících vyšli bodově naprázdno. V neděli v Českých Budějovicích (0:1) navíc svěřenci kouče Karla Mlejnka již potřetí za posledních pět utkání neskórovali.

