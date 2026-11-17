Základní informace
Kapacita: 13 300 diváků (12 714 pro hokej)
První velká sportovní akce: ME v házené žen (4.–8. prosince 2026)
Slavnostní otevření: 8. ledna 2027
První zápas Komety Brno: 10. ledna 2027 proti Spartě
Náklady na celý projekt: Cca 5,75 miliardy Kč
Kdy se otevře nová T ARENA v Brně?
Nová multifunkční hala v Brně se připravuje na první velké sportovní události na přelomu let 2026 a 2027. Vůbec první významnou akcí bude mistrovství Evropy v házené žen, které se v hale uskuteční od 4. do 8. prosince 2026. Tento turnaj bude důležitou prověrkou provozu nové arény.
Oficiální slavnostní otevření s názvem Grand Opening – T ARENA poprvé je naplánováno na 8. ledna 2027. O dva dny později, 10. ledna, by se v novém prostředí měli poprvé představit hokejisté Komety Brno, kteří vyzvou pražskou Spartu.
Jaká je kapacita T ARENY?
Jedním z největších lákadel nové brněnské haly je její kapacita. T ARENA bude patřit mezi největší kryté sportovní a kulturní prostory v České republice a po pražské O2 areně se zařadí mezi nejvýznamnější hokejové haly v zemi.
Přesný počet návštěvníků se bude měnit podle charakteru pořádané akce a rozmístění jednotlivých sektorů. Přestože maximální uváděná kapacita arény činí 13 300 míst, pro hokejové duely to bude "pouze" 12 714 míst. Oproti dosavadní Winning Group Areně, známé také jako Rondo, jde o výrazný nárůst. Nový domov Komety nabídne také tisíc míst na stání. Právě tato kapacita je ovšem ve srovnání se starým stadionem výrazně nižší, což může ovlivnit podobu tradičního fanouškovského kotle.
Aréna disponuje šesti nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Kromě klasických tribun nabídne klubové patro, VIP prostory, skyboxy a moderní zázemí pro hráče i realizační tým.
T ARENA nebude sloužit pouze hokeji. Počítá se také s koncerty, kulturními akcemi, dalšími sportovními událostmi a kongresy.
Kolik stála nová aréna v Brně?
Výstavba T ARENY patří mezi největší investiční projekty v novodobé historii Brna. Celkové náklady na projekt se podle aktuálních informací pohybují kolem šesti miliard korun.
Samotná stavební část představuje přibližně 4,7 miliardy korun, další stovky milionů stojí vnitřní vybavení a technologie. Do širších nákladů projektu vstupuje rovněž související infrastruktura a další investice. Financování zajišťuje především město Brno, které na projekt využilo také úvěrové prostředky.
Podle předpokladů by se v nové hale mohlo konat přibližně 100 akcí ročně. Významnou část programu mají tvořit koncerty, kulturní představení a rodinné show.
Jaké sportovní akce bude T ARENA hostit?
Přestože bude T ARENA spojena především s hokejovou Kometou, její využití bude mnohem širší. Multifunkční koncept počítá až s 30 různými způsoby využití. Vedle ledního hokeje může hostit například basketbal, volejbal, házenou, box, bojové sporty, gymnastiku nebo další halové disciplíny.
První velkou sportovní událostí bude prosincové mistrovství Evropy v házené žen 2026. Do budoucna se počítá také s pořádáním dalších významných mezinárodních šampionátů. Brno má například ambici využít novou halu při případném českém spolupořadatelství MS v ledním hokeji v roce 2031. To by znamenalo návrat nejvýznamnějšího hokejového turnaje do moravské metropole, která díky nové aréně získá podstatně lepší infrastrukturu pro podobné akce.
Koncerty v T ARENĚ: Kdo vystoupí v nové brněnské hale?
Sport nebude jediným lákadlem. Organizátoři chtějí z T ARENY vytvořit také významné koncertní centrum, které dokáže přivítat domácí i zahraniční hudební hvězdy. V programu už figurují například světově proslulí operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo, kteří mají 20. ledna 2027 vystoupit společně s Filharmonií Brno.
O deset dní později, 30. ledna, je na programu koncert českých rapperů Calina a Viktora Sheena. V kalendáři se objevuje také akce K-POP FEVER plánovaná na 22. ledna. Díky vysoké kapacitě a modernímu technickému vybavení by Brno mohlo přilákat i velké zahraniční koncertní produkce, které dosud často mířily především do Prahy nebo Vídně.
Kde se nachází T ARENA a jak se k ní dostat?
T ARENA stojí v areálu brněnského výstaviště, v městské části Pisárky, poblíž pavilonu Z. Lokalita patří mezi dobře dostupné části Brna a nabízí spojení s centrem města prostřednictvím městské hromadné dopravy. Pro návštěvníky přijíždějící autem je důležitá blízkost hlavních dopravních tahů i plánovaná parkovací infrastruktura.
V souvislosti s výstavbou nové haly vzniká přibližně 1 300 parkovacích míst. Z tohoto počtu se zhruba 150 míst nachází přímo v objektu. Parkovací možnosti budou důležité zejména při vyprodaných hokejových zápasech a velkých koncertech.
Vstupenky do T ARENY: Kde je koupit?
Vstupenky na jednotlivé sportovní a kulturní akce budou dostupné prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů pořadatelů. Nejspolehlivějším výchozím místem je oficiální web www.t-arena.cz, který zveřejňuje kalendář akcí a odkazy na prodej vstupenek. V případě domácích zápasů Komety Brno je vhodné sledovat také klubové stránky a informace o prodeji permanentek.
Kde najdu program T ARENY?
Aktuální program, termíny jednotlivých akcí a informace o vstupenkách jsou dostupné na oficiálním webu www.t-arena.cz.