Tipsport extraliga živě: Třinec se doma trápil s poslední Boleslaví, Pardubice hrají proti Kometě

Hokejisté Třince ve 34. kole Tipsport extraligy porazili poslední Mladou Boleslav, ale snadné to s outsiderem neměli. Výhru 2:1 trefil až v čase 60:13 slovenský obránce Martin Marinčin (31). Olomouc v tuto chvíli záchranářské starosti nemá, nicméně do dnešního utkání proti Plzni nastoupila s pořádnou motivací vrátit jí čtyři dny starou porážku 0:8. Všechna utkání sledujte živě na Livesport.cz.

Třinečtí hokejisté udolali na svém ledě Mladou Boleslav 2:1 v prodloužení. Obhájce titulu prohrával od 42. minuty po gólu Sebastiána Maláta, ale v čase 53:52 vyrovnal Viliam Čacho a prodloužení rozhodl už po třinácti sekundách Martin Marinčin. Oceláři porazili i počtvrté v sezoně Bruslařský klub, který zůstává po čtvrté prohře v řadě v soutěži poslední.

Statistiky zápasu. Livesport

Pryč je období, v němž Vítkovice herně a výsledkově strádaly. Tým, jenž se chvíli potácel až na dně extraligové tabulky v posledních týdnech pravidelně boduje a daří se mu i na mezinárodní scéně. V součtu s Ligou mistrů, v níž se svěřenci Pavla Trnky probojovali mezi nejlepší čtyři týmy Evropy, Vítkovice vyhrály šest z posledních sedmi zápasů.

Sparta je společně s Plzní jediným týmem, který v úvodních dvou zápasech kalendářního roku 2024 neztratil ani bod. Pražané navázali na skvělé výkony z prosince a ovládli osm z posledních devíti střetnutí. Svěřenci Pavla Grosse těží z toho, že dokážou zvládat vyrovnané duely. Jak Vítkovice, tak Kometu porazili o jediný gól a ze čtrnácti zápasů, které skončily rozdílem jedné branky, jich ovládli 11.

České Budějovice po dvou zápasech mimo svůj led míří zpět do domácí Budvar areny. V novém roce Jihočeši vybojovali tři body a před vlastními fanoušky by rádi přidali další. Je to právě domácí prostředí, díky kterému je tým složený kolem Milana Gulaše na pátém místě extraligové tabulky. Na vlastním ledě nasbíral 35 bodů a je po Litvínovu druhý nejlepší z extraligové čtrnáctky.

Liberec střídá vydařené výkony s těmi horšími. V případě Bílých Tygrů je alfou a omegou obranná činnost. Když se Liberci daří bránit, obvykle vyhrává. Pokud vzadu hoří, nedokáže zápas zlomit na svou stranu ani nadstandardním útokem. V ofenzivních statistikách Severočeši patří do elitní extraligové trojky, v těch defenzivních jsou naopak na chvostu tabulky.

Po výhře nad Libercem v poměru 8:4 to s Kladnem mohlo chvíli vypadat růžově, jenže v následujících třech utkáních přišly tři porážky, především výprask 2:7 od Plzně bolí jistě hodně. Bodové konto, na kterém je 28 zápisů se nerozrostlo a navíc Mladá Boleslav je na posledním místě už jen tři body za Kladnem. Hned 19 inkasovaných branek za poslední tři utkání je něco, nad čím by se měl realizační tým zamyslet.

Příliš radosti není na přelomu roku ani v Hradci Králové, který poslední čtyři utkání z pěti prohrál a klesl v tabulce Tipsport extraligy až na sedmé místo. Podobně jako Kladno, také Mountfield má navíc za sebou sérii tří utkání, ve kterých inkasoval 19 branek. Až při poslední porážce na nájezdy 2:3 od Karlových Varů sneslo jeho brankoviště hájené Janem Lukášem extraligové měřítko.

Olomouc odehrála dva kvalitní zápasy proti elitním týmům, když nejprve podlehla 1:2 Třinci a následně senzačně porazila Spartu 4:1, ovšem od té doby musela zakusit dva těžké direkty. Nejprve padla 0:8 právě se soupeřem z Plzně a následně prohrála také prestižní derby s Vítkovicemi 2:3 v prodloužení, o čemž rozhodl francouzský obránce Yohann Auvitu. Vítkovice se tak Olomouci přiblížily na rozdíl pěti bodů.

Plzeň v posledních dvou kolech předvedla nevídanou střeleckou potenci. Nastřílela celkem 15 branek a porazila 7:2 Kladno a dokonce 8:0 Olomouc. Ani tato střelecká exploze ale nezastíní fakt, že je stále třetím nejhorším týmem soutěže v této statistice, a to po Mladé Boleslavi (65 vstřelených gólů) a Kladnu (80). Pro oba týmy navíc platí, že se musí ohlížet na Vítkovice, před kterými mají náskok pěti bodů.

Pardubice čeká v neděli pikantní duel proti brněnské Kometě. Nový rok navíc zahájily vítězstvím v poměru 4:1 nad Libercem. Drží tak sérii tří vítězství v řadě v domácí soutěži. S ohledem na třízápasový náskok Sparty je nyní situace na čele tabulky vyrovnaná – jak Pardubice, tak Sparta mají na kontě 70 bodů, přičemž na třetí Třinec mají náskok jedenácti bodů, navíc odehrály o dva zápasy méně.

Kometa Brno prožívá nepovedené období, z posledních pěti utkání vyhrála pouze jediné, a to 5:4 v prodloužení s Rytíři z Kladna. Na plný bodový zisk čekají Brňané od 3. prosince, kdy si poradili 6:1 s Libercem, navíc na jeho kluzišti. V uplynulých šesti zápasech Kometu znatelně trápí produktivita, pouze ve zmíněném utkání s Kladnem dokázali svěřenci Jaroslava Modrého dát více než dvě branky.

Tabulka TELH

