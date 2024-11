Trenér říkal, že ho to bude stát zdraví, uvedl Flek. Brno ale ve vypjatém závěru znovu uspělo

Už potřetí se v této sezoně trefil do prázdné branky při power play soupeře brněnský rychlík Jakub Flek (31). Podle něj to byl v pátek pro Kometu obzvláště důležitý gól, neboť po něm se ještě Kladnu podařilo snížit, ale Brno už výhru 3:2 uhájilo.

Všechny zásahy do opuštěné branky se Flekovi podařilo dát před vlastním publikem. "Tento byl ale ještě více důležitý, kdyby nepadl, soupeřovo vyrovnání by přineslo prodloužení. Takhle máme tři body," řekl novinářům mistr světa z května letošního roku.

Trenér Kamil Pokorný ho na tato speciální oslabení posílá celkem pravidelně, neboť Flek podle něj umí pořádně zapnout motory a pláchnout soupeřově obraně. Tak se to stalo i proti Kladnu v 59. minutě.

"Prvořadým úkolem je ubránit početní výhodu soupeře. Ale jsme domluveni, že chceme být i aktivní. Jinak bychom si ještě více koledovali o gól. Když jsem viděl Marciho (Marcinka), jak získal puk, tak jsem vyjel z pásma, on mi to poslal krásným lobem přes všechny, zpracoval jsem si to rukou a pak už to bylo jednoduché," popsal Flek svoji vítěznou trefu.

Statistiky utkání. Livesport

Kometa mohla vyhrát i výrazněji, ale zejména ve druhé třetině měla obrovskou smůlu. Během necelých čtyř minut trefili Brňané čtyřikrát brankovou konstrukci, popáté na ni zazvonili v poslední třetině. "Byla jich hromada, škoda, že něco neskončilo v síti, mohl být v závěru větší klid, ale hlavně, že se vyhrálo," pověděl útočník.

Kladno si v Brně připsalo pátou porážku v řadě, ale svým výkonem nezklamalo. "Dávno už to není tým jako loni, kdy byli poslední. Hrají dobře, jsou aktivní, líbí se mi jejich ofenzivní hokej, hodně nás potrápili," konstatoval Flek.

Zápas nedohrál gólman Gašper Krošelj, jehož na posledních pět minut musel vystřídat Michal Postava. "Nějak do něj najeli, ledoval si krk, ale myslím, že bude v pohodě. Postymu (Postavovi) jsme věřili a chtěli jsme mu co nejvíc pomoct. Povedlo se," dodal Flek.

Kometa vyhrála sedmý z posledních devíti zápasů, ale nikdy to nebylo při poklidném závěru. "Však nám taky trenér říkal, že ho to bude stát zdraví. Když prohráváme, tak to soupeř vždycky rve dopředu, děláme si z toho trochu drama, takže se toho musíme vyvarovat," zakončil Flek.

Tabulka TELH