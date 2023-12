Třinec může proti Pardubicím protáhnout působivou sérii. Vymaní se Litvínov z krize?

Šlágr 25. kola Tipsport extraligy proti sobě svedl Třinec a Pardubice. Třetí Oceláři mohou proti prvnímu Dynamu protáhnout působivou bodovou sérii na 17 ligových zápasů, navíc by opět dostali pod tlak Spartu, které v tabulce dýchají na záda. Pražané bojují na ledě Karlových Varů, zatímco čtvrtý Litvínov by potřeboval po třech porážkách zabrat. Podaří se mu to na ledě utrápených Vítkovic? Všechna nedělní utkání můžete sledovat prostřednictvím audiokomentáře na Livesport.cz.

Tabulka Tipsport extraligy