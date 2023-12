Třinec natáhl sérii a nahání Spartu. Plzeň si zastřílela, zlomí Kladno sérii nezdarů?

Ani v první prosincový den nechybí tradiční páteční porce extraligových zápasu. Třinec si v utkání 24. kola poradil na domácím ledě s Českými Budějovicemi, natáhl bodovou sérii na 16 duelů a přiblížil se na dva body druhé Spartě, na níž má zápas k dobru. V opačném rozpoložení se nacházejí hráči Kladna a Litvínova – Rytíři prohráli osmkrát za sebou, Verva padla v uplynulých dvou zápasech a v obou případech to bylo na ledech soupeřů, kde se jí v aktuální sezoně tolik nedaří. Plzeň doma zničila poslední Mladou Boleslav 5:0.

Třinec prohrál v posledních pěti zápasech pokaždé první třetinu a trenéři opakovaně apelovali na hráče, aby lépe začali. Proti Českých Budějovicím byli konečně vyslyšeni. Na konci třetí minuty ztratili hosté při založení útoku puk u vlastní modré čáry, Pánik okamžitě uvolnil Voženílka, který se zakončením mezi betony otevřel skóre.

V závěru třetiny zvýšili Oceláři dvěma slepenými góly během 98 sekund na 3:0. Nejdříve podpořil Kundrátek útok a milimetrovou trefou vymetl horní roh branky. Vzápětí usměrnil Čacho prudkou přihrávku Marinčina za záda Hrachoviny, který od druhé třetiny přepustil místo Strmeňovi.

Více nebezpečných situací ale v prostřední části řešil domácí gólman Mazanec. Zblízka jej nepřekonal Kondelík a kryl střely Valského i Harrise z mezikruží. Nestačil jen ve 38. minutě na pokus Ordoše, který zamířil z pravého kruhu nad vyrážečku. V posledních sekundách ještě Mazanec zastavil Gulaše. Domácí hrozili zejména v přesilových hrách, ale bez efektu.

Oceláři si v závěrečném dějství dlouho hlídali dvougólový náskok bez velkých problémů. V 55. minutě se ale ke zblokované střele Kachyni dostal Toman a z mezikruží překonal Mazance. Asistenci si připsal i Doudera, který vede klubové statistiky obránců Ocelářů v počtu odehraných zápasů (563) a hrál v Třinci poprvé od letního přestupu do Českých Budějovic.

Kousek od vyrovnání byl Beránek, ale Mazanec zasáhl lapačkou. Zbývající minutu a čtvrt hráli hosté bez gólmana a rozhodčí nepostřehli, že chvíli měli na ledě dokonce sedm hráčů. Třinec se ale ubránil.

Po opatrném úvodu nabídl Gewiese faulem domácím přesilovou hru a Rekonen během ní přesným švihem z levého kruhu otevřel skóre. Hosté mohli rychle odpovědět také v přesilové hře, ale Skalický zblízka neprostřelil Pavláta a plzeňský gólman se štěstím přečkal i dvě šance na brankovišti nekrytého Järvinena.

Následně ve 12. minutě Lev vracející se z trestné lavice šikovně přihrál Söderlundovi, jehož zakončení z bezprostřední blízkosti zastavil gólman hostů Novotný. Závěr první třetiny patřil i díky další přesilovce Středočechům, jenže Indiáni přežili i gólovou příležitost explzeňského Maláta krátce před sirénou.

Po pauze převzali iniciativu domácí a ve 25. minutě Indrák z pravé strany trefil pouze pravou tyč. Za chvíli skvělým zákrokem vyrazil táhlou střelu Lva brankář Novotný, jenž chytal jubilejní 300. extraligový zápas. Ve 29. minutě se už Indiáni radovali z vedení 2:0, když díky ráně Poura bez přípravy z pravého kruhu využili i druhou přesilovou hru. Vzápětí diváky pobavila bitka mezi Houdkem a Jánošíkem, ale hosty nepovzbudila a naopak kvůli vlastní nedisciplinovanosti museli po polovině zápasu odbránit minutové oslabení ve třech.

Střelecky aktivnější domácí přesto 19 sekund před koncem druhé třetiny udeřili potřetí, když kombinaci Rekonena s Pourem zakončil úspěšně střelou z mezikruží Holešinský.

Do závěrečné dvacetiminutovky sice naskočili hosté ve snaze o korekci výsledku aktivněji, jenže se přes pozorného Pavláta neprosadili. Naopak se ve 49. minutě během další přesilovky prosadil po chytrém uvolněné od Zámorského před brankou volný Schleiss, o tři minuty později navíc potrestal trefou z prostoru mezi kruhy vyloučení Fořta aktivní Rekonen a dokonal debakl Bruslařů. Zbytek utkání se už pouze dohrával a Pavlát proti odevzdanému soupeři v poklidu vychytal nulu.

Verva nezvládla zápasy v Českých Budějovicích a na Spartě a potvrdila, že venku jí to skřípe – horší bilanci na kluzištích soupeřů mají jen Mladá Boleslav a Olomouc. "Nevím, jak si to vysvětlit. Doma jsme silní, ale musíme nějaké body sbírat i venku. Zatím se nám to nedaří, musíme to zlomit," řekl obránce Marek Baránek pro prohře na Spartě. Severočechy, kteří jsou v domácím prostředí nejlepším týmem soutěže, po duelu v Kladně čeká ještě nedělní zápas ve Vítkovicích.

Olomouc v úterý prohrála v Hradci Králové, ale předtím třikrát za sebou zvítězila a teď chtějí Hanáci uspět i proti Liberci. Bílí Tygři naposledy přehráli Vítkovice a venku uspěli třikrát za sebou. V minulé sezoně vyhráli i v Olomouci. "V předešlých dvou domácích zápasech jsme dostali deset gólů, takže jsme si říkali, že musíme hrát lépe do defenzivy. Dali jsme si na to pozor a dostali jen jeden, za což jsme rádi. Zlepšili jsme si náladu do dalších zápasů," řekl liberecký obránce Vojtěch Budík klubovém webu.

