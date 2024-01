Týden v extralize: Sparta? Nejdřív Tonův gól pak hvězdná posila z NHL. Pardubice v nejistotě

Sparta se v nabitém extraligovém týdnu obsadila do hlavní role a stačil jí k tomu jeden vydařený zápas. Pražané v neděli po třech prohrách porazili Třinec a pojistili si druhou příčku. Víkendové odpoledne v O2 areně se vydařilo v několika směrech. Za důležitou výhrou svěřence Pavla Grosse nasměroval syn klubové legendy a vedení navíc přímo při zápase představilo výraznou posilu pro play off. Koho Sparta před závěrem sezony podepsala a jak dlouho budou Pardubicím chybět ofenzivní opory? To se dozvíte v pravidelné hokejové rubrice Livesport Zpráv.

Případ Kassian

Jednoznačným šlágrem nedělního kola byl souboj Sparty s Třincem. Zápas svým tempem připomínal play off a slušně zaplněná O2 arena viděla výhru domácích 5:1. Důvodů k radosti ale fanoušci hokejové Sparty měli víc. V průběhu duelu klub přímo na kostce nad ledem oznámil novou zvučnou posilu. Na nabídku pražského celku kývl Zack Kassian.

S Kassianem do Prahy nepřichází góly, ale hlavně zkušenosti a fyzická hra. Zkušený útočník, který v NHL odehrál přes 700 zápasů, se do Česka stěhuje poté, co si v předsezonním kempu nevybojoval místo v prvním týmu Anaheimu.

"Své kvality prokázal za mnoho let v NHL, hrál s těmi nejlepšími. Je to extrémně nepříjemný hráč, přesně takový, jakého každý tým potřebuje. Má obrovskou touhu k návratu na led a vítězit," řekl pro klubový web člen představenstva odpovědný za sport Tomáš Divíšek.

Kassian může být sparťanským trumfem v play off. Ve svých posledních dvou sezonách v Edmontonu na sebe upozornil 15 brankami i několika velmi tvrdými zákroky. V nabitém kádru Sparty by mohl fungovat jako ochránce produktivních spoluhráčů. Průprava z Edmontonu, kde šest let působil po boku Leona Draisaitla a Connora McDavida, se mu bude jistojistě hodit.

Kassianova aura se promítla již do zápasu s Třincem, v němž Sparta nasbírala 26 trestných minut. Čtyři hráči si odnesli pětiminutové tresty za rvačku. Tři z nich je však dostali až po závěrečném hvizdu, kdy se strhla hromadná šarvátka.

Sparta vzývá Tona

23. dubna 2014 a 28. ledna 2024. Dvě data, která od sebe dělí téměř deset let, spojuje jedna věc – za Spartu se prosadil Petr Ton. Před necelými deseti lety dal svůj poslední gól v rudém dresu ikonický útočník, který s 87 na zádech nasázel přes 300 branek. V neděli na něj navázal jeho jednadvacetiletý syn.

Ton mladší otevřel svůj střelecký účet ve třetím extraligovém zápase a nutno podotknout, že si v duelu s Třincem počínal jako zkušený mazák. U levého mantinelu převzal nahrávku Petra Hausera, a svůj samostatný únik zakončil šikovnou bekhendovou kličkou. Roztáhl si gólmana Marka Mazance a puk zasunul mezi jeho betony.

"Doufám, že se táta za takové zakončení nebude stydět. Dostal jsem puk krásně do jízdy a hned jsem věděl, že to pošlu do bekhendu. Počkal jsem si, až roztáhne nohy a jsem rád, že mi to vyšlo," líčil spokojený mladík.

V dresu Sparty má na co navazovat. Jeho otec v sezonách 2006 a 2007 zvedl nad hlavu pohár pro mistra ligy a hned třikrát ovládl pořadí nejlepších ligových střelců. "Neberu to jako tlak, ale spíše jako motivaci pokračovat v tom, co táta dokázal," řekl mladý útočník, jemuž do A-týmu Sparty pomohla početná marodka pražského týmu.

Obavy v Pardubicích

Zdravotní problémy jsou v posledních dnech velkým tématem také v Pardubicích. Ze sestavy vypadli dva ofenzivní lídři východočeského celku – Lukáš Sedlák a Martin Kaut. Oba hráči by měli chybět zhruba měsíc, tedy zhruba do startu play off.

Dynamo v novém kalendářním roce šlape. Z jedenácti zápasů jich zvládlo deset a překonalo turbulentní období po překotném konci trenéra Václava Varadi. Velký podíl na devítizápasové vítězné sérii mají právě Sedlák a Kaut, proto jejich ztráta v Pardubicích vyvolala obavy. Sedlák se do statistik zapsal jedenáctkrát za sebou a stanovil tak nový extraligový rekord. Kaut v lednu bodoval v osmi zápasech a vstřelil čtyři vítězné branky.

Mezeru v útoku by mohl vyplnit jednadvacetiletý Tomáš Urban, který hostoval v Litvínově, kde v 17 zápasech nasbíral šest bodů. Spekuluje se také o návratu Tomáše Vondráčka, jehož vedení pardubického celku v průběhu sezony zapůjčilo do Vítkovic.

Hráči týdne

Filip Chlapík (Sparta)

Spartě uplynulý týden nevyšel podle představ, Chlapík ale může být se svými výkony spokojený. Bodoval ve všech třech zápasech a posunul se na čtvrté místo ligové produktivity. Svou bilanci zaokrouhlil na 40 bodů a na vedoucího Martina Růžičku mu chybí už jen pět zápisů.

Právě v zápase proti lídrovi ligového bodování se Chlapík vyznamenal. V O2 areně při výhře nad Třincem 5:1 vstřelil dvě branky a navázal na tříbodové představení z pátečního duelu s Českými Budějovicemi.

"V Budějovicích jsme vedli a nechali jsme si náskok zbytečnými chybami utéct. V tomto zápase jsme od začátku do konce jeli tak, jak jsme chtěli. Samozřejmě tam pokaždé chyby budou, ale bylo toho minimálně. Byl to skvělý výkon ode všech. Dali jsme tomu maximum," líčil po zápase s Třincem Chlapík.

Sparta vyhrála po třech ztrátách a pojistila si druhé místo. Na třetí Oceláře má k dobru již 11 bodů. "Po těch prohrách jsme chtěli za každou cenu vyhrát. Dost jsme si toho řekli a následně to plnili na ledě. Obrovská chvála všem klukům v kabině," řekl Chlapík v rozhovoru pro klubový web.

Jan Ordoš (České Budějovice)

Rok a dva měsíce. Tolik času od sebe dělí dva extraligové hattricky českobudějovického Ordoše. Ten první sedmadvacetiletý útočník nasázel ještě v dresu Liberce v listopadu 2022 do branky Komety. I pro svůj druhý tříbrankový večer si vybral extraligovou veličinu. V pátek třemi góly sestřelil Spartu a pomohl Motoru ke třem bodům za výhru 5:3.

Českobudějovický útočník se prosadil i v neděli v duelu s Olomoucí a 11 kol před koncem základní části vyrovnal svůj střelecký rekord z minulé sezony. S 16 brankami je nejlepším střelcem jihočeského výběru a patří mezi elitních čtrnáct extraligových kanonýrů.

Po hattricku počítal s platbou do týmové pokladny, svůj výkon ale příliš komentovat nechtěl. Místo toho vyzdvihl parádní trefu spoluhráče Milana Gulaše, který se prosadil po skvělém sólu. "Sparta byla ve třetí třetině lepší, ale Milan individuální akcí prakticky rozhodl. Klobouk dolů před ním. Tohle jsme potřebovali," liboval si Ordoš.

David Cienciala (Třinec)

Návrat domů jako hrom. Cienciala po nevydařeném zápase s Pardubicemi, bodoval ve všech třech duelech uplynulého týdne a pomohl Třinci ke dvěma domácím výhrám. Jeho radost z návratu domů byla po obnovené premiéře v domácí Werk areně patrná všude kolem. "Jsem synek z Třince," hlásil spokojeně.

Právě úterní zápas proti Kometě Ciencialovi vyšel náramně. Návrat na třinecký led po čtyřech a půl letech oslavil dvěma góly a výrazně tak pomohl k výhře 5:1. Ve zbylých dvou duelech zapsal shodně jednu nahrávku a vylepšil svou sezonní bilanci na 10 branek a 16 asistencí.

"Jsem rád, že mi to tam padlo hned v prvním zápase před domácími fanoušky. Mnohem důležitější je ale výhra. Máme velkou marodku, trenéři to musí lepit všelijak. Proto jsem rád, že nám to vyšlo," řekl po zápase s Kometou.

Proti Plzni Oceláři na vítězství navázali, nedělní zápas se Spartou jim ale nevyšel. Prohráli 1:5 a jejich náskok na čtvrtý Litvínov se ztenčil na čtyři body.