Ukončí Pardubice 12 let dlouhé čekání? Postup Dynama do finále se snaží oddálit Litvínov

Pardubice mohou v pátek večer v nejkratším možném termínu stvrdit postup do finále play off Tipsport extraligy, kam by se podívaly po 12 letech. Vítězové základní části ve čtvrtek vyhráli i třetí duel semifinálové série proti Litvínovu a ve druhém utkání na severu Čech se pokoušejí využít hned první mečbol. Průběh zápasu můžete sledovat živě i s audiokomentářem na Livesport.cz.

Pardubice v Litvínově zvítězily 3:2 a navázaly na domácí výhry 3:0 a 2:1. "Bylo by krásné, kdybychom to zvládli a měli volno, samozřejmě chceme strašně moc vyhrát. Nijak nás neuklidňuje, že to ještě nikdo neotočil. Víme, že 3:0 na zápasy je krásný náskok. A asi by byl hřích to promrhat," uvedl útočník Robert Kousal, jenž se ve čtvrtek asistencemi podílel na všech třech gólech Dynama.

Východočeší v sérii zcela dominují v bilanci střel na bránu. V prvním duelu tuto statistiku ovládli 46:21, ve druhém utkání 35:25 a ve třetím zápase 37:15. Dohromady tedy Pardubice vypálily už 118 střel, zatímco Verva pouze 61.

