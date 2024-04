Vsetín se v brněnském azylu pokouší vrátit do hry v extraligové baráži s Kladnem

Vsetín se v azylu v Brně snaží proti Kladnu vrátit do hry v baráži o extraligu, v níž se Valaši ucházejí o návrat mezi elitu po 17 letech. Po úvodních dvou duelech na ledě posledního celku extraligy prvoligový šampion prohrává v sérii na čtyři vítězství 0:2 na zápasy. Rytíři by naopak rádi co nejrychleji dosáhli na třetí úspěšný boj o záchranu za sebou.

Vsetín v Kladně ve středu prohrál i přes výraznou střeleckou převahu 1:4. O den později byl zápas v režii Středočechů, za které poprvé od 10. února nastoupil majitel Jaromír Jágr a zapsal se do historie nejen startem ve věku 52 let a 63 dnů, ale i brankou a asistencí. Kladno ve čtvrtek vyhrálo 7:2.

"Když budeme plnit to, co máme, a vyvarujeme se chyb, kterých jsme udělali strašně moc za dva dny, zápasy by mohly být hratelné," věřil v první úspěch vsetínský obránce Jakub Teper. "Rozdíl je v tom, že se každá naše chyba potrestá. V Chance lize můžete udělat několik chyb a soupeř to nemusí proměnit. V baráži se promění každá druhá."

V úvodním duelu baráže musel z kádru Valachů odstoupit obránce Ondřej Smetana a jednozápasový disciplinární trest za faul v druhém utkání na kladenského kapitána Radka Smoleňáka dostal útočník Vít Jonák.

Jágr se zařadil do hry při absenci útočníka Jakuba Klepiše a po prvním zápase Rytíři nemohli počítat ani s kanadským bekem Jakem Dotchinem, který se vracel po dlouhodobém zranění. Mimo hru už byl bek Martin Nemčík.

Kladno předloni zdolalo v baráži Jihlavu 4:2 na zápasy a loni se vypořádalo se Zlínem už ve čtyřech zápasech. Za stavu 2:0 ale neberou úvodní dvě výhry jako krok záchraně. "To vůbec. Nebral jsem to ani loni, když to bylo 3:0 na zápasy a minutu před koncem jsme vedli 1:0. Oni jsou brusliví a šikovní," prohlásil trenér Kladna Otakar Vejvoda mladší.

Vsetín na rozdíl od prvoligové sezony nemůže hrát baráž na svém stadionu Na Lapači, který nevyhovuje extraligovým kritériím. Našel tak azyl v brněnské Winning Group Areně pro 7700 diváků a ta se rychle na oba zápasy vyprodala. Klub po fanoušky vypravil na neděli speciální vlak s třinácti vagony ze Vsetína přes Valašské Meziříčí a Hranice na Moravě. V pondělí už takto cestu kvůli nedostatečně naplněné kapacitě organizovat nebude.