Za Kladno hraje Jágr, má asistenci. Sparta přetlačila Třinec v rekordních nájezdech

Hlavní magnet středečního programu Tipsport extraligy ovládla Sparta, Třinec na jeho ledě přetlačila až v rekordní 17. sérii nájezdů, v níž rozhodl Roman Horák. Dosavadní nejdelší rozstřel v historii české nejvyšší soutěži měl hodnotu 14. Vedoucí Pardubice hostí Kladno a premiéru v dresu Dynama absolvuje Libor Hájek. Ještě zajímavější jméno se však objevilo na soupisce Rytířů. Poprvé od 21. dubna za ně hraje Jaromír Jágr, jenž si v čase 24:55 připsal asistenci na gól na 1:3. Zápasy 28. extraligového kola sledujte živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Třinec měl v úvodní třetině ke gólu blíž, dvakrát jej dělily centimetry. Už v prvním střídání zastavila Smithovu střelu tyč. Stejně dopadl i jeho parťák z obrany Marinčin, jehož ránu od modré čáry lehce tečoval Kurovský. Na druhé straně si Kacetl poradil s Kousalovým zakončením v přečíslení dva na jednoho.

Kousal se dostal do první vážnější šance i v druhé třetině, ale v úniku minul. Z podobné situace neprocedil Voženílek puk mezi Kovářovy betony. První gól zápasu padl až z nenápadné akce: Konečný vystřelil od levého mantinelu a puk zapadl do sítě. Kacetl jen pokrčil rameny, protože mu pravděpodobně zaclonil výhled projíždějící spoluhráč. Vzápětí mohl z mezikruží vyrovnat Čacho, ale netrefil branku.

Sparta těsný náskok dlouho pozorně hlídala a po útočném faulu Růžičky vyslala na Kacetla několik nebezpečných střel. Na třineckého gólmana nevyzrál už při hře v pěti z úniku ani Horák a udeřilo na opačné straně. Znovu z nenápadné akce –⁠ Kundrátek z rohu kluziště nahazoval puk na branku a od Němečka skončil kotouč v síti. Kovář inkasoval po 153 minutách.

Ve zbytku základní hrací doby si Sparta ještě vypracovala šance a na začátku prodloužení promarnila několik přečíslení. Na druhé straně Kovář uspěl v souboji s osamoceným Voženílkem.

Utkání tak stejně jako v prvním duelu v Třinci dospělo až do nájezdů. Horák se prosadil v první sérii, ve třetí vyrovnal Voženílek. Domácí tým přiblížil k bonusovému bodu v devátém kole Haas a ve čtrnáctém Sikora. V situaci, kdy museli nájezd proměnit, aby zápas pokračoval, prokázali pevné nervy Kousal a Sobotka. Drama rozsekl až Horák, který nic nevymýšlel a nekompromisní střelou zakončil pod horní tyč.

Připravujeme podrobnosti...

Připravujeme podrobnosti...

Pátý Litvínov v posledním utkání před pauzou na ledě suverénních Pardubic utnul sérii pěti porážek. "Super odmakaný zápas. Věřím, že nás to může nakopnout i do dalších zápasů," prohlásil útočník Tomáš Urban před zápasem s Plzní.

Indiáni vyhráli tři z posledních čtyř zápasů. "Určitě nemůžeme být spokojení. Chceme být v tabulce výš, ale důležité je, že máme trošku bodový polštář na týmy za námi. Nechci říci, že máme klid na práci, ale cítíme na sobě, že naše výkony mají vzestupnou tendenci," pochvaloval si útočník Petr Straka.

“Král jde do boje,” napsali k sestavě na sociální síti X kladenští Rytíři. Jejich dres totiž po dlouhých 243 dnech oblékne Jaromír Jágr. Jedenapadesátiletý veterán hrál naposledy v dubnové baráži se Zlínem, od té doby sledoval výkony svého klubu maximálně ze střídačky.

V sobotu 9. prosince se představil na exhibici k oslavám 120 let od založení Sparty a uvedl, že se během reprezentační přestávky rozhodne, zda se naplno zapojí do tréninku Rytířů a následně i do zápasů.

Olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu doposud v extralize odehrál 259 utkání, ve kterých zapsal 109 branek a 137 asistencí. Hrál v ní jen za mateřské Kladno, kam se definitivně vrátil v roce 2018.

Evropský rekordman NHL v počtu kanadských bodů naskočí ve druhé formaci Středočechů. Trenér Otakar Vejvoda nasadil Jágra do lajny Jaromíra Pytlíka, na levém křídle mají Jakuba Strnada.

Vedoucí Pardubice v pondělí vysokou výhrou nad Olomoucí napravily domácí porážku 2:4 s Litvínovem před reprezentační pauzou. Zápasu přihlížel i obránce Libor Hájek, jehož čeká proti Kladnu premiéra v dresu Dynama.

"Dlouho jsem neviděl takhle dobře hrající tým. Všichni se podporovali a zastupovali se. Takhle to má být, takhle hrají vítězné týmy. Jsem mile překvapen, jak kluci hráli," ocenil výkon svých nových spoluhráčů.

Kladno ještě neuhrálo v sezoně s Pardubicemi ani bod. Před přestávkou Rytíři bodovali v pěti utkáních ze šesti, ale pouze jedinkrát slavili výhru.

Hradec Králové bodoval pětkrát po sobě, z toho čtyřikrát zvítězil. "Všechny body, co získáme, jsou důležité. Hlavně by měly zůstávat doma. Spoustu věcí ještě musíme doladit, není čas se něčím uspokojit, pořád je na čem pracovat," upozornil obránce Tomáš Pavelka.

Liberci se v průběhu sezony dlouho příliš nedařilo v arénách soupeřů, ale v poslední době se tým kouče Filipa Pešána v tomto ohledu výrazně zlepšil. Z předchozích pěti venkovních vystoupení vyhráli Bílí Tygři čtyřikrát a pokaždé navíc s plným bodovým ziskem.

Tabulka Tipsport extraligy