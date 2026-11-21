Kelowna Rockets – Prince George Cougars 10:3
Rockets rozhodli o svém triumfu prakticky už v úvodní třetině. Skóre otevřel v šesté minutě Frolo, na jehož trefu o pouhých 53 sekund později navázal v přesilové hře Poletín. Domácí následně přidali další tři branky a po dvaceti minutách vedli 5:1. Český útočník se do střelecké listiny zapsal ještě jednou, když po přihrávce Čihaře zvýšil na 5:0.
"Byl to super zápas, který se nám povedl týmově. Dobře jsme do něj vstoupili a celých 60 minut jsme hráli opravdu dobrý hokej," pochvaloval si Poletín, jenž v závěrečné třetině završil svůj první hattrick ve WHL.
Ještě produktivnější večer prožil Frolo. Český mladík ve druhé třetině přidal druhý zásah a díky třem asistencím zakončil utkání s pěti kanadskými body. Výraznou měrou přispěl také Čihař, který asistoval u třetí a páté branky Kelowny. Domácí svého soupeře přestříleli 41:21 a hned třikrát využili početní výhodu.
Česká spolupráce funguje
Zajímavostí je především složení elitní útočné formace Rockets. Poletín, Frolo a Čihař totiž nastupují společně a jejich souhra začíná přinášet výrazné výsledky. Kanadská média už trojici označují jako "Czech Connection", tedy české spojení. Společně zazářili také při nedávném vítězství 8:5 nad Moose Jaw, kdy si připsali dohromady osm bodů.
"S Frolem a Čihařem jsme dost dobře sehraní a ta formace nám teď šlape. Je to zajímavé i z toho pohledu, že je to snad poprvé, co jsou tři Češi v jedné lajně v rámci CHL. Hrát takhle spolu je docela zážitek a jsem rád, že se nám daří," přiznává Poletín, který si společné působení s krajany pochvaluje.
Česká souhra přitom není pouze otázkou společného jazyka. Trojice se na ledě doplňuje také herními vlastnostmi. Podle kanadských médií kombinují čeští mladíci rychlost, fyzickou hru, technické schopnosti i důraz v zakončení.
Právě jejich spolupráce patří v posledních zápasech k největším ofenzivním zbraním Kelowny. "Oba dva jsou skvělí hráči, na ledě si vyhovíme. Dneska nám to tam takhle napadalo, což je super pocit. Teď je ale potřeba na to navázat," dodává Poletín, kterému v týmové produktivitě s 21 body (12+9) patří druhé místo. Ještě o bod více má na kontě jeho parťák Frolo.
Rockets se díky povedenému večeru dočkali osmého vítězství v sezoně a v tabulce Západní konference poskočili na šesté místo. Na další příležitost potvrdit skvělou formu přitom nebudou čekat dlouho. Už v sobotu je na domácím ledě čeká Regina Pats, proti které bude chtít česká formace navázat na mimořádně produktivní představení.