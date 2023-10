Hokejové MS žen poprvé v historii zavítá do Česka, hostit by ho měly Budějovice

Historicky premiérové mistrovství světa žen v hokeji v Česku by v roce 2025 měly hostit České Budějovice. Druhou variantou jsou Karlovy Vary, zástupci Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ale aktuálně preferují jihočeské město. Definitivně jasno by mělo být do konce roku.

"Jsou dvě varianty. Karlovy Vary a České Budějovice. My se přikláníme k Českým Budějovicím, kde registrujeme velký zájem města," řekl prezident ČSLH Alois Hadamczik na dnešní svazové tiskové konferenci v Praze. "Jednáme s Mezinárodní hokejovou federací, která rozhodne," doplnila jej manažerka českého ženského hokeje Tereza Sadilová. Termín, do kdy se musí rozhodnout, není. "Naposledy to bylo zhruba rok před akcí. Myslím si, že my to ale oznámíme během měsíce dvou. Bude to rychlé," doplnila.

Mezinárodní federace v minulosti preferovala, aby se šampionát konal ve dvou arénách. Ve dvou skupinách se jej totiž účastí deset týmů. Aktuálně to ale prý není podmínkou. "Je to tradiční verze turnaje. Letos jsme ale hrály v Bramptonu, kde se poprvé hrálo na jednom zimáku, ale přestože je to náročné, tak pro ženský hokej je to super," poukázala Sadilová na poslední MS v Kanadě.

Turnaj v jedné aréně má sice nahuštěný program, protože se hrají až tři zápasy denně, lépe se ale prodávají celodenní vstupenky. "Hlavně máte ale televizi na všech zápasech. Myslím si, že IIHF to přehodnotila a i příští mistrovství světa, které bude v Utice ve Spojených státech, se bude hrát na jednou zimáku, i když se původně mělo hrát na dvou. Vypadá to, že je to cesta, kterou ženský hokej ve finále půjde," uvedla manažerka českého ženského hokeje.

Česko bude ženské MS hostit poprvé v historii, v roce 2014 se v Přerově konal šampionát nižší divize I. "Strašně se na to těšíme a pro holky je to obrovská motivace. Jejich kariéry jsou v nějaké fázi a mistrovství světa doma a poté olympiáda pro ně bude vrchol. Pak asi řada z nich ukončí kariéru," řekla Sadilová.