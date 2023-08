Lehečka se v žebříčku ATP posunul poprvé do TOP 30, nejlepší Češka je devátá

Lehečka se v žebříčku ATP posunul poprvé do TOP 30, nejlepší Češka je devátá

Tenista Jiří Lehečka (21) se po finálové účasti na turnaji ve Winston-Salemu posunul poprvé v kariéře do první 30 světového žebříčku. Kariérní maximum v pořadí ATP si vylepšil na 29. místo. Českou jedničkou mezi ženami je dál Markéta Vondroušová (24), která figuruje v hodnocení WTA na devátém místě před 10. Karolínou Muchovou (27).

Do grandslamového US Open, které dnes začne v New Yorku, vstoupí jako světové jedničky Carlos Alcaraz a Iga Šwiateková. Španělský úřadující šampion bude hájit žebříčkovou pozici před hvězdným Srbem Novakem Djokovičem, který zaostává jen o 20 bodů. Polka Šwiateková vede s přehledem před Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

V TOP 10 žebříčku WTA jsou dvě české zástupkyně, na posledním z těchto míst se nachází Muchová, o příčku před ní je Vondroušová.