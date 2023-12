Letošní vizitka Bouzkové: Druhý titul o kousek neklapl, ohromnou krizi vystřídal povedený závěr

Marie Bouzková (25) nebyla v úvodních šesti měsících letošního roku vůbec schopná navázat na loňskou životní sezonu. Šampionka loňského ročníku Livesport Prague Open zaznamenala svou první letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu až v květnu a dlouhé trápení se jí povedlo definitivně ukončit až v létě ve Wimbledonu. Během povedeného závěru sezony byla kousek od svého druhého titulu na nejvyšší úrovni.

Bouzková během loňské životní sezony posbírala přes 40 výher, na domácím Livesport Prague Open získala svůj premiérový titul na hlavní tour a mimo jiné si zahrála čtvrtfinále ve Wimbledonu. V letošním roce však dlouho nebyla schopná se takovým výsledkům přiblížit.

Po životní sezoně dlouhá krize

Do sezony se rozhodla vstoupit v premiérovém ročníku týmového United Cupu. V nové soutěži smíšených družstev prohrála s Madison Keysovou a porazila Jule Niemeierovou. Český výběr ze skupiny nepostoupil a Bouzková se mohla vydat na první individuální podnik do Hobartu.

V australském městě si poprvé v kariéře vyzkoušela roli nasazené jedničky na nejvyšším okruhu a úspěšná premiéra to nebyla. Po skalpu Jaqueline Cristianové ztroskotala již ve druhém kole na raketě kvalifikantky a pozdější semifinalistky Anny Blinkovové. Ještě hůře dopadla na Australian Open, kde vypadla hned v prvním kole s Biancou Andreescuovou. Trápící se grandslamové šampionce dokázala sebrat pouhých šest gamů.

První vítěznou sérii v aktuálním roce zapsala až v půlce února v Dauhá, když v kvalifikačních bojích vyřadila Lauru Siegemundovou a krajanku Terezu Martincovou. Do hlavní soutěže se ovšem nepodívala, ve finále podlehla ve dvou setech Rebecce Marinové.

O moc lepší to nebylo ani v následujících týdnech. Na demolici grandslamové vítězky Sofie Keninové nenavázala a ve druhém kole v Dubaji nestačila na tehdy úřadující wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou. V oblíbeném Mexiku senzačně dohrála hned v úvodním kole po jasné porážce s Annou Karolínou Schmiedlovou.

Na prestižních amerických akcích WTA 1000 zaznamenala dohromady jen jednu výhru. Po výprasku od krajanky Markéty Vondroušové v Indian Wells oplatila v Miami lednovou porážku Blinkovové a pak utrpěla debakl proti Aryně Sabalenkové.

První vítězná série až v květnu

Antukové jaro odstartovala v Charlestonu. Na americké zelené antuce byla nad její síly hned Cristina Bucsaová. Proti Španělce celkem 10krát neuhájila vlastní servis a už popáté v sezoně nezvládla vstup do turnaje.

Po první letošní čtvrtfinálové účasti (na podniku W100 v portugalském Oeirasu) přišlo zlepšení. Na velké akci v Madridu přetlačila Aljaksandru Sasnovičovou a ve třetím kole těsně prohrála s členkou TOP 10 hodnocení Jessikou Pegulaovou.

Zlepšenou formu potvrdila v Římě, když vyřadila Caty McNallyovou a po obratu senzačně zástupkyni elitní desítky Coco Gauffovou. V osmifinále jí vystavila stopku Veronika Kuděrmetovová. Jednalo se o její první letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a další neúspěšný útok na první kariérní antukové čtvrtfinále na nejvyšší úrovni.

Na French Open se naopak Bouzkové nepodařilo zlepšenou fazónu zužitkovat. V areálu Rolanda Garrose se loučila hned v prvním kole, s outsiderkou Xinyu Wang dokonce neuhrála jediný set. Přitom ve druhé sadě vedla 4:1 a měla čtyři setboly.

"Dneska to bolí, ale poslední týdny byly ode mě, co se týče úrovně, tam, kde chci být. Poslední dva měsíce jsem se dostávala do své hry. Tahle porážka mě mrzí, ale ještě půjdu do debla a pak bude příprava na trávu," konstatovala Bouzková, jež plnila roli nasazené jednatřicítky.

V deblové soutěži byla úspěšnější, ale prožila nepříjemnou zkušenost. Jedna ze soupeřek, Miju Katóová, nechtěně trefila sběračku a poté byla s parťačkou diskvalifikována. Bouzková s kamarádkou Sarou Sorribesovou se po incidentu okamžitě staly terčem obrovské kritiky nejen na sociálních sítích.

"Je to zvláštní pocit. Divný z toho, co se všechno odehrálo. Ani pro nás to nebylo jednoduché. Chtěly jsme jen rozhodčímu říct, aby si trošičku všiml, co se stalo. Že ta holka tam potom fakt ještě 15 minut brečela, takže ten míč asi nebyl rozehraný, co soupeřka říkala. A to bylo vše. Pak už jsme to nechaly na něm," uvedla Bouzková.

Zlom ve Wimbledonu a povedené americké betony

Bouzková se před slavným Wimbledonem zúčastnila dvou generálek a do All England Clubu přijela bez jediné výhry. V Birminghamu padla ve dvou těsných setech s Bernardou Peraovou a v Eastbourne podlehla v tie-breaku rozhodující sady Beatriz Haddadové Maiaové. Proti Brazilce nevyužila náskok setu a brejku a zaznamenala už čtvrtou porážku v řadě.

Na nejslavnějším turnaji Wimbledonu málem obhájila loňské čtvrtfinále. Na posvátném pažitu přehrála Simonu Waltertovou, smetla loučící se Anett Kontaveitovou a udolala Caroline Garciaovou, s níž vyhrála i třetí vzájemný souboj. Její tažení zastavila až v osmifinále a po obratu pozdější šampionka a krajanka Markéta Vondroušová.

"Myslím, že první set mi sedl. Šla jsem si pro míče, ale potom jsem byla trochu pasivní a připadalo mi, že jsem nechala Maky až moc hrát. Ve druhém setu jsem prohrála game na 2:3 a tam byl možná klíč k zápasu. Maky potom hrála o dost líp a šla si pro to víc," hodnotila Bouzková.

S vystoupením ve Wimbledonu byla velmi spokojená, ale působení na domácím Livesport Prague Open takto rozhodně hodnotit nemohla. V pražské Stromovce loni získala svůj zatím jediný titul na nejvyšším okruhu a obhajobu zakončila hned v prvním kole. Coby nasazená jednička v něm prohrála bitvu s Jaqueline Cristianovou, až 122. hráčkou pořadí.

"Před zápasem jsem se cítila dobře. Nemyslím si, že by ten pomalejší začátek byl kvůli tlaku. Ale dneska se mi to nějak hůř sešlo," řekla Bouzková po brzké ztrátě šance na zopakování životního úspěchu. "Atmosféra byla super. Během roku v podstatě nezažiju, že je publikum takhle jednostranné. Fanoušci byli neskuteční a tím, jak jsme hráli ještě později, tak jich přišlo víc. Jsem za to vděčná a teď mi nezbývá, než se vrátit příští rok a vynahradit jim to," doplnila.

Po nezdaru na domácí půdě se odrazila k mnohem lepším výkonům i výsledkům. V Montrealu zaregistrovala další skalp Garciaové a vypadla až v osmifinále s Darjou Kasatkinovou. Také v Cincinnati zapsala cenné vítězství, tentokrát nad Jessicou Pegulaovou, která předtím triumfovala právě v Kanadě. Proti Američance zvládla už čtvrtý souboj v řadě se zástupkyněmi TOP 10 hodnocení.

V Ohiu posbírala celkem tři vítězství a díky tomu uhrála své vůbec první letošní čtvrtfinále na nejvyšší tour. V něm musela po pouhých třech odehraných gamech vzdát kvůli bolestem zad krajance a pozdější finalistce Karolíně Muchové.

Zlepšená forma byla vidět i na US Open. Po těsné dvousetové výhře nad domácí talentovanou teenagerkou Ashlyn Kruegerovou deklasovala Petru Martičovou a ve třetím kole byla kousek od postupu přes loňskou finalistku Ons Jabeurovou.

Kousek od druhého titulu, solidní závěr sezony

Sezonu asijských betonů začala v Pekingu a prohrála v prvním kole s Julií Putincevovou. Na dalších dvou podnicích ovšem porazila vždy minimálně dvě soupeřky.

Už v Soulu měla jedinečnou příležitost si zahrát své první letošní semifinále a také finále. Bouzková si poradila s Kaylou Dayovou i Evou Lysovou (skreč), jenže ve čtvrtfinále byla nad její síly čínská outsiderka Yue Yuan. Ta poté v semifinále vyřadila hráčku druhé stovky žebříčku Eminu Bektasovou. V Soulu si spravila chuť ve čtyřhře, po triumfu se Sarou Sorribesovou o týden dříve v Pekingu kralovala v jihokorejské metropoli s Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

V Nanchangu, kde absolvovala svou poslední letošní individuální akci, už finále klaplo. Přitom měla ve čtvrtfinále papírově těžší soupeřku v podobě Camily Osoriové a v semifinále se musela vypořádat s jednou z nejtalentovanějších teenagerek, rozjetou Dianou Šnajderovou.

Druhý titul měla na dosah, ve finále s Kateřinou Siniakovou disponovala třemi mečboly. Celkově 11. ryze české finále na této úrovni nabídlo dramatickou bitvu, jež trvala tři a půl hodiny. Zatímco úvodní sada byla jasně v režii Bouzkové, následující dvě musel vždy rozhodnout tie-break.

"Nevím, jestli jsem v tuto chvíli schopná mluvit," zadržovala Bouzková slzy. "Tahle porážka bolí, ale Katce gratuluju ke skvělému uzavření sezony. Tohle finále ukázalo, co znamena tenisová bitva," řekla k tehdy možná svému poslednímu zápasu sezony.

Ještě jeden singlový duel ale přece jen absolvovala. Od kapitána Petra Pály dostala důvěru v utkání se Švýcarskem na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu, ve španělské Seville přehrála při svém debutu v této soutěži ve dvou setech Viktoriji Golubicovou a sezonu zakončila vítězstvím.

Na nadcházející sezonu se Bouzková připravuje s novou trenérkou, wimbledonskou šampionkou Conchitou Martínezovou. Španělka v minulosti vedla Karolínu Plíškovou.