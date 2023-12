Livesport Daily #156: Sport na vánoční obrazovky jednoznačně patří, říká Dusík

Michal Dusík (52) patří mezi nejoblíbenější sportovní komentátory v Česku. Dlouhé roky byl navíc jeho hlas spojený právě s tímto povánočním obdobím – ke konci roku totiž komentoval hokejové Mistrovství světa hráčů do 20 let. Jak s takovým programem zvládal oslavit Vánoce s rodinou a jak se vlastně změnila jeho práce za třicet let, co ji dělá? O tom jsme mluvili v dnešní epizodě, ale řeč přišla i na jeho roli šéfredaktora redakce sportu České televize.

"Juniorské mistrovství světa jsem komentoval přes deset let. Dřív jsem hokej hrál, pískal a trénoval jsem děti, takže jsem k mládežnickému hokeji měl docela blízko. A už od dětství jsem měl Vánoce spojené s různými turnaji. Takže mi ani nepřišlo zvláštní, že dvacítky hrají hned po Vánocích," vysvětluje komentátor Michal Dusík.

"Když se hrálo v Kanadě, tak jsme komentovali z Prahy. Ale když se hrálo v Evropě, na Druhý svátek vánoční už jsme seděli v letadle. A na Štědrý den si člověk dělal přípravu, stoprocentně volný jsem ten den moc často neměl. To samé platí i letos, hokej sice nedělám, ale mám tam po Vánocích nějaké freestyle lyžování," popisuje Dusík.

Už několik let je Michal Dusík taky šéfredaktorem redakce sportu České televize. Tam se snaží mimo jiné dávat šanci mladým talentům. "Na začátku to byl krizový management, zasáhl nás covid. Pak už se ale povedlo dát příležitost lidem, kteří si třeba mysleli, že už to tam fungovat nebude, našli jsme jim novou motivaci. Taky jsem musel lidem vysvětlit, že je potřeba pracovat, že chození do redakce není za čárku," vzpomíná na své začátky ve funkci šéfredaktora Michal Dusík.

