Livesport Daily #157: Nejdražší hokejová karta? Gretzky za 12 milionů, říká Pavel Bartko

Podcast Livesport Daily je tu pro vás i na svatého Štěpána a stejně jako včera se i dnes budeme věnovat tak trochu vánočnímu tématu a zejména návratu do dětství. Většina z nás si totiž asi pamatuje velký boom kolem sbírání hokejových kartiček, někdo tuhle vášeň pochopitelně v průběhu dospívání opustil, někomu ale tenhle koníček vydržel až do dospělosti a dost možná se z něj stala velmi dobrá investice. Kolik stojí nejdražší karta na světě? Jak se změnilo sběratelské prostředí v posledních letech? Co všechno z hokejové výstroje se dá do karty zakomponovat? A dají se na sbírání karet vydělat velké peníze? To všechno jsme v dnešní sváteční epizodě probrali s majitelem obchodu hokej-karty.cz a dlouholetým sběratelem Pavlem Bartkem.

U hodnoty hokejové karty se posuzuje hned několik atributů. Velkou roli hraje samozřejmě to, v jakém nákladu je vydaná, tedy kolik stejných kusů v oběhu vůbec je. Dále pak záleží na tom, v jakém stavu ji její majitel má, jestli má ohnuté rohy, opotřebované hrany a tak dále. No a taky je velmi důležité, jestli jde o "obyčejnou" kartu nebo zda je v ní například zakomponovaný kus hokejové výstroje.

"Patrně nejcennější kartou na světě je ta Wayna Gretzkého z jeho nováčkovské sezony 1979/1980. Jedna jediná má gradovací známku 10, což znamená, že je prakticky v původním stavu. Ten poslední prodej byl kolem 12 milionů korun," říká Pavel Bartko.

Livesport Daily #157: Pavel Bartko Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Obecné vlastnosti českých sběratelů karet.

Boom sběratelů v devadesátých letech a po covidu.

Sbírání karet jako investice.

Důležitost sportovní znalosti při sbírání karet.

