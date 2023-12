Livesport Daily #160: Speciál o římském srdcaři a výjimečným fotbalistovi Francesku Tottim

Dneškem se završuje naše povánoční minisérie o význačných sportovcích let nedávných. Končíme fotbalem, a postavou, kterou rozebereme se sportovním redaktorem Mladé fronty DNES Davidem Čermákem, je legendární srdcař AS Řím – Francesco Totti (47). V italské lize nasázel 250 gólů, získal scudetto i trofej pro vítěze mistrovství světa. Ale nic z toho dostatečně nepopisuje, čím byl výjimečný.

"Totti je pro mě jedním z těch, ke kterým jsem nejvíc vzhlížel. Nikdy jsem to neměl tak, že by mě nejvíc ze všeho zajímala čísla hráče, potřeboval jsem, aby něco vyzařoval. A z Tottiho vždycky šla elegance, šarm. Tohle měl málokterý fotbalista a i kvůli tomu jsem ho hltal," popisuje svůj vztah k italskému elegánovi Čermák.

"Výjimečný je i tím, že celou kariéru strávil v Římě. Několikrát dostal šanci přestoupit do top klubu, stál o něj hodně Real Madrid. Ale on to nikdy nepřijal. A možná i proto ho stavím tak vysoko. Že zůstal věrný klubu, v němž vyrůstal," dodává.

Livesport Daily #160: Totti Livesport

O čem dalším jsme mluvili:

Jak začala kariéra Tottiho v AS Řím a proč ho nikdy neopustil?

Znamenal pro něj víc titul v Serii A nebo triumf na mistrovství světa?

Jaký byl jeho vztah s českým trenérem Zdeňkem Zemanem a soupeřem z Juventusu Pavlem Nedvědem?

