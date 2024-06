Livesport Daily #275: Kompany v Bayernu? Personální krize a zoufalství, myslí si Pikous

Nástup nové generace trenérů. I tak by se dalo popsat to, jakým způsobem obsazují velké evropské fotbalové kluby svoje trenérské pozice. Chelsea ukázala na Enza Marescu, Bayern na Vincenta Kompanyho, Juventus na Thiaga Mottu. Jak se klubům pod novými kouči bude dařit? A co čekat od Hansiho Flicka v Barceloně, Paula Fonsecy v Miláně a Antonia Conteho v Neapoli? O tom všem je nový díl podcastu Livesport Daily, jehož hostem je fotbalový novinář Jan Pikous.

"Největší překvapení je jednoznačně Kompany. Měl skvělou hráčskou kariéru a má pověst Guardiolova učně. Ale aby se trenér, který zrovna sestoupil do druhé anglické ligy, stal koučem takové značky jako je Bayern Mnichov, to je prostě bezprecedentní. Je to obrovský šok, před měsícem by mě to ani nenapadlo," přiznává Pikous a nekompromisně dodává: "Jednoznačně to ukazuje na personální krizi Bayernu, je to znak zoufalosti."

Přísně hodnotí i angažování nového trenéra Chelsea Enza Marescy: "Koncepce jde z okna, Chelsea zase začíná odznova. Maresca postoupil s Leicesterem, ale je třeba dodat, že vzhledem ke kádru to byla vlastně povinnost. Netroufám si na základě toho soudit, jakým trenérem je. Trochu si myslím, že tam hraje roli spojení s Guardiolou, kterému dělal Maresca asistenta. Působí to, že kdo si s Guardiolou podá ruku, ten dostane práci," připomíná v nadsázce.

A do třetice si novinář není jistý ani novým koučem Barcelony Hansi Flickem: "Jeho kariéra je strašně krátká. V jedné sezoně v Bayernu dokázal obrovskou věc, vyhrál šest trofejí, ale měl k dispozici skvělý tým navíc ve specifické covidové sezoně. Co když to byla náhoda a není to žádný skvělý trenér? Teď to může ukázat v Barceloně, pokud tam bude úspěšný, je třeba přiznat, že to je dobrý kouč. Ale zatím to nevíme, Sagvan Tofi má taky jednu dobrou písničku... Takže uvidíme," neskrývá pochybnosti Jan Pikous.

Livesport Daily #275: Kompany v Bayernu? Personální krize a zoufalství, myslí si novinář Pikous. Livesport

V pátečí epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Proč si Juventus vybral nezkušeného Mottu a proč naopak Neapol vzala vyzkoušeného Conteho?

Proč zatím zůstal bez práce vychvalovaný Roberto De Zerbi?

Mají velké kluby větší chuť dávat šanci mladým trenérům?

