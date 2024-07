Livesport Daily #298: Mladí chodí na sport kvůli zážitku, ne výsledkům, říká výzkum o Gen Z

Mladí a sport. Spousta lidí je v tomto tématu často uzavřená v klasickém klišé: Za našeho mládí se sportovalo víc a daleko méně se sedělo u počítačů. Ale jak je to doopravdy? Jak moc takzvaná Gen Z sportuje a jací jsou její příslušníci sportovní fanoušci? Na to před nedávnem vznikl výzkum ve spolupráci agentury 2Score a výzkumné agentury Ipsos a právě o něm hovoří v novém podcastu Livesport Daily šéf firmy 2Score Svatopluk Smysl.

"Do Gen Z se počítají lidé narození od roku 1995 do roku 2014. To je obrovský rozptyl ohledně lifestylu, chování a preferencí v životě i ve sportu. Nicméně podstatné je, že v letošním roce tito lidé utratí 65 miliard korun a do roku 2030 budou tvořit 40 procent spotřebitelského podílu na trhu. To je obrovské množství peněz, které se protočí, a proto je potřeba, abychom se o těchto lidech a jejich preferencích ve sportu dozvěděli co nejvíc," vysvětluje Smysl důvod, proč průzkum vznikl.

V průběhu podcastu podrobně prezentuje několik zajímavých faktů, které zkoumání Gen Z přineslo: "Očekával jsem, že by se mohlo potvrdit klišé, že mladší generace méně sportuje. Ale dopadlo to jinak, zhruba 60 procent Gen Z sportuje aktivně. Ještě zajímavější je, že nikdy nesportovalo jen 10 procent, to je oproti starším generacím velké zlepšení. Mění se ale skladba sportů, u mladých výrazně roste podíl těch individuálních," dodává Smysl.

"Co se týče sportovního fanouškovství, výrazně se oproti starším generacím propadl fotbal a hokej, to je další překvapivý jev. Naopak nečekané není, že mladí lidé při návštěvě sportovní akce vyžadují daleko víc než samotný sport, očekávají zábavu okolo, dobré občerstvení a podobně. To je důležitá informace pro sportovní organizace, které se v tomto směru musí posouvat," upozorňuje Svatopluk Smysl.

Livesport Daily #298: Mladí lidé chodí na sport kvůli zážitku, ne kvůli výsledkům, říká výzkum o Gen Z. Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Proč lidé z nejmladší generace často mění sport, který dělají?

Proč je změna piva na zápasech v Edenu velkou a důležitou zprávou?

Jak se změní fotbal, aby byl atraktivní pro mladé lidi?

