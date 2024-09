Livesport Daily #347: Fotbalová data mohou pomáhat i klubům z nižších soutěží, říká analytik

Data vládnou fotbalovým světem. Na vrcholové úrovni se málokterý klub obejde bez datového analytika a přesného rozboru fyzických a taktických výkonů hráčů. Možná ale překvapí, že ani v Česku už nejsou pouze doménou nejvyšší soutěže. Host úterní epizody Livesport Daily Jiří Lisner založil firmu Bohemian Analytics, která pomáhá se sběrem dat i celkům v ČFL. Jak se na to dívají hráči a trenéři? A mohou být data budoucností fotbalu třeba i v okresních přeborech?

“Některé týmy v ČFL využívají naši službu, některé si nakoupily vlastní GPS a pracují s nimi samostatně. Každopádně se dá říct, že celkově je docela dost celků, které už nějak s daty pracují, to asi moc fanoušků neví,” popisuje Lisner a dodává: “My pomáháme čtyřem týmům ve třetí a ve čtvrté lize, ale čekám, že postupem času to půjde i níž. Ať už k mládeži nebo do nižších soutěží.”

“I v nižších soutěžích už jsou týmy, které se dostanou do stadia, kdy si řeknou, že do toho chtějí jít. Ve finále je to stejné jako v lize, kdo chce postoupit, dělá pro to víc než týmy u dna tabulky. Vždycky je to otázka ambic a touhy posouvat hráče. Pokud narazíte na trenéra, který si chce rozšířit know-how, pak to může fungovat,” říká.

A jaké výsledky práce s daty nese? “Nerad to takhle hodnotím, nechci si přivlastňovat úspěchy klubů. Ale pokud mám něco zmínit, tak by to byla Hostouň, kde jsme u veškerého vývoje v práci s daty od začátku, tam jsme si to všechno vyzkoušeli. Z týmu, který byl otloukánkem třetí ligy, měl starší hráče a vnitřní spory, je teď jeden z top týmů třetí ligy, byť teď jim nevyšel začátek sezony. A navíc se reálně posouvají i samotní hráči, to data jasně ukazují. Takže to prospívá všem,” je spokojený Lisner.

Livesport Daily #347: Fotbalová data mohou pomáhat i klubům v nižších soutěžích, říká analytik Lisner. Livesport

V úterní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Na kolik peněz kluby v nižších soutěžích vyjde práce s daty?

Jak často si kluby z druhé ligy vyhlédnou hráče z nižších soutěží třeba i podle dat?

Který z TOP českých klubů pracuje s daty nejlépe?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.