Jsou nejbližším člověkem, vzorem a motivací, přesto leckdy mohou svým jednáním ublížit. Rodič má v dětském světe neotřesitelnou a nenahraditelnou pozici. Přesto se nedokáže logicky vyvarovat chyb, a to ani ve výchově malého sportovce. Jak správně namixovat pochvalu s kritikou, jak vybudovat v dítěti zdravou soutěživost a jak do jeho sportovního života nepromítat vlastní nesplněné sny? V posledním ze tří rozhovorů s mentálním koučem Marianem Jelínkem, jsme se zaměřili na roli rodičů.

Výhra, uznání a úspěch - nezřídka kdy mylné představy rodičů a jejich dětí o tom, co má do jejich života přinést sport. Pochlubit se vyhraným turnajem, nebo ziskem trofeje umí každý, jak ale pracovat s prohrou a selháním, které ke sportu patří?

"Pracovat s neúspěchem je umění. Protože my vnímáme neúspěch jako něco, co přece nemůžu říct sousedce, to nemůžu říct, že syn má trojku, nebo prohrál. Neúspěch mi ukazuje, v čem se mám ještě zlepšit a jenom silní jedinci umí o neúspěchu mluvit."

Rozumně je potřeba při sportovní přípravě pracovat i s pochvalou, jinak totiž, podle Mariana Jelínka, vytváříme ve společnosti "feťáky pochval". Podle některých výzkumů jsou navíc přechvalované děti často v dospělosti nejisté a vyhýbají se situacím, ve kterých cítí, že neuspějí.

"Přechvalované děti mají mnohem víc tendenci podvádět a lhát. Bojí se, že pokud by přiznaly to selhání, nedostaly by odměnu."

Livesport Daily #50: Vytváříme z dětí feťáky pochval, říká mentální kouč Marian Jelínek Livesport

Mluvili jsme i o těchto aspektech vývoje malého sportovce:

- jak vypadá zdravá motivace, zdravé sebevědomí a soutěživost

- co způsobuje v dětech přehnané chválení, ale i příliš tvrdá kritika

- může fungovat rodič a trenér v jedné osobě

