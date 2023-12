Macháč chce v příští sezoně hrát hlavní soutěž na všech grandslamech: Hlavně zůstat zdravý

Tenista Tomáš Macháč (23) hodnotil uplynulou sezonu pozitivně, před startem té další si dal za cíl hrát hlavní soutěž na všech čtyřech grandslamech. Rodák z Berouna zakončil rok na 78. místě světového žebříčku, figuroval ale i o čtrnáct příček výše a zajistil si účast v 1. kole lednového Australian Open. V rozhovoru s novináři řekl, že vyhlíží i kvalifikaci Davisova poháru, kde se Češi představí v únoru doma proti Izraeli.

"Hlavní je zůstat zdravý. To je nejdůležitější. Začátek sezony byl všelijaký, ale konec byl skvělý a jsem spokojený. Příští rok mám za cíl být na každém grandslamu v hlavní části, pokusit se dojít co nejdál na jednotlivých turnajích a navázat na tento podzim," uvedl Macháč.

Český tenista vyhrál v říjnu challengery ve Francii v Orléans a Mouilleronu-le-Captif. Patřil též k oporám daviscupového týmu, který se probojoval poprvé v novém systému do čtvrtfinále. V této sezoně odehrál hlavní soutěž na Australian Open a ve Wimbledonu, na Roland Garros a US Open neprošel přes kvalifikaci. Příští rok by chtěl hrát v hlavní fázi všech grandslamů.

"Takovéto cíle jsou vždy strašně náročné. Může se stát cokoliv. Člověk se zraní a všechno je fuč," podotkl Macháč. "S tím, jaký tenis teď předvádím, jak působím na kurtu a jaké tam dělám pokroky, to ale vidím reálně. Budu k tomu přistupovat zodpovědně, makat každý den a buď to vyjde, nebo ne," doplnil.

Uplynulá sezona byla přelomová

Uplynulou sezonu označil za přelomovou. Podařilo se mu dostat do první stovky žebříčku a usadit se v ní. "Vloni jsem byl nejvýš na 97. místě. Teď jsem i po spadlých bodech osmasedmdesátý a byl jsem na 64. příčce. Odehrál jsem celkem 28 týdnů včetně Davis Cupu a všech akcí. To beru jako velké plus," řekl Macháč.

Díky vydařenému konci sezony si zajistil účast v hlavní soutěži lednového Australian Open. Tam je jeho maximem druhé kolo z let 2021 a 2022. Vloni vypadl hned v úvodní části, kdy nestačil ve čtyřech setech na Nora Caspera Ruuda. "Je to určitě vzpruha. Projít kvalifikací není nikdy jednoduché. Musíte vyhrát tři zápasy po sobě proti kvalitním hráčům a úroveň je tam vysoká. Doufejme, že udělám vše pro to, abych do kvalifikace nemusel ani později," podotkl Macháč.

V únoru se představí také v kvalifikaci Davisova poháru. Ve Vendryni vyzvou Češi o postup do hlavní části Izrael. Před domácími fanoušky se představí po pěti letech. "Jsem strašně rád, že si můžeme zase zahrát v České republice před našimi skvělými diváky. To byl jeden z cílů, kam se propracovat. Už se na to strašně moc těším," dodal Macháč.