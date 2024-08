Medailově nejslabší olympiáda. Češi si oproti minulým hrám pohoršili o šest cenných kovů

Česká výprava obsadila s nejchudší sbírkou medailí v samostatné historii na olympijských hrách 28. místo v pořadí národů. Čeští sportovci získali v Paříži pět cenných kovů, tři zlata a dva bronzy, a v hodnocení zemí si pohoršili o 10 míst oproti Tokiu, odkud se naopak výprava vracela s rekordním ziskem 11 medailí (4-4-3).

Pořadí dominovali Američané se 40 zlatými a celkově 126 cennými kovy. Prvenství obhájili před Čínou, která měla rovněž 40 zlatých, stejně jako před třemi lety ale vítězství zachránili až v poslední den soutěží. Třetí skončilo opět Japonsko.

O české zlaté medaile se postarali tenisté Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč ve smíšené čtyřhře a rychlostní kanoisté Martin Fuksa a Josef Dostál. Bronzovou radostí překvapily družstvo kordistů ve složení Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr a oštěpařka Nikola Ogrodníková.

Medailové pořadí zemí. Livesport

Američané prožili se ziskem 126 medailí nejbohatší hry od domácí olympiády v Los Angeles. Na první místo před Čínu se ale prosmýkli až po udělení poslední sady medailí a postaraly se o to basketbalistky, které ve finále o bod zdolaly domácí Francii. Ziskem 40. zlata vyrovnaly bilanci do té doby vedoucí Číny a USA šly díky většímu počtu ostatních kovů do čela. Ve sbírce mají i 44 stříbrných a 42 bronzových.

Oproti Tokiu získali Američané o 12 medailí a o jedno zlato víc. Největší příděl tradičně posbírali v atletice, kde vybojovali 34 cenných kovů, a plavání (28). Čína si polepšila o tři medaile a dvě zlata na bilanci 91 (40-27-24). Japonsko mělo sbírku 20-12-13, domácí Francie skončila pátá s celkovým počtem 64 medailí (16-26-22).