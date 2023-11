Od mlátičky k samurajovi: Šest bitev, díky kterým se z Jiřího Procházky stala superstar

Mistrovský pás organizace UFC je dnes považován za nejprestižnější záležitost ve světě bojových sportů MMA. Český fighter Jiří Procházka (31) už ho jednou držel, jenže před obhajobou si loni přivodil těžké zranění a pozici šampiona uvolnil. V noci na neděli si pro něj ale chce přijít zpět. V newyorské Madison Square Garden ale musí zdolat Brazilce Alexe Pereiru (36).

Jiří Procházka se stal v posledních třech letech pro fanoušky UFC napostým zjevením a to hlavně díky originálnímu a velmi riskantnímu stylu boje. Často se skoro ani nekryje a je velmi ofenzivním fighterem. I proto jsou jeho zápasy tak populární.

Cestu k velkým triumfům začal na domácí scéně v organizaci Cage Warrior, v roce 2015 se přesunul do japonské série Rizin, kde se stal v roce 2019 šampionem v těžké váze. Ve své kariéře svedl rodák z Hostěradic u Brna již 33 bitev, z nichž 29 vyhrál, jeden skončil remízou a tři prohrál. Představujeme ty nejpamátnější a nejdůležitější.

Jiří Procházka - Martin Šolc (Praha, prosinec 2013)

Možná první zápasem, po kterém se začalo nahlas mluvit o Jiřím Procházkovi, byl souboj v kleci na galavečeru nejstarší české MMA organizace GCF - Gladiator Championship Fighting s Martinem Šolcem. Pro Procházku to byl v pořadí 10. MMA souboj, ale epická bitva dvou fighterů, kteří se v posledním dějství vysílením skoro jen ploužili, rozhodla o vůbec prvním mistrovském pásu budoucí světové superstar. Procházka svého prrotivníka zničil po více než 14 minutách tvrdého boje naskočeným kolenem a sudí pak okamžitě signalizoval knock-out.

"Byl to vlastně vůbec první zápas, ve kterém musel jít Jiří Procházka do třetího kola a lidé v Česku si tuto bitvu často zpětně pouští, aby si připomínali jeho začátky," připomíná David Chmátal, komentátor bojových sportů na stanici NOVA Sport.

Jiří Procházka – Vadim Nemkov (Saitama, prosinec 2015)

Díky sérii atraktivních zápasů na české a pak i ruské scéně dostal Procházka pozvánku na tradiční silvestrovský galavečer do Japonska, kde se mu v pyramidě zápasů postavil do cesty Vadim Nemkov, tehdy nejlepší polotěžká váha MMA a později šampion organizace Bellator. V Rizinu byla vyměřena 10minutová kola a oba borci opravdu plných 10 minut až do úplného vyčerpání předváděli lítý boj. Nemkov nebyl schopný po konci zápasu ani vstát, Procházka vyhrál na technické K.O.

"On sám tuto bitvu připomínal jako nejdůležitější zápas, který ho nasměroval na budoucí výzvy. Také díky tomuto výkonu na v podstatě exhibičním turnaji dostal možnost dál působit v Japonsku," dodává Chmátal. Po vítězství nad Nemkovem pak na Procházku čekal ještě téhož dne souboj s Muhammadem Lawalem, kde zřejmě i kvůli obrovské únavě ztratil koncentraci a tvrdým pravým hákem, po kterém následoval knock-out, mu trofej mu sebral americký šampion.

Jiří Procházka – Muhammed Lawal II (Jokohama, duben 2019)

V dubnu roku 2019 dostal český bojovník příležitost bojovat o mistrovský pás v polotěžké váze a byl to shodou okolností právě Muhammed Lawal, který se mu postavil do cesty. Do té doby byl Američan jedním ze tří fighterů, se kterými prohrál.

Dobře připravený Procházka si tentokrát dal velký pozor a velmi aktivním způsobem boje Američana doslova umlátil. Lawal inkasoval sérii úderů na tělo, po kterých se skácel k zemi a rozhodčí oznámil konec kvůli technickému K.O. Možná to byla taková symbolická tečka za působením v Rizinu, Lawal už ale nebyl tak dominantní, jako pár let předtím a krátce po prohře s Procházkou ukončil kariéru.

Jiří Procházka – Volkan Oezdemir (Abu Zabí, červenec 2020)

Premiérový zápas v UFC vyšel českému novicovi tak dokonale, že hned při svém debutu dostal ocenění za výkon večera. Švýcarský fighter sice nastudoval Procházkovu techniku boje, několik pokusů o to, dostat boj na zem, se mu ale nezadařilo.

A tak zápas skončil už po 49 sekundách druhého kola, kdy si český bijec připravil pozici velmi aktivním pohybem i tvrdými údery obou rukou. Nakonec Oezdemira, který už stál v těžké defenzivě zády ke kleci, poslal k zemi kombinací pravého a levého háku přímo na hlavu.

Jiří Procházka – Dominick Reyes (Las Vegas, květen 2021)

Druhý boj v UFC byl pro Jiřího Procházku dalším postupným krokem na cestě vzhůru. S ostříleným a velmi dobře fyzicky připraveným Američanem Reyesem musel svést téměř 10 minut tvrdého boje, kdy jak přiznal, sám inkasoval knock-out. ​​"Trefil mě do hlavy a prostě to bylo KO. Nikdo to neví, na vteřinu nebo dvě jsem byl mimo," vyprávěl. Pak ale zápas ukončil nečekaným úderem loktem.

"On je šílené zvíře a zase předvedl to, co ho zdobí. Bojovat s nejlepšími chlapy, jako je Jiří, kteří jsou zároveň dobrými lidmi, je pro mě úplně všechno," vysekl Reyes poklonu českému protivníkovi, který poprvé nastoupil s vizáží samuraje. Opět se jednalo o zápas večera.

Jiří Procházka – Glover Texeira (Singapur, červen 2022)

Urputný souboj o mistrovský pás se protáhl na dlouhých pět kol a pokud by zápas ukončil časový limit, zcela jistě by na konci rozhodčí zvedal ruku brazilského veterána. A tak šel Procházka do totálního rizika a svého konkurenta překvapil.

Tentokrát neukončil boj úderem či kopem, ale muže, který byl v boji na zemi v podstatě neporazitelný, přemohl právě v jeho nejsilnějším prostoru. Procházka Teixeiru začal škrtit a ten 28 sekund před vypršením časového limitu odklepal svou prohru.

Procházka zatím ze všech tří soubojů v UFC vyšel vítězně, jeho poslední prohra se datuje do roku 2015, kdy ho pravým hákem poslal k zemi již zmíněný Muhammed Lawal.

Sám tvrdí, že ač kvůli svému zranění vrátil mistrovský pás, považuje se za neporaženého. "Pro mě osobně se od posledního zápasu nic nezměnilo. Stále se cítím jako šampion. Přišel čas světu ukázat, kdo je právoplatný král," řekl před svým odletem do USA.

Duel Procházka – Pereira je hlavním zápasem galavečeru UFC 295 v New Yorku a uskuteční se v noci na neděli v New Yorku. Přímým přenosem jej pro české diváky vysílá stanice Premier Sport 2 (v neděli od 04:00).