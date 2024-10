Ogier odstartoval do Středoevropské rallye v Praze skvěle, Neuville sedmý

Legendární Francouz Sébastien Ogier (40) vyhrál úvodní, diváckou rychlostní zkoušku na dostihovém závodišti v Chuchli, kterou v Praze odstartovala Středoevropská rallye. Sedmým časem do předposledního závodu mistrovství světa vstoupil Thierry Neuville (36) z Belgie, který může v neděli slavit zisk titulu.

Dvanáctý díl šampionátu slavnostně začal stejně jako před rokem před Pražským hradem za asistence prezidenta Petra Pavla. Jako první do rallye vstoupil domácí jezdec Filip Mareš. "Je to něco neskutečného. Tento moment si budu pamatovat do konce života," řekl dojatý Mareš na rampě. Dostalo se mu stejného privilegia jako před rokem Eriku Caisovi, který letos na startu chybí.

Mareš jako první vyrazil i na speciálně připravenou trať v Chuchli. Jako první musel absolvovat skok, který pořadatelé na trati připravili pro zvýšení atraktivity. "Byl jsem moc rád, že jedeme první. Je to odměna pro mě i pro partnery, za úsilí, že jsme se sem dostali. A poděkování fanouškům za podporu, i prestiž. Na druhou stranu bylo jasné, že ostatní budou koukat na auta kategorie WRC+, co ten skok dělá," řekl Mareš startující s vozem Toyota GR Yaris kategorie Rally2. Za Ogierem v úvodu zaostal o 5,7 sekundy.

Středoevropská rallye je součástí kalendáře MS podruhé v historii a stejně jako před rokem na ni může být korunován šampion. Loni v Pasově, kde i letos soutěž skončí, slavil titul Fin Kalle Rovanperä. Tentokrát to může být Neuville, který má v průběžném pořadí náskok 29 bodů na druhého Otta Tänaka z Estonska.

"V tuhle chvíli jsem pohodě. Od poslední soutěže jsme dlouho čekali na další rallye, takže jsem rád, že to teď začíná," řekl šestatřicetiletý jezdec krátce před startem. "Nevíme, co se během víkendu stane, ale beru to jako výzvu. Důležité bude to odjet dnes se ctí a zítra začneme naplno. Teď vše funguje, což je pozitivní," podotkl Neuville, který obhajuje vítězství na soutěži.

Ještě dnes je na programu rychlostní zkouška v Klatovech se startem v 18:26. V pátek se na českém území uskuteční dalších šest měřených testů. V sobotu a v neděli bude Středoevropská rallye pokračovat v Rakousku a Německu.

Výsledky Středoevropské rallye