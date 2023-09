Norris vyzval vedení F1 k přísnějším trestům za blokování. V sezoně se to děje prakticky neustále, říká

Pilot Lando Norris (23) ze stáje McLaren vyzval vedení formule 1 k přísnějším trestům za blokování soupeřů. Informovala o tom agentura Retuers.

Podle Norrise se z blokování kvůli nízkým trestům stala v této sezoně běžná praktika. "Myslím, že by za to přitom měl být jasný trest," prohlásil britský jezdec.

Například suverénní lídr průběžného pořadí mistrovství světa Max Verstappen z Red Bullu kvůli tomu byl minulý víkend při kvalifikaci v Singapuru třikrát vyšetřován. Jednou byl očištěn, dvakrát dostal varování.

Norris, jenž se s Verstappenem přátelí, je přesvědčený, že za blokování Júkiho Cunody z AlphaTauri měl být dvojnásobný mistr světa potrestán. "Stáj nakonec dostala pokutu, ale trest by měl dostat i jezdec," uvedl.

Nikoho to nezajímá

"Vždyť je to jen o hlídání zpětných zrcátek. Jenže v poslední době to vypadá, že hodně lidí s tím má problém. Proto by za blokování měly být přísnější tresty. Soupeři to pokazí čas i kvalifikaci. Nakonec Júki kvůli tomu vypadl," prohlásil Norris.

"Ale nikoho to nezajímá, přitom se to v sezoně děje prakticky neustále, zejména v případě některých stájí. Asi teď o víkendu někoho zablokuju a udělám ze sebe naprostého blbce," dodal Norris.