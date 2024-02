Převrátí Ferrari formuli 1 naruby? Italská stáj má být blízko podpisu Hamiltona

Dočká se královna motorsportu přestupové bomby? Lewis Hamilton (39) je podle mnoha zpráv blízko podpisu smlouvy s Ferrari. V italské stáji by britský pilot v roce 2025 nahradil Carlose Sainze (29). Podle odborného magazínu Autosport jsou jednání britského pilota s Ferrari v pokročilé fázi a dohoda by mohla být oznámena ještě během čtvrtka.

Byl by to opravdový šok. Ferrari chce znovu ovládnout mistrovství světa a i proto se zaměřilo na angažování sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona. Tento krok má nevyhnutelně i jednu oběť, Carlos Sainz, který měl se slavnou značkou jednat o nové smlouvě, půjde z kola ven.

Britský jezdec a Ferrari mají společný cíl – získat po dlouhé pauze titul. Týmu z Maranella by triumf v Poháru konstruktérů pomohl získat zpět respekt, který v průběhu let ztratil, zatímco Hamilton by dostal možnost zaútočit na svůj osmý triumf.

Rodák z anglického Stevenage loni prodloužil v Mercedesu smlouvu do roku 2025. Podle Autosportu je však možné, že je poslední rok v kontraktu jen opční, takže by devětatřicetiletý Brit mohl v případě dohody s Ferrari jezdit v rudých vozech už od sezony 2025.

Od Hamiltonovy porážky v posledním kole finále sezony 2021 v Abú Zabí kralují ve formuli 1 Max Verstappen a jeho tým Red Bull. Dříve dominantní Mercedes je nyní jen v ústraní a Hamilton už dvě sezony nepoznal radost z vítězství ve Velké ceně, kterým by rozšířil svou rekordní sbírku 103 prvenství.

Nejen podle britského kanálu Sky Sports je Hamiltonův přestup do Ferrari hotovou věcí. S vědomím této zprávy musí řešit otázku budoucnosti i Sainz. Pro sezonu 2025 bude však mít z čeho vybírat: Audi, Mercedes, Alpine, Aston Martin a Williams.