Dozvuky GP Emilia Romagna: Max je rozdílový a McLaren se dál přibližuje Red Bullu

Nedělní Velká cena Emilia Romagna měla tradičního vítěze, ale suverén Max Verstappen (26) tentokrát musel do posledních chvil bojovat o výhru. Nakonec druhý Lando Norris (24) ho pořádně proháněl. Výhra jedničky stáje Red Bull znovu ukázala, jak dobrý je úřadující šampion.

Verstappen ukázal, že to není jen o autě

Kdykoli začne jezdec dominovat v takové míře jako Verstappen, frustrovaní fanoušci nevyhnutelně začnou jeho schopnosti zlehčovat a argumentovat, že takový úspěch zažívá jen proto, že dostal výrazně lepší vůz než jeho konkurenti. V Imole Nizozemec ukázal, že to není jeho případ.

Red Bull od samého začátku víkendu v Itálii nedokázal najít způsob, jak ze svého vozu dostat to nejlepší, ale zatímco Sergio Pérez si v kvalifikaci vyjel až 11. místo, Verstappen si i tak dokázal úžasným kolem vybojovat pole position. Druhý den se pohodlně udržel před Norrisem a na startu se mu vzdálil, přestože se zdálo, že McLaren bude mít silnější závodní tempo.

A pak, když ho Brit pronásledoval a stav jeho pneumatik způsobil, že měl v závěrečných fázích pocit, jako by jel "na ledě", zůstal pozoruhodně klidný. S náskokem pod jednu sekundu by ho jediná chyba stála závod, ale on chybu neudělal.

Jeho týmový kolega ve stejném voze projel cílem na osmém místě poté, co se snažil prosadit ve středu pole, a i když se zohlední rozdílné strategie, rozdíl mezi nimi byl napříč víkendem stále obrovský.

Byla to včasná připomínka toho, že Verstappen si sice může dovolit luxus jezdit s nejlepším vozem na startovním roštu už dlouho, ale je dost dobrý na to, aby vyhrával i bez toho.

Kvůli McLarenu se začíná Red Bull pořádně potit

Začíná to vypadat, že Red Bull bude Verstappenův um potřebovat v průběhu roku čím dál víc, protože McLaren začíná dominantnímu týmu posledních let pořádně dýchat na záda.

Oscar Piastri v Imole téměř získal pole position a Norris málem navázal na nedávné vítězství v Miami, když skončil jen 0,7 sekundy za Nizozemcem. Předtím činil průměrný náskok úřadujícího šampiona v tomoto roce 14,3 sekundy.

Těžko si představit, že by McLaren byl do konce sezony rychlejší než Red Bull, ale to, že má o něco slabší techniku, by mohlo být vyváženo tím, že britský tým má silnou jezdeckou dvojici. Oba jejich jezdci ze svých vozů trvale dokáží vymáčknout to nejlepší, což se o jejich soupeřích vzhledem k Pérezovým problémům říci nedá.

Ačkoli na to, aby mohli bojovat o tituly, je už možná pozdě, pokrok McLarenu značí vývoj, který by nám letos mohl ještě přinést napínavé závody a přimět Red Bull, aby si v očekávání boje o titul v roce 2025 raději nechal Péreze než podepsal Carlose Sainze.

Antonelli se nejspíš chystá k Mercedesu

Jedním z nejzajímavějších momentů víkendu byl pro mě ten, který se odehrál mimo trať. Valtteri Bottas byl spatřen, jak opouští prostory stáje Williams poté, co se údajně na 15 minut setkal s ředitelem týmu Jamesem Vowlesem. Bottasův potenciální návrat do Williamsu se na první pohled nemusí zdát tak zajímavý, ale měl by celkem zajímavé důsledky na startovní rošt.

Všeobecně se věřilo, že pokud se Mercedes rozhodne pro rok 2025 nenahradit Lewise Hamiltona talentovaným Kimim Andreou Antonellim z akademie, pošle ho místo toho na jednu sezonu do Williamsu. Takže skutečnost, že britský tým hledá někoho jako parťáka k Alexi Albonovi naznačuje, že Toto Wolff italskému mladíkovi kývne.

A co víc, sám Wolff pak ve stejný den pro Sky Sports řekl: "Myslím, že pro Italy je opravdu vzrušující mít příští rok Lewise Hamiltona v červeném. Na to si zvykneme. Ale když se podíváme k nám, možná tu je varianta, že s Italem v autě zazáříme více."

Díky tomuto komentáři a skutečnosti, že Williams hledá další jezdce, se zdá být celkem jisté, že Antonelli zamíří po svém příchodu na startovní rošt příští rok rovnou do Mercedesu. A to znovu zvyšuje šanci, že se Sainz spokojí s přestupem do týmu, kterým bude od roku 2026 Audi.