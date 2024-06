Dozvuky GP Kanady: V Montrealu vládl nádherný chaos. Mercedes se přihlásil mezi vyzyvatele

Velká cena Kanady patří k těm populárnějším a zábavnějším závodům v kalendáři formule 1. Nejinak tomu bylo i letos, kdy deštivý Montreal připravil doslova nádherný chaos. I když se tentokrát role obrátily a Red Bull porazil McLaren, nebylo to tradičně "nudné" vítězství Maxe Verstappena (26). Nizozemský pilot naopak musel předvést svůj nejlepší výkon, aby zvítězil.

Mercedes se hlásí o místo

Red Bull to v aktuální sezoně začínal mít těžší a těžší, protože se Ferrari a McLaren začaly výkonnostně přibližovat. A ani bídný víkend italské stáje tlak na úřadující šampiony nezmírnil, v Kanadě se totiž do lovu zapojily stříbrné šípy.

Mercedes si do Montrealu přivezl nové přední křídlo, které mělo stabilizovat jeho temperamentní monopost a usnadnit nalezení správného nastavení. A to se povedlo. George Russell získal pole position a spolu s týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem byli po většinu víkendu dvěma nejrychlejšími jezdci.

Nebýt několika chyb, mohl Russell závod vyhrát, ale Toto Wolff a spol. stejně z Kanady odjížděli v dobré náladě. Konečně se jim totiž podařilo vyladit stroj, který je schopný opět bojovat o vítězství.

Zatím je příliš brzy na to, aby se dalo jednoznačně říci, zda má modernizovaný vůz dostatečnou rychlost na to, aby mohl jezdcům na čele konkurovat trvale. Nyní se ale zdá být dostatečně stabilní na to, aby z něj jezdci mohli dostat to nejlepší. A pokud jimi jsou Hamilton a Russell, je po devátém závodu sezony na scéně nový adept o boj na místech nejvyšších.

Skutečná rychlost Mercedesu se ukáže brzy na okruhu, kde se tradičně projeví veškeré přednosti i nedostatky. Karavana se totiž stěhuje do Barcelony, která je díky rozmanitému profilu a i tomu, že se tam průběhu let uskutečnilo obrovské množství testů, považována za jednu z nejnáročnějších tratí.

Nesmyslná smlouva pro Péreze

Oznámení Red Bullu, že Sergio Pérez zůstane jejich druhým jezdcem i v roce 2025, je překvapivé vyvolává pochyby. Mexičan je ideálním týmovým kolegou pro Verstappena, když má tým dominantní vůz. To proto, že je loajální a zároveň není dost rychlý na to, aby se Nizozemcovi "pletl do cesty". Ale pokud memá vyladěný vůz, začíná mít kvůli nedostatečnému tempu problém.

Oba vyzyvatelé Red Bullu měli v Montrealu na předních pozicích dva jezdce a zejména McLaren toho využil. Když kvůli měnícím se podmínkám nebylo jasné, kdy je správný čas na výměnu pneumatik, mohli jednoho z nich nasadit dříve a riskovat, že druhý zůstane ve hře. Tím si zajistili, že minimálně jeden z nich bude mít správnou strategii, což jim nakonec zajistilo vedení v závodu.

Red Bull s Pérezem po katastrofální kvalifikaci tento luxus neměl. A pravděpodobně by ho to stálo vítězství, nebýt safety caru, který tentokrát zahrál Verstappenovi do karet. Rakouskou stáj zachránilo v Kanadě štěstí. Ale jen na něj se nelze spoléhat, když se k vám blíží tři týmy a všechny mají dva špičkové jezdce.

Proč si tedy Red Bull nechal Péreze, místo toho, aby si pořídil druhého nejlepšího možného pilota? Vypadá to, že Christian Horner chtěl jen učinit prohlášení ve své "občanské válce" s Helmutem Markem. Neslo se éterem, že Marko chtěl Mexičana vyměnit už dávno. Jenže tím, že Horner podepsal pro Checa novou smlouvu, dal jasně najevo, že rozhoduje právě on.

Spory už tým připravily o Adriana Neweyho a pokud brání v sestavení alespoň podobně silné sestavy, jakou mají rivalové, může to být další signál velké krize.

Ricciardo reagoval ve velkém stylu

Rozhodnutí Red Bullu ponechat si Péreze byla rána pro Daniela Ricciarda, jenž doufal, že Mexičana nahradí. Australan má mnoho kritiků, spoustu soli do ran navíc nasypal ještě na začátku víkendu v Kanadě bývalý šampion F1 Jacques Villeneuve.

"Proč je ještě ve formuli 1?" prohlásil ve vysílání Sky Sports. "Posledních pět let slyšíme pořád to samé: Musíme mu vylepšit auto, chudákovi. Ne, jsme v F1, když to neumí, ať jde domů. Myslím, že ho v F1 drží spíš jeho image než skutečné výsledky."

Bývalý mistr světa nejenže naznačil, že Ricciardo už má nejlepší roky za sebou, ale prohlásil také, že nikdy nebyl příliš dobrým jezdcem. Pokud to Australan zaznamenal, pak bylo působivé, jak zareagoval.

Po pátém místě v kvalifikaci, kdy zůstal jen necelé dvě desetiny sekundy od pole position, si v chaotickém závodě zachoval chladnou hlavu a po velmi přísné pětivteřinové penalizaci za chybný start způsobený mechanickým problémem se vrátil na konečné osmé místo.

Byl to jeho nejlepší víkend sezony. Pilot, který kdysi objektivně patřil k nejlepším na startovním roštu (bez ohledu na to, co nyní tvrdí Villeneuve), potvrdil, že v něm potenciál stále je. Zda se ale ještě někdy dokáže vrátit do závodních výšin, není jasné. Zvlášť, když teď v Red Bullu přestalo být místo. Ricciardo za sebe zkrátka musí nechat mluvit své výkony a doufat, že si ho příležitost najde.