Dozvuky GP Rakouska: Bezohledný Verstappen, další smůla Ferrari a omluva rozrušeného šéfa

Vítězem Velké ceny Rakouska se stal George Russell (26), hrdinou je ale také Lando Norris (24) který se znovu pustil do boje s Maxem Verstappenem (26). A i když pro něj závod skončil smolně, dodal všem hlavním soupeřům víru a naději před nadcházející Velkou cenou Británie.

Verstappen odjel bez omluvy

Celý svět viděl chybný a agresivní manévr Maxe Verstappena. Andrea Stella, šéf týmu McLaren, však viní z jeho nedělní havárie i vedení Mezinárodní automobilové federace FIA za to, že léta toleruje Verstappenův "agresivně-defenzivní" styl.

"Tohle není pro vývoj dění v F1 vůbec dobré. Možná to byla pro někoho zábava, ale nic dobrého jsem v tom neviděl. Pokud se takové incidenty nebudou řešit poctivě, budou se vracet. A nechceme přece vidět další rok 2021," sdělil Stella a připomněl Nizozemcovy nebezpečné manévry ze soubojů s Hamiltonem na tratích v Itálii a Brazílii tři roky zpět.

I sám postižený Lando Norris popsal manévr Verstappena jako nebezpečný, aktuální lídr šampionátu ale nakonec vyvázl jen s desetivteřinovou penalizací, která jej udržela na bodech. McLaren se Red Bullu v Rakousku možná vyrovnal, ale nic z toho v podstatě nevytěžil. "Předpisy a pravidla se musí ctít a dodržovat tak, aby měly smysl," žádal Stella.

Verstappen má přitom s Norrisem velmi přátelský vztah, nyní svou agresivitou ale riskoval nejen konstrukci vozů, ale i přátelství. Bylo patrné, že chyboval, však dostal také po závodě dva trestné body. Jenže omlouvat se nechtěl.

Šéf Red Bullu Christian Horner se své hvězdy zastal, ale napětí uvnitř stáje se zřejmě neuvolnilo. Do světa opět unikly informace, že o víkendu znovu proběhla další hádka mezi ním a Maxovým otcem Josem Verstappenem...

Leclerc potřebuje i štěstí

Charles Leclerc neprožívá zrovna dobré období. Podruhé z posledních tří závodů skončil v hlavním závodě mimo body. Tentokrát se k němu otočila štěstěna zády už v prvním kole. Dostal se do kolize s dalšími dvěma vozy už v první zatáčce a během závodu musel hned čtyřikrát do boxů. Nakonec skončil jedenáctý. On sám, ale i stáj Ferrari přitom ví, že vozy mají potenciál odrazit se ode dna a být konkurenceschopnými.

Bylo to vidět na jízdě odcházejícího týmového kolegy Carlose Sainze, který dojel třetí za Russellem a Oscarem Piastrim. Nebýt karambolu, ze kterého si Leclerc odnesl poškozené přední křídlo, mohl klidně i on na trati prohánět Verstappena s Norrisem. Vždyť lídra šampionátu v Rakousku před dvěma lety porazil, umí to tam.

Russell rozhodil i šéfa týmu, ten se pak kál

Vítězství George Russella bylo odměnou za jeho houževnatost a tvrdou práci Mercedesu při vylepšování vozu. Modernizace, která probíhá uprostřed sezony signalizuje, že stáj je na dobré cestě. Jak Russell, který si připsal druhé vítězství v kariéře, tak i Hamilton, který skončil čtvrtý, po závodě chválili svůj tým i vozy. A i šéf týmu Toto Wolff přiznal, že je nadšený.

Když havárie dvou prvních jezdců otevřela Russellovi cestu za triumfem, sám do vysílačky zvolal: "Georgi, můžeme to vyhrát!" Možná si neuvědomil, že jeho pilot zrovna vjíždí z vysoké rychlosti do brzdné zóny.

"Byla to ta nejhloupější věc, kterou jsem za 12 let u Mercedesu udělal," přiznal pak Wolff. "Budu se za to navždy stydět. Vůbec jsem se nedíval, kde je. Tohle se prostě nedělá při brzdění ani v zatáčkách s vysokou rychlostí," kál se.

Wolffovy emoce ale potvrdily, že tým je na cestě zpět mezi elitu. Mercedes čekal na triumf dlouhých 33 závodů od Velké ceny Sao Paula 2022. Tam to byl Russellův první triumf.