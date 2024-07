Dozvuky GP Velké Británie: Hamilton zažil pohádku, vítězství mu ale darovali inženýři McLarenu

Velká cena Velké Británie měla grády. V průběhu závodu se zdálo, že na výhru má reálnou šanci až pět jezdců. Nakonec triumfoval Lewis Hamilton (39) a poprvé po téměř třech letech okusil chuť vítězství, navíc před domácím publikem. Na okruhu Silverstone se tak zrodil jeden z pohádkových příběhů, které svět sportu čas od času nabízí.

Hamilton se dočkal

"Od roku 2021 až do dneška určitě byly dny, kdy jsem neměl pocit, že jsem dost dobrý, nebo že se mi podaří to, co dnes," přiznal Hamilton po triumfu. A asi nebyl jediný, kdo to tak cítil.

Nabízela se otázka, zda už nemá to nejlepší za sebou. Vždyť i George Russell v rámci stáje přebírat roli jedničky a spekulovalo se, zda Ferrari neudělalo chybu, když Hamiltona angažovalo na příští sezonu místo Carlose Sainze. Na domácí půdě ale sedminásobný mistr světa ukázal, že v sobě má stále dostatek kvality i vítěznou mentalitu.

Jakmile déšť začal komplikovat podmínky, přišel Hamiltonův čas. Dostihl a předjel Russella, ujal se vedení a neudělal chybu ani v závěrečné fázi závodu. Pohodlně držel na distanc Landa Norrise a zároveň pošetřil pneumatiky, aby v samotném finiši mohl krotit útočícího Maxe Verstappena.

Prosadil si vlastní strategii a rozhodl se správně. Při každém příjezdu do boxů nasadil nové gumy v ideální čas. Navzdory chaotickým podmínkám a tlaku, který musel cítit, zachoval chladnou hlavu a ukončil nejdelší čekání na vítězství ve své kariéře.

Když proťal cílovou čáru, bylo patrné jeho dojetí, několik minut nedokázal zadržet slzy. To jen ukazuje, jak moc pro něj F1 stále znamená a jak je hladový a motivovaný. Možná se blíží čtyřicítce, ale je nad slunce jasnější, že jeho honba za rekordním devátým titulem mistra světa ještě zdaleka neskončila. To už ale asi bude kapitola psaná v červených barvách Ferrari.

McLaren ukázal nezkušenost

McLaren si zaslouží obrovské uznání za to, co v letošní sezoně dokázal. Jeho vůz se stal jedním z nejlepších na startovním roštu, možná vůbec nejlepším. Norris je také největší hrozbou pro Verstappena. V domácím závodu však tým i jeho jezdci ukázali, že boje na předních příčkách jsou pro ně stále něčím novým.

Na chvíli se ocitli v říši snů, když Norris a Oscar Piastri jeli na prvním a druhém místě. Jenže vše se začalo rozpadat, když rozdělili zastávku v boxech. Piastri odjel jedno kolo navíc a když začalo pršet, klesl na šesté místo.

Norris byl sice v té chvíli stále favoritem na vítězství, ale tým opět chyboval a nechal ho na trati znovu o kolo déle. A jakmile trať oschla, propadl se za Hamiltona. Když dostal Norris od týmu dotaz, na jaké gumy chce přejít, raději vybral měkkou směs místo střední, což se ukázalo jako chyba. Vzhledem k tomu, jak dlouho už Norris závodí, měl možná vybrat lépe.

Také ale možná neměla být volba na něm. Ve stáji mají inženýři vždy lepší informace než pilot, který se nonstop řítí na vlhké trati rychlostí přes 180 km/h. V letošní sezoně si McLaren podobné přehmaty může dovolit, už je zřejmě mimo dosah boje o titul. Ale pokud chce v roce 2025 vyzvat Red Bull a Verstappena, bude se muset zlepšit.

Hulk si zaslouží pódium

Pokud by se už nyní vybíral pilot sezony, většině fanoušků patrně naskočí Verstappen nebo Norris. Ale je tu i další borec, o kterém by se mělo mluvit. Nico Hülkenberg.

V kvalifikaci na Silverstonu předvedl tradičně silný výkon a dotáhl Haas na šesté místo, i když se jeho týmový kolega Kevin Magnussen nedokázal dostat ani z první kvalifikace. Každopádně Hulk se pak bez větších problémů držel celý závod na místě, ze kterého odstartoval.

Bylo to jeho druhá šestá příčka v řadě a vynesla jej na 11. místo celkového pořadí. Dnes figuruje před všemi jezdci na srovnatelných strojích a jen bod ztrácí na Aston Martin Kanaďana Lance Strolla. Co se týče rychlosti i konzistence výkonů, jen málokdo na startovním roštu nyní jezdí lépe než on.

To je skvělá zpráva pro Audi, které si ho již pojistilo jako jednoho ze svých jezdců, až v roce 2026 převezme Sauber. Hülkenbergovi je sice už 36 let, to ale neznamená, že je mimo hru nebo nebo dokonce za zenitem. Naopak se možná blíží chvíle, kdy bude moci vystoupat na pódium. Na tom ještě nikdy nestál a na okamžik slávy čeká rekordních 215 závodů.