OH v Paříži, den čtvrtý: Češi v bojích o medaile, spokojenost na písku pod Eiffelovkou

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodní víkend. Ten nejlépe vyšel sportovcům z Japonska, kteří získali čtyři zlaté medaile a s celkovými sedmi cennými kovy vládnou pořadí národů. Česká výprava na umístění na stupních vítězů zatím čeká, v pondělí ale do akce posílá hned tři medailisty z Tokia. Dokáže někdo z nich navázat na velký úspěch z před tří let? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

Barbora Seemanová v neděli zvládla rozplavby i semifinále na krulařské dvoustovce a s šestým nejlepším časem postoupila do finále. V pařížském bazénu se aktuální mistrině Evropy v pondělí večer pokusí vylepšit šesté místo z Tokia. Ještě před ní se představí hned trio českých medailistů z posledních her. Stříbro bude obhajovat kanoista Lukáš Rohan a na senzační bronz se pokusí navázat fleretista Alexander Choupenitch. Hned ráno pak v kvalifikaci odstartuje pouť za druhým olampijským zlatem skeetař Jiří Lipták.

Kompletní český program

Zprávy

07:44 – Na překvapivý bronz z Tokia by rád navázal fleretista Alexander Choupenitch. Dokáže se dostat do stavu, který ho dovede až k medaili?

07:31 – Olympijské hry v Paříži za sebou mají první dva soutěžní dny, po nichž medailovému pořadí vévodí Japonsko. Reprezentanti země vycházejícího slunce získali čtyři zlata, dvě stříbra a jeden bronz. Nejvíce medailý zatím posbírali američtí sportovci (3-6-3).

07:22 – České plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová vstoupily do turnaje sympatickým výkonem proti úřadujícím mistriním světa z USA a i přes prohru 0:2 pod Eiffelovou věží zanechaly skvělý dojem.

"Soupeřky na centrkurtu ukázaly svoji sílu. Myslím si, že jsme jim byly docela velký soupeř. Minimálně v prvním setu, kde jsme vyškrably občas takové míče, že i sama jsem se divila, co všechno jsme ještě schopné očapat a vyběhat. Škoda, že jsem se v tom druhém setu moc nepoprala s příjmem, hodně mi to ulítávalo. Neměla jsem připravenou útočnou pozici zepředu, takže měly lépe připravenou obrannou fázi. To je určitě poučení do dalšího zápasu," uvedla Hermannová.