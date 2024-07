OH v Paříži, den čtvrtý: Miculyčovou čeká kvalifikace, triatlonisté dnes v Seině závodit nebudou

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodní tři dny, ve kterých se nejvíce dařilo sportovcům z Japonska, kteří získali již šest zlatých medailí. Zatímco Slovensko již oslavilo zisk prvního cenného kovu zásluhou vodního slalomáře Mateje Beňuše, česká výprava na umístění na stupních vítězů zatím stále čeká. V úterý to však může změnit například lukostřelec Adam Li či judistka Renata Zachová. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

V úterý do olympijského programu zasáhne hned několik českých medailových nadějí. Kajakáře Jiřího Prskavce čeká dvoukolová kvalifikace směrem k obhajobě nejcennějšího kovu. To samé podstoupí také kanoistka Gabriela Satková, která po triumfu v Troji patří do okruhu medailových kandidátek. Kvalifikace čeká také bikerku Ivetu Miculyčovou a do hry zasáhnou opět i tenisté.

Kompletní český program

Zprávy

08:20 – Američtí krasobruslaři dodatečně převezmou zlaté olympijské medaile ze soutěže družstev na předloňských hrách v Pekingu ve středu 7. srpna v Paříži. Uvedl to mluvčí Mezinárodního olympijského výboru Mark Adams. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v 17 hodin v Parku šampionů. Zlato ze soutěže krasobruslařských družstev v Pekingu Američanům definitivně přiřkl nedávno Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne, který zamítl odvolání Ruska, jež přišlo o prvenství kvůli dopingu Kamily Valijevové.

07:40 – Triatlonisté se dnes na olympijských hrách v Paříži kvůli špatné kvalitě vody v řece Seině nepředstaví. Odstartovat měli v 8:00, ale organizátoři společně s triatlonovou federací informovali o tom, že po vydatných deštích v pátek a v sobotu přesahují hodnoty znečištění na některých místech povolený limit a závod odložili na středu po ženách. Ty by měly začít v 8 hodin, muži pak od 10:45. Více informací najdete v článku.

07:10 – Jako první z trojice českých judistů vstoupí na tatami Renata Zachová v kategorii do 63 kilogramů. Mistryně Evropy se v 1. kole utká s Maďarkou Szofi Özbasovou.

06:30 – Česká plavkyně Barbora Seemanová byla po finále kraulařské dvoustovky na jednu stranu zklamaná, že se jí nepodařilo překonat osobní rekord, ale na druhou pyšná, jakou cestu za poslední rok přípravy na olympijské hry v Paříži ušla. Uvedla to v rozhovoru s českými novináři. Dvojnásobná mistryně Evropy na této trati s časem 1:55,47 o 35 setin sekundy zaostala za svým českým rekordem a obhájila šesté místo z Tokia. Více informací v článku.