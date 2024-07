OH v Paříži, den čtvrtý: Satková ovládla 1. kolo kvalifikace, Miculyčová si zajistila finále

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodní tři dny, ve kterých se nejvíce dařilo sportovcům z Japonska, kteří získali již šest zlatých medailí. Zatímco Slovensko již oslavilo zisk prvního cenného kovu zásluhou vodního slalomáře Mateje Beňuše, česká výprava na umístění na stupních vítězů zatím stále čeká. V úterý to však může změnit například lukostřelec Adam Li. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

V úterý do olympijského programu zasáhne hned několik českých medailových nadějí. Kajakáře Jiřího Prskavce čeká dvoukolová kvalifikace směrem k obhajobě nejcennějšího kovu. To samé podstoupí také kanoistka Gabriela Satková, která po triumfu v Troji patří do okruhu medailových kandidátek.

Kompletní český program

Zprávy

16:10 – Tomáš Macháč zakončil i svůj druhý singlový start na olympijských hrách ve druhém kole. Rodák z Berouna na pařížské antuce podlehl 3:6, 5:7 nasazené trojce Alexanderovi Zverevovi, který obhajuje zlatou medaili z Tokia 2021. V mužském turnaji bojuje o postup do osmifinále ještě Jakub Menšík, talentovaný teenager vyzve Tommyho Paula. Více informací najdete v článku.

16:05 – Plavecký svět zasáhla během olympijských soutěží další dopingová kauza. Podle listu New York Times dva čínští plavci, z nichž jeden by měl závodit nyní v Paříži, měli v roce 2022 pozitivní test, ale čínské úřady je zprostily viny. Případ dále nesledovala ani Světová antidopingová agentura (WADA). Americký deník se odvolává na anonymní zdroje. Agentura SID uvedla, že Číňané znovu připisují pozitivní výsledky testů kontaminaci potravin.

15:45 – Vodní slalomářka Gabriela Satková vyhrála 1. kolo kvalifikace kanoistek a před 2. kolem má prakticky jistý postup do středečního semifinále. Dvaadvacetiletá česká reprezentantka při své premiéře pod pěti kruhy porazila druhou Australanku Jessicu Foxovou o šest desetiny sekundy.

15:35 – První zlato ve stolním tenisu získali favorizovaní Číňané Wang Čchu-čchin a Sun Jing-ša, kteří ve finále soutěže smíšených dvojic porazili 4:2 na sety pár Ri Čong-sik, Kim Kum-jong z KLDR. Bronz vybojovali Lim Čong-hun, Sin Ju-pin z Jižní Koreje.

15:10 – Italský šermířský svaz podal k Mezinárodnímu olympijskému výboru i světové federaci protest proti výsledku finále olympijské soutěže fleretistů, ve kterém Filippo Macchi v pondělí prohrál 14:15 s obhájcem zlata Cheung Ka-longem z Hongkongu. Svaz o tom informoval na webu.

14:45 – Barbora Seemanová se nakonec na olympijských hrách v Paříži postaví na start večerního semifinále kraulařské stovky. Den po účasti ve finále dvojnásobné trati skončila v rozplavbách sedmnáctá, následně ale ze semifinálové startovní listiny zmizelo jméno odhlášené Kanaďanky Margaret Mac Neilové a česká plavkyně se posunula na uvolněné místo.

14:30 – Španělští mistři Evropy porazili řecké basketbalisty 84:77 a po úvodní prohře s Austrálií si připsali první vítězství. Řekové při první účasti pod pěti kruhy po 16 letech neuspěli stejně jako v úvodním utkání s Kanadou a jsou poslední ve skupině A. Nepomohl jim ani skvělý výkon Giannise Antetokounmpa, dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA zaznamenal 27 bodů a 11 doskoků.

Statistiky utkání. Livesport

14:12 – Americká vlajkonoška Coco Gauffová vypadla překvapivě v osmifinále tenisového turnaje po porážce 6:7, 2:6 s Chorvatkou Donnou Vekičovou. Více informací v článku.

14:05 – Dvojnásobná mistryně Evropy Iveta Miculyčová se kvalifikovala ve freestyle BMX do devítičlenného finále. Z dvanáctky závodnic si osmnáctiletá česká reprezentantka zajistila postup již po odjetí první šestičlenné skupiny. O medaile se pojede ve středu.

14:00 – Pouhé dva body chyběly stolní tenistce Haně Matelové k nečekanému postupu do osmifinále olympijských her, což se dosud z českých hráčů povedlo ve dvouhře pouze Marii Hrachové a Petru Korbelovi. Nakonec v Paříži po velké pondělní bitvě prohrála ve 2. kole s Nizozemkou Britt Eerlandovou 3:4 na sety. Českou reprezentantku smolné vyřazení mrzelo, ale zklamaná nebyla. Řekla to v rozhovoru pro svazový web.

"Upřímně, zklamaná nejsem. Měla jsem těžký los a výhra v úvodním kole nad jasnou favoritkou mě neskutečně potěšila. Neměla jsem úplně ideální závěr přípravy, protože jsem měla dost velké střevní potíže. Ale dokázala jsem se dobře připravit a vyhrát úvodní kolo. Jako největší plus vidím to, že jsem byla dvakrát v hlavním vysílacím čase," uvedla Matelová.

13:45 – Obhájce zlaté medaile ve střelbě na trap Jiří Lipták obsadil 18. místo. Dvaačtyřicetiletý rodák z Brna sice při dnešní druhé části kvalifikace na střelnici v Chateauroux trefil všech padesát terčů, manko z úvodního dne, kdy nasbíral šest chyb, už ale smazat nedokázal. Více informací najdete v článku.

Jiří Lipták se do finále nedostal. Profimedia

13:30 – Sázkové kanceláře, které oslovila ČTK, zatím přijaly sázky na letošní letní olympijské hry v Paříži za zhruba 273 milionů korun. Je to přibližně třetina vsazené sumy na předchozí letní hry v Tokiu. Lidé nejvíce sázejí na tenis, mužský fotbal a další míčové sporty.

12:45 – Od roku 2015 žije v Praze, kde si našel byt, přítelkyni, trenéra a především tam má lepší podmínky pro trénink. Ostatně právě z letiště v Ruzyni se před pár dny vydal na olympiádu v Paříži. Na ní v pondělí v podvečer vybojoval skvělé páté místo. Pro Slovensko. Skateboardista Richard Tury se ve finále disciplíny street držel v průběhu trikové soutěže na bronzové příčce. Neodolal… Více informací najdete v článku.

Tury zaznamenal skvělý úspěch. AFP

12:15 – Badmintonistka Tereza Švábíková ve svém prvním duelu podlehla 19:21, 21:19 a 18:21 Ukrajince Polině Buhrovové. Ve středu se česká debutantka střetne o naději na postup ze tříčlenné skupiny G s favorizovanou Gregorií Tunjungovou z Indonésie.

11:50 – Daniel Gracík obsadil 39. místo v rozplavbách kraulové stovky. K postupu do semifinále mu chyběla sekunda a 24 setin, musel by výrazně vylepšit vlastní český rekord. Český plavec dohmátl v čase 49,65 sekundy. Jeho rekordní výkon z květnového mítinku v Londýně má hodnotu 48,93, na poslední postupové šestnácté místo ale bylo v Paříži třeba uplavat dva bazény za 48,41.

11:40 – Australská plavkyně Lani Pallisterová nebude kvůli pozitivnímu testu na koronavirus v Paříži startovat v kraulařském závodě na 1500 metrů . Oznámilo to vedení reprezentace.

11:20 – Judistka Renata Zachová do osmifinále ve váze do 63 kilogramů nepostoupila. Úřadující mistryně Evropy prohrála v Paříži s Maďarkou Szofi Özbasovou na wazari. Proti bronzové medailistce z loňského světového šampionátu neuspěla pošesté z osmi vzájemných zápasů. Zachová byla první českou judistkou pod pěti kruhy po dvaceti letech. Naposledy reprezentovala v Aténách 2004 Andrea Pažoutová.

11:10 – Dvojskif Lenka Lukšová, Anna Šantrůčková skončil v semifinále veslařské regaty čtvrtý a ve čtvrtek bude ve finále B bojovat o 7. až 12. místo. Od postupu do bojů o medaile dělily svěřenkyně trenéra Josefa Lukše více než tři sekundy

10:55 – První zlato čtvrtého medailového dne získali Zorana Arunovičová a Damir Mikec ze Srbska v soutěži smíšených dvojic ve střelbě ze vzduchové pistole. Čtvrtý tým z Tokia porazil v dramatickém finále 16:14 Turecko, bronz získala Indie. Češi v této disciplíně nestartovali.

10:45 – Fotografie, která obletěla svět – surfař Gabriel Medina a jeho radost po zisku zlaté olympijské medaile. Jedinečný záběr má na svědomí fotograf Jerome Brouillet.

08:20 – Američtí krasobruslaři dodatečně převezmou zlaté olympijské medaile ze soutěže družstev na předloňských hrách v Pekingu ve středu 7. srpna v Paříži. Uvedl to mluvčí Mezinárodního olympijského výboru Mark Adams. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v 17 hodin v Parku šampionů. Zlato ze soutěže krasobruslařských družstev v Pekingu Američanům definitivně přiřkl nedávno Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne, který zamítl odvolání Ruska, jež přišlo o prvenství kvůli dopingu Kamily Valijevové.

07:40 – Triatlonisté se dnes na olympijských hrách v Paříži kvůli špatné kvalitě vody v řece Seině nepředstaví. Odstartovat měli v 8:00, ale organizátoři společně s triatlonovou federací informovali o tom, že po vydatných deštích v pátek a v sobotu přesahují hodnoty znečištění na některých místech povolený limit a závod odložili na středu po ženách. Ty by měly začít v 8 hodin, muži pak od 10:45. Více informací najdete v článku.

07:10 – Jako první z trojice českých judistů vstoupí na tatami Renata Zachová v kategorii do 63 kilogramů. Mistryně Evropy se v 1. kole utká s Maďarkou Szofi Özbasovou.

06:30 – Česká plavkyně Barbora Seemanová byla po finále kraulařské dvoustovky na jednu stranu zklamaná, že se jí nepodařilo překonat osobní rekord, ale na druhou pyšná, jakou cestu za poslední rok přípravy na olympijské hry v Paříži ušla. Uvedla to v rozhovoru s českými novináři. Dvojnásobná mistryně Evropy na této trati s časem 1:55,47 o 35 setin sekundy zaostala za svým českým rekordem a obhájila šesté místo z Tokia. Více informací v článku.