OH v Paříži, den desátý: Rohan byl ve finále kayakcrossu čtvrtý. Švábíková postoupila

Jiří Prskavec skončil v kayakcrossu ve čtvrtfinále, Lukáš Rohan se probil až do finále.

Olympijské hry v Paříži za sebou mají devět soutěžních dnů a prvními medailemi se může pyšnit i česká výprava. Na bronz kordistů a zlato tenisového páru Kateřina Siniaková, Tomáš Macháč se v pondělí pokusí navázat další sportovci v čele s lezcem Adamem Ondrou. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Adam Ondra v pondělí absolvoval v Paříži první krok v dvojkombinaci sportovního lezení, po první části kvalifikace je pátý. Představili se také vodní slalomáři, Jiří Prskavec skončil v kayakcrossu před branami semifinále, Lukáš Rohan naopak postoupil až do finále, které zakončil na čtvrtém místě. Celkem bude desátý den OH rozděleno 20 medailových sad.

17:41 – Lukáš Rohan sice na medaili v kayakcrossu nedosáhl, i tak se ale v Paříži postaral o nejlepší výsledek české vodácké výpravy. Ta poprvé od návratu vodního slalomu do programu her v roce 1992 nezískala ani jednu medaili.

17:39 – Britské dráhové cyklistky Katy Marchantová, Sophie Capewellová a Emma Finucaneová vytvořily v pondělní kvalifikaci týmového sprintu časem 45,472 sekundy nový světový rekord. Dosavadní maximum Číňanek vylepšily o 15 tisícin, za Britkami skončily v kvalifikaci Novozélanďanky a Němky.

17:21 – Australská hvězda Ariarne Titmusová si po OH, kde získala dvě zlaté medaile, dá zhruba roční přestávku od plavání. "Teď si každopádně dám hodně dlouhou pauzu a nevím, kdy se k plavání vrátím. Až se na to prostě budu cítit. Nejspíš to bude asi tak za rok," uvedla třiadvacetiletá plavkyně.

17:02 – Česko třetí medaili na OH v Paříži zatím nezískalo, Lukáš Rohan skončil ve finálové jízdě kayakcrossu na posledním čtvrtém místě. Zlato získal Finn Butcher z Nového Zélandu, stříbro vybojoval hlavní favorit a trojnásobný mistr světa Brit Joseph Clarke a bronz Noah Hegge z Německa.

17:00 – Australská vodní slalomářka Noemie Foxová se stala historicky první olympijskou vítězkou v kayakcrossu. Navázala na dvě pařížská zlata sestry Jessiky.

16:54 – Dánský badmintonista Viktor Axelsen obhájil olympijské prvenství z Tokia, v pařížském finále porazil dvakrát 21:11 Kunlavuta Vitidsarna z Thajska.

16:25 – Začátek semifinálové jízdy kayakcrossu sice Lukáši Rohanovi vůbec nevyšel, brzy se ale znovu dostal do kontaktu se soupeři a po chybě Francouze Borise Neveua projel cílem na druhém místě. Kolem 17:00 tak pojede finále nové olympijské disciplíny a může pro Česko v Paříži získat třetí medaili.

16:10 – Lukáš Rohan skončil ve čtvrtfinálovém závodě podobně jako Prskavec třetí, ovšem po trestu pro domácího Titouana Castrycka se posunul na postupové druhé místo a bude se jej týkat odpolední semifinále.

15:56 – Italští střelci Gabriele Rossetti a Diana Bacosiová vyhráli olympijský skeet dvojic, v boji o zlato porazili Američany Hancocka a Smithovou 45:44.

15:53 – Jiří Prskavec do semifinále kayakcrossu nepronikl, ve čtvrtfinále skončil na nepostupovém třetím místě. Na svůj závod čeká ještě Lukáš Rohan.

15:40 – Soutěž v prostných ovládla Brazilka Rebeca Andradeová, druhé místo obsadila americká hvězda Simone Bilesová.

14:52 – Čínské pozemní hokejistky překvapivě porazily ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Paříži 3:2 Austrálii a po 16 letech postoupily do semifinále. Australanky přitom ovládly bez porážky základní skupinu, zatímco Číňanky prošly do vyřazovací části z posledního čtvrtého postupového místa.

14:34 – Japonský gymnasta Šinnosuke Oka triumfoval na hrazdě a v Paříži získal po družstvech a víceboji třetí zlatou medaili. Zvítězil před Ángelem Barajasem z Kolumbie, bronz získali Čang Po-cheng z Číny a Tchang Čchia-chung z Tchaj-wanu.

13:32 – Hvězdná americká gymnastka Simone Bilesová obsadila na kladině až páté místo a čtvrté zlato na olympijských hrách v Paříži nezískala. Majitelka 23 titulů z mistrovství světa tak zároveň přišla o šanci vyrovnat ženský rekord v počtu zlatých olympijských medailí. Soutěž na kladině vyhrála Italka Alice D'Amatová před Čou Ja-čchin z Číny a krajankou Manilou Espositovou.

13:20 – Sportovní střelci Jakub Tomeček a Barbora Šumová se do bojů o olympijské medaile v soutěži dvojic ve skeetu neprobojovali. Po sedmi chybách Šumové skončili v kvalifikaci v Chateauroux na osmé příčce. S celkovou bilancí 143 tref ze 150 ran je dělily od postupu do bojů o bronz tři úspěšné trefy.

13:06 – Po 44 letech si polští volejbalisté zahrají na OH o medaili. Od zlata v Montrealu 1976 se jedinkrát dostali do semifinále o čtyři roky později a prokletí zlomili v Paříži pondělním vítězstvím 3:1 nad Slovinskem. Japonci se mohli do nejlepšího olympijského kvarteta vrátit dokonce po 48 letech, ale neproměnili čtyři mečboly a italským mistrům světa podlehli 2:3.

12:45 – Ani jedna z trojice českých běžkyň na 400 metrů nevybojovala přímý postup. Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová i Tereza Petržilková jdou do oprav.

12:31 – Čínský gymnasta Cou Ťing-jüan obhájil na olympijských hrách v Paříži zlato na bradlech. Na druhém místě skončil Ilja Kovtun z Ukrajiny, třetí byl Šinnosuke Oka z Japonska. Cou Ťing-jüan dostal od rozhodčích 16,2 bodu a před Kovtunem zvítězil s náskokem sedmi desetin. V Paříži získal třetí medaili po druhých místech v soutěži družstev a na kruzích.

12:22 – Lezec Adam Ondra je po první části kvalifikace na olympijských hrách v Paříži pátý. V dnešním boulderingu i díky jednomu topu zapsal 48,7 bodu a přiblížil se pátečnímu finále. O osmičce postupujících se rozhodne součtem výsledků se středeční obtížností.

12:18 – Tyčkařka Amálie Švábíková postoupila v Paříži do středečního finále. Ani nemusela splnit limit 470 cm, protože 455 cm zdolalo jen 11 skokanek.

11:58 – Olympijské zlato ve dvouhře badmintonistek získala v Paříži nejvýše nasazená An Se-jong z Koreje. Úřadující mistryně světa ve finále porazila 21:13, 21:16 Číňanku Che Ping-ťiao.

11:47 – Český překážkář Vít Müller byl v rozběhu na 400 metrů v Paříži šestý v čase 49,44 sekundy a v úterý ho čekají opravy. Na stejné trati neuspěla Nikoleta Jíchová ani v opravách a po čtvrtém místě za 55,31 sekundy v úterním olympijském semifinále nepoběží. Matěj Krsek si v opravách na 400 metrů zlepšil osobní rekord o dvě setiny na 45,53 sekundy, ale na semifinále to také nestačilo. Rozběhy ještě čekají tři české běžkyně na hladké čtvrtce.

10:13 – Olympijským šampionem ve střelbě z rychlopalné pistole se stal Číňan Li Jüe-chung. Úřadující mistr světa ve finále na střelnici v Chateauroux porazil Korejce Čo Jong-čea o sedm bodů. Bronz získal další Číňan Wang Sin-ťie.

10:08 – Smíšenou štafetu triatlonistů na olympijských hrách v Paříži vyhrálo po dramatickém finiši na posledním čtvrtém úseku Německo. Stříbro získaly Spojené státy americké, na třetím místě skončili zlatí z premiéry této disciplíny z Tokia Britové. Čeští reprezentanti se stejně jako před třemi lety do závodu nekvalifikovali.

09:01 – Program na střelnici v Chateauroux zakončí soutěž ve skeetu smíšených dvojic. Ve 14 dosavadních disciplínách Češi na medaili nedosáhli, nejblíž k ní měl Jiří Přívratský, který skončil ve střelbě z malorážky čtvrtý. Bez medaile se česká střelecká výprava dosud vracela jen jednou - z Ria de Janeiro v roce 2016. Není moc pravděpodobné, že by se ve skeetařském mixu nulová bilance změnila. Jakub Tomeček byl v individuální soutěži dvanáctý, Barbora Šumová ještě o deset míst níž.

08:50 – Ve čtvrtfinále kayakcrossu jsou Jiří Prskavec a Lukáš Rohan. Olympijský vítěz na kajaku z Tokia si může vynahradit pařížské zklamání ze své hlavní disciplíny. Novinka programu je divácky atraktivní, ne každému ale tvrdý boj mezi brankami sedí, o čemž se přesvědčila i trojnásobná olympijská vítězka Australanka Jessica Foxová.

08:33 – Tomáš Habarta letos už dvakrát vylepšil po 52 letech český rekord na 3000 m překážek, teď ho čeká první konfrontace s podstatně rychlejšími africkými steeplaři, což by mohla být příležitost k dalšímu zrychlení.

07:57 – V uplynulých devíti dnech posbírali nejvíce medailí sportovci se Spojených států amerických (71). Domácí Francie je se 44 cennými kovy na třetím místě, zatímco české výpravě po jednom zlatu a bronzu patří 33. příčka.

07:00 – Ve dvou rozbězích atletického programu bude mít Česko maximální, tedy trojnásobné zastoupení. Eduard Kubelík, Ondřej Macík a Tomáš Němejc poběží dvoustovku, na dvojnásobné trati zakleknou do bloků Lurdes Gloria Manuel, Tereza Petržilková a Lada Vondrová. Podle letošních tabulek má k postupu do semifinále nejblíž Manuel, čas 50,52 při jejím čtvrtém místě na mistrovství Evropy v Římě ji mezi přihlášenými čtvrtkařkami řadí na 16. příčku. Čtvrtá byla v Římě také tyčkařka Amálie Švábíková a výkon 473 cm z mistrovství republiky ve Zlíně znamená deváté místo v redukovaném žebříčku.

06:20 – Triatlonisté se v pondělí ráno znovu ponoří do Seiny, aby absolvovali smíšenou štafetu. V ní lze očekávat další souboj hostitelské země s britskými triatlonisty, po individuálních závodech mají obě země zlato a bronz. Triumf z Tokia obhajují Britové, ale Francouzi mají letos vyrovnanější tým, neboť jejich dvojky obsadily shodně čtvrtá místa.

06:15 – Adam Ondra obsadil při olympijské premiéře svého sportu v Tokiu šesté místo. Neoblíbená disciplína – lezení na rychlost – ho teď nečeká, stala se z ní samostatná soutěž. V Paříži začne dvacítka lezců boulderingem, při němž překonávají jednotlivé mimořádně obtížné překážky nízko nad zemí. Ve středu pak bude následovat Ondrova nejsilnější zbraň – lezení na obtížnost. Po sečtení bodů z obou částí postoupí do finále osm lezců. Favoritem je mistr svět Rakušan Jakob Schubert, Ondra skončil loni v Bernu šestý.

06:10 – Simone Bilesová už má při své třetí účasti na hrách celkem sedm zlatých. Další může přidat na kladině a v prostných, kde sklízela ve víceboji i v družstvech nejvyšší známky. Pokud se jí to podaří v pondělí zopakovat, dostihne v počtu vítězství nejúspěšnější olympioničky všech dob – někdejší sovětskou gymnastku Larisu Latyninovou a americkou plavkyni Katie Ledeckou.

06:03 – Jen málokterá z 329 olympijských disciplín má tak jasného favorita, jakým je švédský tyčkař Armand Duplantis. Má už olympijské zlato, dva tituly mistra světa, osmkrát zlepšil světový rekord. Tři roky od Diamantové ligy v Lausanne ho nikdo neporazil. Z finálových soupeřů se letos žádný nepřehoupl přes šest metrů. Duplantis to dokázal osmkrát a v pondělí může atakovat své maximum 624 cm z dubnového mítinku v čínském Sia-menu.