OH v Paříži, den devátý: Beachvolejbalisté končí už v osmifinále, dálkař Juška slaví postup

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodních sedm soutěžních dnů a prvními medailemi se může pyšnit i česká výprava. O tu první se nečekaně postarali čeští kordisté, kteří urvali bronz. Olympijské zlato pak přidalo tenisové duo Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč ve smíšeném mixu. Podaří se dnes navázat na tyto úspěchy někomu dalšímu? Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

Boj o bronz nevyšel českým tenistkám Karolíně Muchové a Lindě Noskové, které nestačily španělské duo Cristina Bucsaová, Sara Sorribesová. V Paříži končí i beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří prohráli osmifinále s Nizozemci. V neděli se představí ještě vodní slalomáři v rámci kayakcrossu.

Kompletní český program

Hlavní zprávy

15:00 – Sportovní střelkyně Barbora Šumová do finále ve skeetu nepostoupila. Česká reprezentantka obsadila po druhé části kvalifikace konečné 22. místo. Na střelnici v Chateauroux dnes minula šest terčů, celkem udělala jedenáct chyb a od rozstřelu o poslední postupovou šestou příčku ji dělilo šest zásahů.

14:20 – Německá jezdkyně Jessica von Bredowová-Werndlová vyhrála po týmové i individuální soutěž v drezuře a stejně jako před třemi lety získala pod pěti kruhy dvě zlaté medaile. Stříbrem ve Versailles napodobila výsledky z Tokia i její krajanka Isabell Werthová. Třetí skončila mistryně světa Charlotte Fryová.

13:40 – Beachvolejbalioví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner prohráli v osmifinále olympijských her v Paříži s Nizozemci Stefanem Boermansem a Yorickem de Grootem 18:21, 16:21 a obsadili dělené deváté místo. Nevylepší české maximum pod pěti kruhy, kterým je pátá příčka Markéty Nausch Slukové s Kristýnou Kolocovou z Londýna 2012. Perušič se Schweinerem postoupili do play off s bilancí dvou výher a jedné porážky ze druhé příčky ve skupině, zatímco Nizozemci dosud pod Eiffelovou věží neztratili ani set. Turnajové čtyřky oplatily Čechům semifinálovou porážku z červnového turnaje ve Starých Jablonkách a bilanci vzájemných zápasů snížily na 2:4. Více informací najdete v článku.

13:35 – Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková v Paříži olympijský bronz ve čtyřhře nezískaly. V dnešním utkání o třetí místo prohrály na antukovém dvorci Philippea Chatriera se španělskou dvojicí a nasazenými osmičkami Sarou Sorribesovou a Cristinou Bucsaovou dvakrát 2:6. Druhou tenisovou medaili a třetí pro českou výpravu v Paříži nepřidaly. Více informací najdete v článku.

Muchová s Noskovou medaili nezískají. Profimedia

12:40 – Také Lin Jü-tching z Tchaj-wanu, druhá z boxerek, jejichž start v Paříži vzbuzuje kontroverze, postoupila do semifinále olympijského turnaje a má jistou medaili. Osmadvacetiletá bývalá mistryně světa porazila v dnešním čtvrtfinále kategorie do 57 kg jednoznačně 5:0 na body Svetlanu Kamenovovou Stanevovou z Bulharska.

12:00 – Sen španělské badmintonistky Caroliny Marínové o druhém olympijském zlatu ukončilo v Paříži zranění. Šampionka z Ria de Janiero 2016 musela vzdát nadějně rozehrané semifinále proti Číňance Che Ping-ťiao kvůli poranění již jednou operovaného pravého kolena.

11:35 – Dálkař Radek Juška v kvalifikaci v Paříži přesně splnil limit pro účast v olympijském finále skokem dlouhým 815 centimetrů. Své letošní maximum z halové sezony vylepšil o 12 centimetrů. Dál skočil jen obhájce zlata Miltiadis Tentoglu z Řecka, nikdo další limit nesplnil. Druhý český zástupce v soutěži Petr Meindlschmid olympijskou premiéru v Paříži nezvládl. Po prvním skoku dlouhém jen 697 cm dvakrát přešlápl a obsadil až 30. místo.

10:35 – Trenér basketbalistů Jižního Súdánu Royal Ivey se po sobotní porážce od Srbska 85:96 a vyřazení z olympijského turnaje zlobil na rozhodčí. Obvinil je ze zaujatosti a poukázal při tom zejména na velký rozdíl v počtu nařízených trestných hodů (31:6). Šéf federace a bývalý hráč NBA Luol Deng vznesl požadavek, že by na velkých mezinárodních turnajích měli působit také afričtí sudí více znalí afrického způsobu hry. Více informací najdete v článku.

Kouč basketbalistů Jižního Súdánu po vyřazení z OH vinil rozhodčí ze zaujatosti. Profimedia

09:45 – O držitelích olympijských medailí v surfingu se na Tahiti rozhodne až v pondělí. Podle předpovědi dnes nebudou na pláži Teahupo'o ideální vlny a pořadatelé proto v předstihu vyvrcholení soutěže odložili. Podle nového harmonogramu se semifinálové rozjížďky uskuteční v pondělí od 19:00. Finále mužů je na programu od 22:46, finále žen ve 23:27.

09:25 – Pondělním semifinálem boulderingu zahájí olympijskou soutěž ve sportovním lezení česká medailová naděje Adam Ondra. V Paříži by rád vylepšil šesté místo z lezecké premiéry pod pěti kruhy v Tokiu. Zatímco před třemi lety byla součástí kombinace rychlost, nyní bude Ondra závodit jen v boulderingu a obtížnosti, v nichž má dohromady na kontě čtyři tituly mistra světa. Finále pro osmičku nejlepších je na programu v pátek. Více informací najdete v článku.

Adam Ondra bude v Paříži bojovat o medaili. Profimedia

09:20 – Triatlonisté se na olympijských hrách v Paříži nedočkají tréninku v Seině ani před závodem smíšených štafet, který je na programu v pondělí. Po deštích v řece opět stouply hodnoty znečištění nad povolenou hranici a pořadatelé ho v zájmu zdraví sportovců zrušili. O odvolání tréninku rozhodli organizátoři v předstihu už v sobotu pozdě večer. "V příštích hodinách očekáváme zlepšení podmínek, ne však natolik, aby se mohl uskutečnit seznamovací trénink plánovaný na zítřek (neděli)," uvedli pořadatelé v prohlášení.

08:15 – Český jachting chce využít cenných zkušeností mladých závodnic, jež získaly na olympijské regatě v Marseille, a na příštích hrách v Los Angeles v roce 2028 už hodlá atakovat medailové příčky. Windsurfařka Kateřina Švíková obsadila při olympijské premiéře kategorie iQFoil deváté místo, Zosia Burska a Sára Tkadlecová skončily devatenácté ve třídě 49erFX. Místopředseda Českého svazu jachtingu a lídr výpravy Štěpán Novotný hodnotí vystoupení reprezentace velmi pozitivně.

07:30 – Přestože nejvíce cenných kovů (61) mají na svém kontě Spojené státy americké, co do počtu zlatých medailí vévodí čínští sportovci, kteří jich v Paříži vybojovali již šestnáct. Skvěle si vede také domácí výprava Francie, které patří průběžné třetí místo.

Medailové pořadí. Enetpulse

07:00 – Na olympijských hrách v Paříži se v neděli 4. srpna bude rozdávat 20 sad medailí. Nejsledovanější finále se odehrají na hřišti Le Golf National, v tenisovém areálu Roland Garros a večer při sprintu mužů na Stade de France. Xander Schauffele má velkou šanci na obhajobu golfového zlata z Tokia, triumf z hladké stovky chce úřadující mistr světa Noah Lyles a poslední šanci zkompletovat svou sbírku titulů má Novak Djokovič, v cestě mu ale stojí Carlos Alcaraz.

06:30 – Pořadatelé letních olympijských her v Paříži slibovali, že to budou hry nejšetrnější k životnímu prostředí v dějinách. Týden po zahájení her se ale množí zprávy o častém používání půllitrových plastových lahví a dokonce i o tom, že prodejci jejich obsah přelévají do zálohovaných plastových kelímků. Ekologické organizace i návštěvníci her Paříž kritizují, že současný model má ke snižování používání plastu opravdu daleko, napsal deník Le Monde.

06:00 – Američanka Katie Ledecká má deváté zlato z olympijských her. Kraulovou osmistovku v Paříži vyhrála počtvrté za sebou, to zatím v plavání dokázal jenom její krajan Michael Phelps. Ve smíšené polohové štafetě na 4x100 m zvítězili ve světovém rekordu Američané, domácí sestava s Léonem Marchandem byla čtvrtá.

V Paříži Ledecká přidala čtvrtou medaili, celkově jich má ve sbírce už 14 a je nejúspěšnější olympijskou plavkyní všech dob. Devět zlatých stejně jako ona a Dressel mají pod pěti kruhy i gymnastka Larisa Latyninová, atleti Paavo Nurmi, Carl Lewis a plavec Mark Spitz. V čele tohoto pořadí je s 23 triumfy nedostižný Phelps.